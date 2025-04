El ASUS Vivobook S14 es un portátil ultraligero que combina movilidad con unas especificaciones propias de la gama alta, y lo mejor de todo es que tiene un precio muy competitivo dentro de la gama en la que se ubica, lo que lo sitúa dentro de lo que podemos considerar como gama media premium.

Como pilar central ASUS ha adoptado un Ryzen AI 9 HX 370, un SoC que ofrece un valor fantástico en relación precio-prestaciones, gracias a su configuración con núcleos Zen 5 y Zen 5c, y que además cuenta con una GPU Radeon 890M, que es capaz de ofrecer un rendimiento por encima de lo que estamos acostumbrados a ver en gráficas integradas.

Dicho SoC tiene otro as bajo la manga, y es que viene con una NPU XDNA 2 con una potencia de 50 TOPs, lo que significa que tenemos un equipo que cumple con los requisitos de Copilot+ de Microsoft, y que por tanto puede ejecutarlo en loca. Interesante, ¿verdad? Y encima todo esto se ha integrado en un peso de apenas 1,3 kilogramos.

Seguro que te has quedado con ganas de saber más sobre este equipo. Tranquilo, que no te voy a dejar con las ganas, sigue leyendo, que en este análisis vas a encontrar todo lo que debes saber del nuevo ASUS Vivobook S14.

Especificaciones del ASUS Vivobook S14

Chasis, medidas y peso

Chasis fabricado en aluminio con logotipo grabado mediante CNC.

Certificado MIL-STD 810H de resistencia de grado militar.

31,05 x 22,19 x 1,39 ~ 1.59 cm.

1,3 kilogramos.

Pantalla

Bordes reducidos para conseguir una relación pantalla cuerpo del 87%.

Pantalla de 14 pulgadas con panel de tipo OLED y resolución de 1.920 x 1.200 píxeles.

Relación de aspecto 16:10, tasa de refresco de 60 Hz, contraste de 1.000.000:1 y brillo de 400 nits.

Reproduce el 100% del espacio de color DCI-P3.

Certificación HDR True Black 600, 1.070 millones de colores y validación Pantone.

Tecnologías de reducción de luz azul y de parpadeo (emite un 65% menos de luz azul).

Componentes clave

Procesador AMD Ryzen AI 9 HX 370 fabricada en el nodo de 4 nm de TSMC con CPU de 12 núcleos y 24 hilos, divididos en 4 núcleos Zen 5 y 8 núcleos Zen 5c. Su TDP es de 54 vatios.

La CPU alcanza un pico máximo de velocidad de 5,1 GHz con un núcleo activo, que se reduce conforme entran en funcionamiento más núcleos. Tiene 24 MB de caché L3 y 12 MB de caché L2 (1 MB de L2 por núcleo).

NPU XDNA 2 con una potencia de 50 TOPS. Supera el requisito mínimo de 40 TOPS para Microsoft Copilot+.

GPU integrada Radeon 890M con 1.024 shaders a una frecuencia de hasta 2,9 GHz en modo turbo, 64 unidades de texturizado, 32 unidades de rasterizado y 16 núcleos para acelerar trazado de rayos. Está basada en la arquitectura RDNA 3.5, y puede alcanzar un pico de potencia de hasta 5,9 TFLOPs en FP32, cifra que sube a 11,8 TFLOPs gracias a los shaders de doble emisión.

24 GB de memoria LPDDR5X a 7.500 Mbps.

Unidad SSD de 1 TB PCIe Gen4 que supera los 5 GB/s en lectura secuencial.

Refrigeración, conectividad y batería

Sistema de refrigeración ASUS IceCool con doble ventilador con 97 aspas «Ice Blade» cada uno.

Conectividad cableada: un puerto USB 3.2 Gen1 Type-C compatible con DisplayPort 1.4 y alimentación, un puerto USB 4 con funciones de salida de imagen y alimentación, dos puertos USB 3.2 Gen1 Type-A, una salida HDMI 2.1 TMDS, un jack de 3,5 mm y una ranura para tarjetas microSD.

Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3.

Batería de 75 Wh compatible con recarga rápida y hasta 17 horas de autonomía.

Teclado, multimedia y sistema operativo

Teclado de tipo chiclet con retroiluminación LED RGB personalizable.

Cada tecla tiene un recorrido de 1,7 mm por pulsación. Cuenta con la tecla dedicada a Copilot.

