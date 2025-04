Spotify aclara el lío de la publicidad en las cuentas premium

Spotify, como el pionero de los servicios de música en streaming, ha ido abriendo un camino al que, posteriormente, se han ido sumando otros tantos servicios que, en ocasiones, simplemente han replicado la fórmula, mientras que en otros casos han querido sumarle su propia «salsa secreta», para intentar ser más interesantes para todos sus potenciales usuarios. Algo que no es sencillo, en un ecosistema en el que, a diferencia de lo que ocurre (desgraciadamente) en los servicios de cine y series, la inmensa mayoría del catálogo es compartido.

En este sentido, Spotify no es el único servicio que ofrece cuentas gratuitas pero, por catálogo y funciones, en muchos aspectos sí que estamos hablando del más completo. Es cierto, sí, que con el tiempo han ido restando funciones, pero esto entra dentro de la lógica. Y, claro, a esto se suma la inevitable presencia de la publicidad, que es el sistema empleado por la compañía para poder monetizar los millones de cuentas que, gracias a este sistema de financiación, pueden disfrutar del servicio sin tener que pasar por caja.

Creo que resulta evidente que me parece, por lo tanto, que la presencia de publicidad en la cuentas gratuitas es lo más lógico y normal del mundo. Y, claro, para quienes no quieran esas interrupciones (además de poder disfrutar del servicio sin otras limitaciones), están las cuentas premium que, a falta de la llegada del nivel Supremium (si es que llega algún día…), son la única propuesta de la compañía. Ahora bien, resulta que de un tiempo a esta parte no ha sido siempre así.

Me refiero a poder disfrutar de la música sin interrupciones, y es que desde hace meses usuarios de Spotify Premium se han encontrado con pausas publicitarias al usar el servicio. En un primer momento, se afirmó que se trataba de un fallo técnico, que sería rápidamente solventado. Sin embargo, con el paso del tiempo, ha empezado a extenderse el rumor de que, en realidad, el servicio de streaming se estaba planteando llevar la publicidad a las cuentas premium, haciendo que solo el futuro (repito, si llega) nivel supremium esté libre de la misma.

Esto, personalmente, siempre me ha parecido muy poco probable, así que ahora leo con alegría que, efectivamente, Spotify ha aclarado que no tiene planes para incluir publicidad en las cuentas Premium, confirmando de este modo que nos encontramos frente a un problema técnico. Ahora bien, ¿no han podido resolverlo durante meses? ¿Y cómo se está resarciendo a los usuarios que pagan por su plan Premium y, aún así, tienen que tragar con la publicidad? Acepto ser comprensivo ante los problemas técnicos, pero creo que la compañía también debería compensar a sus usuarios.

Sea como fuere, y tras esta respuesta, también hay quienes afirman que no ha sido un fallo, sino un globo-sonda, pero me cuesta creer que a alguien con más de dos dedos de frente se le pudiera ocurrir algo así, cuando sus principales competidores, con Amazon y Apple a la cabeza, ni se plantearían un movimiento similar, y eso que ellos sí que ofrecen ya, desde hace años, calidad Hi-Fi. He sido (y volveré a ser) crítico con Spotify cuando han errado, pero en este caso, no puedo más que darle toda la credibilidad a su palabra.

