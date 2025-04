El GEEKOM IT13 2025 es uno de los mini PCs más potentes y más compactos que podemos encontrar ahora mismo en el mercado, y también uno de los modelos más vendidos de todo el catálogo que tiene ahora mismo disponible en su catálogo la compañía china.

Su precio normal es de 1.049 euros pero ahora mismo está disponible en una oferta especial que nos permitirá comprarlo por solo 704,06 euros, utilizando el cupón de descuento «MCIT1325» sin comillas. Este cupón será válido hasta el 30 de junio, y se puede utilizar tanto en la web oficial de GEEKCOM como en Amazon.

A simple vista parece que este equipo vale mucho la pena, porque viene con un potente procesador Intel Core i9-13900HK y tiene 32 GB de memoria RAM, ¿pero realmente es tan bueno como parece?

Para responderos a esa pregunta he decidido analizarlo a fondo, utilizando una serie de pruebas muy exigentes que llevaron al GEEKOM IT13 2025 al límite en todos los sentidos, y que me permitieron comprobar también sus valores térmicos, su nivel de ruido y su consumo.

Me ha llevado unos días, pero por fin estoy listo para contaros cómo se ha portado este mini PC, y para explicaros al detalle qué me ha parecido. Poneos cómodos, que empezamos con el análisis.

Especificaciones del GEEKOM IT13 2025

Chasis fabricado en plástico de color gris.

Esqueleto interior metálico que actúa como refuerzo estructural.

Medidas: 117 mm de largo, 112 mm de ancho y 49,2 mm de alto.

Peso: 465 gramos.

Procesador Intel Core i9-13900HK con 6 núcleos P (Golden Cove) y 8 núcleos E (Gracemont). Tiene 14 núcleos en total y 20 hilos, cuenta con 11,5 MB de caché L2, 24 MB caché L3 y tiene un TDP máximo de 35 vatios en este equipo, y alcanza un máximo de 5,4 GHz.

GPU integrada Intel Iris Xe Graphics G7 con 96 unidades de ejecución, que se traducen en 768 shaders, 48 unidades de texturizado y 24 unidades de rasterizado. Es compatible con DirectX 12_1.

32 GB de memoria DDR4 SODIMM en doble canal a 3.200 MT/s (bus de 128 bits). Ampliable a 64 GB.

SSD PCIe Gen4 x4 Kingston de 1 TB.

Ranura M.2 2240 para instalar una segunda unidad SSD.

Tiene espacio para montar una unidad de almacenamiento HDD o SSD de 2,5 pulgadas.

Sistema de refrigeración basado en un radiador de aluminio y un ventilador de tipo turbina.

Conexiones cableadas: tres puertos USB 3.2 Gen2 Type-A, un conector USB 2.0 Type-A, dos puertos USB 4.0 Type-C con función DisplayPort para salida de imagen (40 Gbps), un jack de 3,5 mm para auriculares, un conector Ethernet LAN 2,5 Gbps y dos salidas HDMI 2.0.

Tiene una ranura para tarjetas SD de fácil acceso en el lateral.

Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2.

Windows 11 Pro como sistema operativo preinstalado y activado.

Contenido de la caja y análisis externo

El GEEKOM IT13 2025 viene en una caja con un diseño bastante discreto y elegante. La presentación en general es buena, propia de un producto que ha sido tratado con mimo, y en la caja encontramos todo lo que necesitamos para empezar a sacarle el máximo partido sin tener que añadir nada en absoluto, ya que:

Viene con el adaptador VESA y la tornillería para sujetarlo a un monitor compatible.

Incluye también un cable HDMI para que podamos conectarlo a cualquier pantalla.

Este equipo está fabricado en plástico, pero el chasis interno es metálico, y este le confiere una buena solidez estructural. El diseño es sencillo y sin estridencias, tiene una presentación minimalista que, francamente, me ha gustado bastante. El color me parece también un acierto, ya que encaja en cualquier escritorio o espacio de trabajo.

Según GEEKCOM este equipo ha sido sometido a diferentes pruebas para comprobar su resistencia y su calidad de construcción, incluyendo pruebas de resistencia a vibraciones, caídas, temperatura y humedad (entre -20 grados C y hasta 55 grados C ambientales), de ruido y niebla salina, y también de 15.000 ciclos de conexión y desconexión en los puertos USB. Para rematar hicieron pruebas de estabilidad del sistema por más de 330 horas.

Para facilitar la salida del calor este mini PC tiene rejillas en los laterales y aperturas en la parte trasera. Podemos quitar fácilmente la tapa superior, que está sujeta con pestañas, pero solo nos llevará a un espacio que deja visible el chasis metálico.

Lo más interesante está en la parte inferior. Para acceder a ella debemos retirar los cuatro tornillos de sujeción que tiene la tapa situada en la base del equipo. Los tornillos no salen totalmente, y esto es bueno, porque facilita la extracción y el nuevo montaje de la tapa cuando hayamos terminado.

Una vez quitada la tapa veremos los módulos de memoria RAM, el SSD preinstalado, que cuenta con una almohadilla térmica que hace contacto con la base para conseguir, de forma muy ingeniosa, un extra de refrigeración pasiva, y también podemos ver la ranura adicional M.2 2240 para montar otro SSD si nos quedamos cortos de espacio.