La almohadilla táctil es de tacto suave y soporta gestos inteligentes.

Altavoces estéreo Harman Kardon compatibles con Dolby Atmos. Cuentan con amplificador inteligente y Audio Booster.

Matriz de micrófonos con reducción de ruido inteligente.

Cámara integrada con resolución FHD e infrarrojos compatible con Windows Hello. Incorpora obturador de privacidad.

Windows 11 Home como sistema operativo.

Precio: desde 1.599 euros.

Análisis externo

El ASUS Vivobook S14 es un portátil compacto y muy ligero. Tiene un formato de 14 pulgadas y solo pesa 1,3 kilogramos, así que podemos moverlo fácilmente con una sola mano, y transportarlo cómodamente incluso en largas distancias. Estas características lo convierten en una buena opción para estudiantes y profesionales que se mueven con frecuencia, y que necesitan llevar siempre consigo un portátil.

Un portátil con un alto grado de movilidad es un equipo que está expuesto con más frecuencia a posibles golpes y accidentes. Por eso la calidad de construcción es muy importante, y en este sentido ASUS ha hecho los deberes. El ASUS Vivobook S14 tiene certificación MIL-STD 810H de resistencia de grado militar, lo que significa que es resistente a golpes y a sacudidas.

El chasis del ASUS Vivobook S14 está fabricado en aluminio, un material resistente que le aporta gran solidez estructural y que transmite buenas sensaciones al tacto. También es muy ligero, y en este modelo en concreto se ha utilizado una terminación en color plata que llama bastante la atención, pero sin ningún tipo de estridencia.

En la tapa tenemos una terminación totalmente minimalista y lisa. Solo aparece la serigrafía «ASUS Vivobook». El equipo tiene un grosor muy contenido, ya que apenas llega a una pulgada, y adopta el clásico diseño de líneas rectas con esquinas ligeramente redondeadas.

Al abrir la tapa nos encontramos con una almohadilla táctil bastante grande para las dimensiones del equipo. Tiene un tacto suave, es compatible con gestos inteligentes y está colocada en posición central.

Justo encima tenemos el teclado, que está integrado en una zona a doble altura que queda un poco por debajo de la zona dedicada a la almohadilla táctil. Es todo un clásico en los equipos de ASUS, y genera un contraste muy bonito que mejora el diseño del portátil sin romper esa estética minimalista que impera en el conjunto.

El teclado es de tipo chiclet, tiene retroiluminación LED RGB de una zona y cada tecla tiene un recorrido por pulsación de 1,7 mm, nada mal teniendo en cuenta que se trata de un portátil de apenas 1,59 cm de grosor y 1,3 kilogramos de peso. Las teclas tienen, además, una pequeña concavidad de 0,2 mm que mejora la ergonomía y la experiencia al escribir.

La pantalla del ASUS Vivobook S14 utiliza un panel OLED, y es de 14 pulgadas con formato 16:10. Su resolución es de 1.920 x 1.200 píxeles con una tasa de refresco de 60 Hz, reproduce el 100% del espacio de color DCI-P3 y se integra muy bien en el chasis, ya que tiene una relación pantalla-cuerpo del 87%.

En el borde superior se integran los sensores, la cámara, que tiene resolución FHD (2 MP) e infrarrojos y es compatible con Windows Hello, y también la matriz de micrófonos. Contamos con un obturador físico que nos permite bloquear por completo la cámara en cualquier momento.

El ASUS Vivobook S14 se puede abrir hasta 180 grados gracias a sus bisagras, y reparte sus puertos y conexiones en ambos lados de la base del chasis. En total cuenta con un puerto USB 3.2 Gen1 Type-C compatible con DisplayPort 1.4 y alimentación, otro puerto USB 4 con funciones de salida de imagen y alimentación, dos puertos USB 3.2 Gen1 Type-A, una salida HDMI 2.1 TMDS y un jack de 3,5 mm para entrada y salida de sonido.

Disponemos también de una ranura para tarjetas microSD, y de conexiones inalámbricas Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3.

Prueba y experiencia de uso: rendimiento con tareas básicas

El ASUS Vivobook S14 tiene una buena configuración de hardware, así que tal y como cabía esperar ofrecer un rendimiento sobresaliente con Windows 11 y con diferentes aplicaciones y tareas básicas que solemos utilizar a diario, como por ejemplo editores de texto, tablas de Excel, navegación web, reproducción de contenidos multimedia y edición básica de imágenes y de vídeo.

