Spotify adelanta su plan Hi-Fi (sí, otra vez)

No te lo vas a creer. Resulta que Spotify, el decano de los servicios de música en streaming, está preparando un bombazo, algo que lo cambiará todo para siempre en el mundo de estos servicios. Hablo, y prepárate, porque te va a sorprender, de una versión del servicio especialmente pensada para los más sibaritas del buen sonido, con calidad Hi-Fi y, aún más, que también apunta a tener algunas otras mejoras con respecto a la suscripción Premium, es decir, la normal de pago.

Sí, obviamente es sarcasmo. Sarcasmo merecido, pues el plan Hi-FI de Spotify lleva estando en el aire desde febrero de 2021, más de tres años y medio. En aquel momento, igual ya ni lo recuerdas por el tiempo que ha transcurrido, la compañía anunció que, a lo largo de aquel año, debutaría «en algún momento y en algún mercado» un plan de suscripción que incluiría este nuevo nivel de calidad. No era algo muy concreto, pero al menos afirmaba que sería a lo largo de 2021.

Todos recordamos lo que ocurrió a continuación. Algo menos de tres meses después, a mitades de mayo, Apple Music anunció que daba el salto a calidad Hi-Fi y, sorpresa, que lo hacía sin subir el precio de la suscripción al servicio. Y, por si fuera poco, Amazon respondió de inmediato, como puedes ver en la noticia enlazada en este mismo párrafo. Con este golpe, Apple ponía en un serio compromiso las posibilidades de cobrar más por un plan con calidad Hi-Fi. Es indudable que fue un duro golpe, y se entiende perfectamente que incidiera muy directamente en los planes de Spotify.

Lo que ya no se entiende tanto es que, desde entonces, el anuncio aún no se haya materializado. En marzo de 2023, recién pasado el segundo aniversario del anuncio, un copresidente de la compañía, preguntado por los planes en este sentido, respondió con una frase que a muchos nos ha quedado grabada en la memoria: «Algo llegará en algún momento». No creo que sea necesario profundizar… No obstante, meses después afloraron nuevos rumores sobre Supremium. ¿Llegaría antes de terminar el año? La realidad nos demostró que no.

Ahora leemos, en TechCrunch, que el CEO de Spotify ha vuelto a hablar, como ya hiciera hace unos meses, de la futura llegada del plan con calidad Hi-Fi. En esta ocasión ha sido en una presentación de resultados a accionistas pero, eso sí, en este caso ha afirmado que esto ocurrirá «próximamente», sin dar no ya una fecha, sino ni siquiera una aproximación a nivel de trimestre o incluso de año. Parece muy, muy poco probable (aunque no imposible) que esto ocurra antes de que finalice 2024, pero es que vistos los precedentes, tampoco podemos confiar en que ocurrirá en 2025. Pero que eso no impida que sigan hablando de ello, claro…