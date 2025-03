iPhone 17 Pro, nuevo diseño en la parte trasera con una joroba enorme

Se han filtrado una serie de maquetas que muestran el diseño que podría tener el iPhone 17 Pro en la parte trasera. Junto a él aparecen también maquetas del iPhone 17 y del iPhone 17 Air, y la verdad es que no me gusta nada lo que veo.

Si esta filtración es cierta, el iPhone 17 Pro tendría una enorme isleta en la parte trasera que vendría a ser prácticamente una joroba, donde irían integradas tres cámaras, el flash LED y el escáner LiDAR. Si queréis profundizar sobre sus especificaciones echad un vistazo a este artículo.

No tenemos nuevos detalles sobre las posibles especificaciones de las cámaras, así que se mantienen los rumores que hablan de una configuración con tres cámaras de 48 MP, divididas en angular, gran angular y teleobjetivo.

En los últimos años se han producido dos cambios importantes a nivel de diseño en la serie iPhone, el salto a un marco plano a partir del iPhone 12 y la introducción de la Dynamic Island con los iPhone 14 Pro-Pro Max y iPhone 15, pero esta modificación de la parte trasera del iPhone 17 Pro sería un cambio mucho más grande.

Además de cambiar notablemente el diseño del terminal también afectaría a su ergonomía y a la experiencia de uso, y esto es algo con lo que Apple debe tener mucho cuidado. También habrá un cambio en los materiales utilizados para la construcción de este terminal, ya que en teoría tendremos metal en la parte de la isleta y cristal en la zona que está justo debajo de ella.

Esta combinación de materiales no es casualidad, el cristal es necesario para poder mantener MagSafe. Lo normal sería que el marco del iPhone 17 Pro, y de la versión Pro Max, vuelva a estar fabricado en titanio, pero hay rumores que dicen que Apple podría abandonar este material para volver al aluminio.

El iPhone 17 no presenta ningún cambio importante a simple vista, ya que en teoría mantendrá la configuración de doble cámara colocada en vertical. El iPhone 17 Air tendrá una única cámara integrada en una isleta que cruza en horizontal toda la parte superior del chasis.

Apple presentará los nuevos iPhone 17 en septiembre de este año. No hemos visto todavía imágenes de la parte frontal, pero lo más probable es que la compañía mantenga la Dynamic Island, ya que integrar todos los sensores de Face ID bajo la pantalla podría afectar negativamente a la calidad y la precisión de este sistema de autenticación biométrica.

Here’s another look at some iPhone 17 dummies, Notice on the Pro models where the glass will change. pic.twitter.com/lJDc5KXsV9

— Sonny Dickson (@SonnyDickson) March 20, 2025