Las acciones y todo lo que queremos hacer con el equipo dentro de ese nivel básico se ejecuta prácticamente de forma instantánea, lo que significa que podemos conseguir un excelente flujo de trabajo en los escenarios más habituales de trabajo con un portátil ultraligero. Incluso con multitarea avanzada el rendimiento es simplemente perfecto.

La calidad de materiales y el diseño tienen un impacto positivo en la experiencia de uso del ASUS Vivobook S14. El teclado está a la altura del conjunto y tiene un buen recorrido por tecla, algo que nos permitirá escribir más rápido cometiendo menos errores. La almohadilla táctil no se queda atrás, puesto que tiene un gran tamaño y marca los clics con precisión.

Pasando al plano multimedia hay que destacar la calidad de la pantalla. El panel OLED que monta el ASUS Vivobook S14 presenta una buena densidad de píxeles por pulgada, tiene ángulos de visión de 178 grados, ofrece una reproducción del color fantástica y está bien calibrada. La tasa de refresco de 60 Hz es suficiente para este equipo, ya que no se trata de un modelo pensado para gaming.

La pantalla es sin duda el punto fuerte de este equipo si hablamos de multimedia, pero ASUS también ha hecho un buen trabajo con los altavoces, que ofrecen una calidad de sonido por encima de la media, y con los micrófonos, que cumplen sin problema y cuentan además con tecnología de cancelación de ruido. La cámara frontal cumple, tiene resolución FHD y soporta funciones de mejora por IA.

El sistema de iluminación LED RGB que trae el teclado está bien resuelto, la intensidad es correcta y nos permitirá escribir incluso en condiciones de total oscuridad. Dicha iluminación es personalizable en una zona, y podemos aplicar efectos.

Para disipar el calor generado ASUS ha utilizado dos ventiladores de tipo turbina, que introducen aire frío y empujan la salida del aire caliente por la parte trasera. Esto mantiene el calor lejos de las zonas más importantes, y la verdad es que es bastante silencioso con el equipo en cargas bajas y medias, pero se deja notar bastante cuando lo ponemos a plena carga.

El conjunto de puertos y conectores es muy completo, son de fácil acceso y nos permitirán utilizar cualquier periférico, accesorio y unidad de almacenamiento externa sin ningún tipo de problema. No he echado en falta absolutamente nada.

Para monitorizar el estado del equipo, y para personalizar fácilmente su configuración, contamos con la aplicación MyASUS, que viene preinstalada y nos permite acceder a numerosas funciones y ajustes. Por ejemplo, podemos utilizarla para instalar actualizaciones importantes de forma segura, comprobar si hay algún problema y cambiar el perfil de rendimiento, entre otras cosas.

El ASUS Vivobook S14 cuenta con una NPU de 50 TOPs que está totalmente preparada para soportar Copilot+, pero la implementación que ha hecho Microsoft en Windows 11 x86-x64 sigue siendo muy limitada, y tenemos muy pocas funciones disponibles. El generador de imágenes sigue sin funcionar en local, como vemos en la imagen adjunta, ya que no utiliza para nada la NPU y tira de Wi-Fi.

ASUS compensa esto con sus propias herramientas y soluciones como Story Cube, por ejemplo, pero la gran cuenta pendiente la tiene Microsoft, y la verdad es que creo que ya va siendo hora de saldarla.

Rendimiento del ASUS Vivobook S14 con aplicaciones y herramientas profesionales

Tras ese primer contacto, que es muy importante para descubrir cómo se comporta el equipo en los escenarios de uso más comunes y habituales, vamos ahora a profundizar en diferentes pruebas de rendimiento con las que llevaremos al límite al ASUS Vivobook S14, tanto a nivel de CPU como de GPU, y también de SSD.

CPU Z

Una prueba de rendimiento CPU básica pero útil para medir el rendimiento estimado de un procesador. El Ryzen AI 9 HX 370 que monta el ASUS Vivobook S14, que tiene 12 núcleos y 24 hilos, logra superar sin problemas al Intel Core Ultra 7 155H, que tiene 16 núcleos y 22 hilos, tanto en monohilo como en multihilo.

Cinebench 24

Esta prueba es un peso pesado que puede poner al 100% de uso a cualquier CPU actual de consumo general. El Ryzen AI 9 HX 370 consigue muy buenos resultados tanto en monohilo como en multihilo, ya que alcanza los 117 puntos y 1.187 puntos respectivamente. Su rendimiento está dentro de lo esperado, y supera al Intel Core Ultra 9-185H.

