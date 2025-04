Anbernic RG 557, una consola portátil con Android y Linux

Anbernic es un fabricante especializado en máquinas de mano para juegos. Y tiene decenas de modelos diferentes a la venta. Muchos de ellos son de tipo ‘retro’ para emular juegos de consolas antiguas (y otras más modernas) y otros son diseños más estandarizados de consolas portátiles modernas en formato de Gamepad. La mayoría de ellas integra un doble sistema operativo, un Linux personalizado y un Android que permite jugar a miles de juegos del ecosistema de Google.

Anbernic RG 557 es la última máquina anunciada por la compañía. No es una Nintendo Switch 2, pero tiene muy buena pinta con base en una pantalla AMOLED de 5,48 pulgadas con una resolución de 1920×1080, una relación de aspecto 16:9 y tasa de refresco de 60 Hz. También es compatible con entrada táctil y la interfaz que se muestra en el vídeo es muy similar al desarrollo propio ‘RG’ sobre Android que la compañía ha venido utilizada en dispositivos anteriores.

Aunque no está confirmado, informaciones anteriores hablaban de un chipset Qualcomm Snapdragon G2 personalizado, que sería un avance en rendimiento y compatibilidad frente a los Unisoc usados habitualmente por el fabricante. Se combinaría con 8 Gbytes de memoria LPDDR4 y al menos 128 Gbytes de almacenamiento interno UFS ampliable con tarjetas SD de hasta 2 Tbytes.

Soportará conectividad inalámbrica Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.1 y contará con un sistema de carga rápida de 33 vatios para recargar la batería de 550 mAh que promete unas 8 horas de uso. (Serán menos en la mayoría de casos de uso…)

La Anbernic RG 557 dispone de joysticks y botones de efecto Hall que debe garantizar un uso continuado sin desgaste de los componentes y cuentan con iluminación RGB, que suponemos podrán personalizarse. Monta altavoces estéreo cuyas rejillas son claramente visibles en la parte trasera de la carcasa.

El vídeo muestra dos acabados de color, uno blanco y otro morado translúcido que ya ha usado la firma en modelos anteriores. También muestra la ejecución de juegos Android relativamente exigentes como Honkai: Star Rail y el Naraka: Bladepoint en la configuración de calidad de imagen más elevada. Las demos de emulación incluyen The Amazing Spider-Man 2 (Wii U), Shadow of the Colossus (PS2), Castlevania: Curse of Darkness (PS2) o el Borderlands 2 de la PS Vita con resolución 4x.

No se ha facilitado precio o disponibilidad para esta Anbernic RG 557, nueva versión de una serie de máquinas de juego que nos gustan. El precio no será tan económico como el de las consolas retro que tiene a la venta, pero será contenido (entre 200 y 250 euros) para su versatilidad (doble sistema) y componentes como la pantalla AMOLED y el SoC de Qualcomm.