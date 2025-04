El reinicio automático de Android es una nueva función de seguridad y privacidad que Google acaba de introducir en la última actualización de los servicios de Google Play. Su objetivo es dificultar el acceso no autorizado a tu dispositivo si lo pierdes, te lo roban o te lo confiscan.

Tranquilo que tu móvil inteligente no se va a reiniciar solo cuando estés interactuando en tu red social favorita… La función se activará precisamente cuando un dispositivo no haya estado en uso durante tres días consecutivos. Apple implementó algo similar para iOS el año pasado y ahora llega al sistema de Google.

El reinicio automático de Android

Para entender el funcionamiento y objetivos de esta característica hay que saber que los dispositivos Android e iOS ya vuelven al estado de «Antes del primer desbloqueo» (BFU) cuando se reinician. Ese estado requiere que el usuario introduzca su código o PIN para habilitar ciertas funciones, como notificaciones y datos biométricos.

En el estado BFU, los datos se cifran y son inaccesibles hasta que se introduce el código correcto para cambiar el dispositivo al estado «Después del primer desbloqueo» (AFU). Si bien es posible extraer algunos datos de un dispositivo en modo BFU, su extracción es mucho más limitada que en un dispositivo en estado AFU.

Una vez que la última versión de los servicios de Google Play llegue a tu dispositivo Android se activará esta función de reinicio automático de Android y el terminal se colocará en modo BFU siempre y cuando el terminal no se use durante tres días. De esta manera, ya sea porque te han robado el móvil, se ha extraviado o incluso ha sido intervenido por las fuerzas del orden, cualquiera que intente acceder a tus datos se encontrará con un estado de mayor seguridad que no podrá descifrar sin tu contraseña.

La actualización de los Servicios de Google Play (v25.14) comenzará a implementarse durante la próxima semana y para su aplicación en los dispositivos no suele ser necesario la actualización del sistema por el fabricante. Google puede actualizar automáticamente este conjunto de servicios y bibliotecas en segundo plano siempre que tu teléfono esté certificado para ellos, algo que sucede de manera general. No se conoce las versiones de Android que serán compatibles con esta función y si la compañía la aplicará de manera general y obligatoria o si los usuarios podrá activar/desactivar esta función.

Apple agregó una función similar a finales del pasado año en iOS 18.1. Llamada «reinicio por inactividad» hace precisamente lo que su descripción indica: reinicia automáticamente un iPhone y vuelve a cifrar sus datos si no se usa durante cuatro días. Como la que llegará ahora a Android, muy interesantes para proteger los datos del usuario.