Cinebench R23

Otra prueba de renderizado muy exigente que es capaz de sacar el máximo partido de cualquier CPU actual, tanto en monohilo como en multihilo. El Ryzen AI 9 HX 370 consigue 2.002 puntos en monohilo y 21.126 puntos en multihilo, superando los 1.876 puntos y 20.064 puntos que suele conseguir un Intel Core Ultra 9-185H con un TDP similar.

3DMark CPU

Esta prueba mide el rendimiento de la CPU con diferentes cargas de trabajo, y es muy útil para ver cómo se comporta un portátil ultraligero cuando está sometido a diferentes niveles de estrés, porque también monitoriza la velocidad de trabajo y la temperatura de la CPU.

Las puntuaciones que consigue el Ryzen AI 9 HX 370 son muy buenas, y es que gracias a su TDP de 54 vatios, que es bastante alto para tratarse de un ultraportátil, es capaz de mantener unas velocidades de trabajo elevadas incluso cuando trabaja con todos los núcleos activos.

Vamos a repasar de forma individualizada los valores de frecuencia y temperatura obtenidos en cada subprueba:

Con un hilo activo tenemos una velocidad de 5,13 GHz bastante estable, y una temperatura de 79,50 grados C.

tenemos una velocidad de 5,13 GHz bastante estable, y una temperatura de 79,50 grados C. Con dos hilos activos la velocidad de trabajo empieza a fluctuar un poco, pero seguimos registrando valores de 5,1 GHz. La temperatura sube a 84,25 grados C.

la velocidad de trabajo empieza a fluctuar un poco, pero seguimos registrando valores de 5,1 GHz. La temperatura sube a 84,25 grados C. Con cuatro hilos activos tenemos una caída de la velocidad a 5 GHz y un aumento de la temperatura a 92,88 grados C.

tenemos una caída de la velocidad a 5 GHz y un aumento de la temperatura a 92,88 grados C. Con ocho hilos activos la velocidad se mantiene en 5 GHz, pero con fluctuaciones que caen por debajo de esa cifra, y la temperatura máxima se acerca a los 94 grados C.

la velocidad se mantiene en 5 GHz, pero con fluctuaciones que caen por debajo de esa cifra, y la temperatura máxima se acerca a los 94 grados C. Con 16 hilos activos la duración de la prueba es muy corta, lo que permite que la velocidad ronde los 4,9 GHz y que la temperatura máxima ronde los 90 grados C.

la duración de la prueba es muy corta, lo que permite que la velocidad ronde los 4,9 GHz y que la temperatura máxima ronde los 90 grados C. Con el máximo número de hilos activos la duración de la prueba también es muy corta, y esto hace que la velocidad se pueda mantener en 4,86 GHz. La temperatura alcanza un pico de 96 grados C.

Los valores de frecuencia son sorprendentemente altos para un portátil ultraligero de 14 pulgadas y 1,3 kilogramos de peso, de eso no hay duda. Esto explica lo buenas que han sido las puntuaciones que ha conseguido el ASUS Vivobook S14 en esta prueba.

Las temperaturas son elevadas, pero totalmente seguras, y no he experimentado ningún problema de estabilidad en ninguna de las pruebas realizadas en este análisis.

CrystalDisk Mark

Los resultados de rendimiento de la unidad de almacenamiento son muy positivos, ya que supera los 5 GB/s en lectura secuencial y alcanza los 3,65 GB/s en escritura secuencial. Las temperaturas de trabajo también se mantienen en valores totalmente seguros, y no se produce ningún tipo de estrangulamiento térmico.

Corona

Con esta prueba podemos medir el rendimiento de la CPU en una escena generando una gran cantidad de rayos por segundo. El Ryzen AI 9 HX 370 consigue 7.168.419 rayos por segundo, una cifra muy cercana a los 7.973.821 rayos por segundo que consigue un Ryzen 7 9700X, que es una CPU de escritorio con un TDP mucho más elevado. Buen resultado, sin duda.

PassMark

Con PassMark vemos que el ASUS Vivobook S14 es un portátil perfectamente equilibrado, ya que consigue una puntuación «verde» todas las categorías, lo que significa que incluso en las más bajas queda por encima del 50% de los equipos que tiene PassMark en su base de datos.

El ASUS Vivobook S14 destaca sobre todo por el buen rendimiento de su CPU y de su unidad de almacenamiento. De media, rinde por encima del 80% de los equipos que PassMark tiene en su base de datos.

3DMark TimeSpy

Con estas pruebas podemos hacernos una idea del rendimiento aproximado del equipo en juegos, y también nos dan puntuaciones que podemos utilizar para comparar directamente diferentes equipos. La primera se pasa en 1440p, y la segunda en 4K, así que esta última es más exigente.

Los resultados que ha obtenido el ASUS Vivobook S14 entran dentro de lo esperado con la configuración que trae, y son buenos incluso a pesar de que no se trata de un portátil para gaming, gracias al buen rendimiento de su GPU integrada, la Radeon 890M.

Steel Nomad Light

Esta es una prueba para medir el rendimiento aproximado en juegos de equipos con gráficas integradas. De nuevo, los resultados obtenidos entran dentro de lo esperado, e indican que a pesar de que el ASUS Vivobook S14 no es un equipo para jugar podrá defenderse razonablemente bien en este tipo de aplicaciones.

Procyon IA

En esta prueba medimos el rendimiento de la GPU integrada, la Radeon 890M, en visión por IA bajo FP32, FP16 y también bajo INT8.

El mejor resultado lo conseguimos en FP16, y como es lógico, las puntuaciones están muy lejos de lo que podemos conseguir con una tarjeta gráfica de gama media económica, como la GeForce RTX 4060, que consigue en esas mismas pruebas 830 puntos, 1.520 puntos y 1.879 puntos, utilizando NVIDIA TensorRT.

La prueba de generación de texto por IA con Procyon confirman que la Radeon 890M no es ningún portento en temas de IA, y es lógico, porque no tiene hardware especializado en IA que le ayude a mejorar el rendimiento con este tipo de aplicaciones.

Rendimiento del ASUS Vivobook S14 en juegos

Como he dicho anteriormente, el ASUS Vivobook S14 no es un equipo pensado para jugar, pero tiene una CPU bastante potente y viene con una de las iGPUs más potentes que existen, la Radeon 890M, así que no me he podido resistir a probarlo con algunos juegos.

Starfield solo llega a 18 FPS en nativo, pero con FSR en modo calidad y generación de fotogramas podemos subir a 38 FPS, o a 44 FPS si lo activamos en modo rendimiento. Es jugable, aunque se aprecian artefactos y fallos gráficos por la generación de fotogramas.

Con Cyberpunk 2077 ocurre algo parecido, aunque este juego escala mucho mejor que el anterior, y podemos pasar de 23 FPS a 56 FPS con FSR 3 en modo equilibrado y generación de fotogramas. Se aprecian también artefactos y fallos derivados de la generación de fotogramas, pero es disfrutable.

Dying Light 2 escala muy bien solo con el reescalado, y es perfectamente jugable en 1200p con calidad máxima y FSR en modo rendimiento, ya que tenemos una media de 51 FPS y nos mantenemos por encima de 40 FPS incluso en los peores momentos.

Gears 5 tiene ya unos años, pero sigue mostrando una calidad gráfica excelente. La Radeon 890M puede con él en 1200p con calidad locura e iluminación global con 32 rayos, todo un logro. Con esa configuración se puede jugar sin problemas, ya que registra una media de 37 FPS.

Red Dead Redemption 2 en calidad máxima es demasiado para la Radeon 890M, y curiosamente vemos que no escala nada bien con el reescalado FSR. Tendremos que reducir calidad gráfica para poder jugarlo en condiciones. Una mezcla de ajustes en alto y medio sería lo ideal.

Terminamos con Resident Evil 4, un juego que, configurado en calidad máxima con resolución 1200p, solo es jugable en la Radeon 890M si utilizamos FSR en modo rendimiento. En este juego también tenemos un escalado muy pobre al utilizar esta tecnología.

La conclusión que podemos sacar es que la Radeon 890M ofrece un rendimiento excelente en juegos para ser una gráfica integrada que, al final, depende de la memoria del sistema, y que comparte un modesto TDP de 54 vatios con la CPU.

Con el ASUS Vivobook S14 podremos jugar con resolución nativa incluso a juegos actuales, pero ajustando calidad gráfica y tirando de FSR y generación de fotogramas siempre que sea posible para mejorar la fluidez.

Temperatura, consumo, escalado de frecuencias y autonomía

Los valores de temperatura que alcanza el Ryzen AI 9 HX 370 son altos. Incluso con juegos lo normal es superar los 90 grados C, y en aplicaciones que llevan la CPU al 100% de uso tendremos una temperatura máxima de 98 grados C.

No he tenido ningún problema de estabilidad, y es cierto que una vez que se alcanza ese pico la CPU es estabiliza y va cambiando la velocidad de forma dinámica para mantenerse en unos 96 grados C de media. Es un valor seguro, pero está demasiado cerca del límite recomendado por AMD, que son 100 grados C.

El consumo entra dentro de lo normal, ya que tenemos 54 vatios y un pico esporádico de 64 vatios que solo duró un instante. En las pruebas el equipo se mantiene en la franja de los 54 vatios, lo que le permite ofrecer un rendimiento consistente.

Las frecuencias varían bastante en función de la carga y del tipo de aplicación que estemos utilizando. Esto podemos verlo con claridad al hacer mediciones en Cyberpunk 2077, donde encontraremos escenas en las que la velocidad de la CPU puede bajar o subir considerablemente, dependiendo de cosas como la cantidad de NPCs en escena.

A pesar de esas variaciones el rendimiento en general es bueno, y resulta estable en juegos.

La autonomía que ofrece el ASUS Vivobook S14 es excelente, no hay otra manera de describirlo, ya que ha conseguido casi 15 horas de autonomía en la prueba de batería de Procyon, como podéis ver en la imagen adjunta. Esto quiere decir que aguantará un día completo de uso sin que tengáis que preocuparos por buscar un enchufe.

La prueba de autonomía se ha realizado con el brillo de la pantalla al mínimo, la luz del teclado desactivada y el perfil de rendimiento «silencio» activado.

Conclusiones y valoración

El ASUS Vivobook S14 es un equipo ultraligero que hace gala de un diseño elegante y minimalista que le permite quedar bien en cualquier sitio. También tiene una buena calidad de construcción, gracias a su chasis de aluminio, y las sensaciones que transmite en general son las propias de un portátil de gama alta.

La pantalla OLED tiene un buen equilibrio entre tamaño y resolución, lo que se traduce en una buena densidad de píxeles por pulgada, ofrece una excelente calidad de imagen, tanto por ángulos de visión como por reproducción del color, y consigue esos negros puros y profundos que solo son posibles con este tipo de paneles.

Su tasa de refresco de 60 Hz es suficiente para el perfil de usuario al que se dirige, y para el nivel de rendimiento que ofrece. El resto de elementos multimedia, como el sonido y el micrófono, están a la altura. La cámara frontal ofrece un nivel de calidad de imagen bastante discreto, pero es suficiente para cumplir con sus funciones.

El teclado nos permite escribir de forma fluida y minimizando los errores, gracias a la buena ergonomía de las teclas a ese recorrido de 1,7 mm por pulsación. La almohadilla táctil tiene buen tacto y ofrece una experiencia de uso óptima, y los gestos inteligentes mejoran la experiencia de uso y reducen las interrupciones al trabajar.

En conjunto con este equipo tenemos una experiencia más propia de un portátil premium que de un modelo de gama media, pero con un precio contenido, ya que el ASUS Vivobook S14 está disponible con un precio de partida de 1.599 euros. Esto implica que el valor que ofrece en relación calidad precio es muy bueno.

En cuanto al rendimiento, el ASUS Vivobook S14 engaña. A simple vista parece un portátil de 14 pulgadas más que prioriza la movilidad y sacrifica potencia, pero nada más lejos de la realidad. Ofrece una movilidad excelente, tanto por tamaño y peso como por autonomía, ya que roza las 15 horas de uso por carga de batería, pero no renuncia por ello a ofrecer un buen nivel de rendimiento.

El ASUS Vivobook S14 es tan potente que puede mover juegos actuales en 1200p, y con FSR y generación de fotogramas puede conseguir unos niveles de rendimiento más que aceptables incluso con calidades altas o máximas. No está nada más para ser un «pequeñín» de 14 pulgadas y 1,3 kilogramos de peso que no está centrado en la potencia.

En general ASUS ha hecho un buen trabajo con este portátil. Es un equipo equilibrado que destaca en todo lo que importa, y cuyos puntos mejorables se perdonan en cuanto nos damos cuenta de la excelente experiencia de uso que ofrece incluso en escenarios muy exigentes, y del precio que tiene frente a otras alternativas actuales. Una buena compra, sin duda.