GEEKCOM ha acertado con la construcción de este mini PC, con la distribución de componentes, y parece que también con el sistema de refrigeración. La distribución de puertos me parece acertada, ya que tenemos dos USB 3.2 Gen2 Type-A y el jack de 3,5 mm en la parte frontal, aunque echo de menos tener un USB 4 también en la parte delantera.

Todos los puertos están perfectamente identificados y son de fácil acceso, y la ranura SD en posición lateral me parece todo un acierto, porque hace que utilizar este tipo de unidades sea mucho más cómodo, ya que no tenemos cerca ningún cable que nos pueda molestar.

Configuración y experiencia de uso

El proceso de instalación no tiene ningún misterio, solo tenemos que conectar los cables necesarios como haríamos con cualquier PC estándar, así como un ratón y un teclado, y pulsar el botón de encendido. Esto nos lleva al proceso de configuración inicial de Windows 11 Pro, que es simple y autoguiado.

Una vez finalizada la configuración inicial estamos listos para empezar a utilizar Windows 11 Pro, un sistema operativo que se activa a la perfección al final del proceso de configuración, y que no me ha dado ningún problema.

En tareas sencillas y cotidianas, como navegación web, reproducción de contenidos multimedia, edición de fotografía y vídeo a nivel básico y ofimática el GEEKOM IT13 2025 ofrece un buen nivel de rendimiento. La experiencia es totalmente fluida, muestra una gran capacidad para multitarea y se desenvuelve tan bien que está claro que ha sido diseñado para cosas más exigentes.

Con este perfil de uso el nivel de ruido es muy contenido, y el ventilador apenas resulta audible. Buen trabajo en este sentido, y los valores de temperatura acompañan, ya que son también muy comedidos. Es lo que cabía esperar cuando no estamos sometiendo al equipo a tareas que realmente puedan estresar sus componentes.

Rendimiento del GEEKOM IT13 2025 en aplicaciones y tareas sintéticas

Este mini PC va sobrado con tareas básicas bajo Windows 11 Pro, eso ha quedado claro, ¿pero cómo se comportará trabajando con aplicaciones y pruebas capaces de llevarlo al límite? Eso es justo lo que vamos a comprobar ahora mismo.

Cinebench R23

Una prueba de renderizado por CPU muy exigente, capaz de doblegar incluso al procesador más potente. El Intel Core i9-13900HK que monta el GEEKOM IT13 2025 logra unos resultados que, en general, confirman que estamos ante un procesador capaz de ofrecer un buen nivel de rendimiento, incluso con aplicaciones que requieran de una elevada capacidad de paralelizado, aunque se ve limitado por el factor de forma y el diseño térmico, de eso no hay duda.

Cinebench 24

Otra prueba de renderizado por CPU, más actual y exigente que la anterior. El GEEKOM IT13 2025 posiciona dentro de la gama media con su puntuación en multihilo, y se encuadra dentro de la gama alta con su puntuación en monohilo. Las puntuaciones son buenas, encajan con lo que cabe esperar de un procesador de su gama y generación, sobre todo teniendo en cuenta el factor de forma y las limitaciones térmicas que implica el formato mini PC.

CPU-Z

Con esta prueba podemos medir el rendimiento bruto del procesador de una manera muy rápida y simple, lo que nos permite establecer comparativas sencillas. Como podemos ver en la imagen adjunta, el Intel Core i9-13900HK que monta el GEEKOM IT13 2025 no posiciona nada mal ni en monohilo ni en multihilo.

Los números obtenidos confirman que este procesador tiene un rendimiento ligeramente inferior al de un Ryzen 5 7600X de escritorio.

3DMark CPU

Esta prueba nos permite medir el rendimiento de un procesador con diferentes cargas de trabajo, utilizando un hilo activo, dos hilos activos, cuatro hilos activos, ocho hilos activos, dieciséis hilos activos y con el máximo número de hilos que soporte la CPU.

Tenemos un resultado cercano a los 1.000 puntos en monohilo, lo que equivale a una buena puntuación, y como vemos el escalado de rendimiento es muy bueno hasta llegar a los 8 hilos activos. A partir de ahí entran en juego los núcleos E (Gracemont), y se ajustan las frecuencias de trabajo debido al mayor número de hilos.

Con esta prueba también podemos monitorizar los valores de temperatura y de frecuencia con cada carga de trabajo, lo que nos permite ilustrar el comportamiento del procesador con esas pruebas en tiempo real. Vamos a ver qué ha ocurrido:

Con un hilo activo tenemos una velocidad bastante estable que ronda los 4,48 GHz, y una temperatura que oscila notablemente, con picos de 79 grados C.

tenemos una velocidad bastante estable que ronda los 4,48 GHz, y una temperatura que oscila notablemente, con picos de 79 grados C. Con dos hilos activos la velocidad se mantiene estable en 4,48 GHz, y la temperatura sigue fluctuando considerablemente, pero tenemos un pico máximo de 92,2 grados C.

la velocidad se mantiene estable en 4,48 GHz, y la temperatura sigue fluctuando considerablemente, pero tenemos un pico máximo de 92,2 grados C. Con cuatro hilos activos ya no tenemos una frecuencia de reloj tan estable en la CPU, de hecho empiezan a aparecer fluctuaciones importantes, con picos máximos de 4,47 GHz. La temperatura máxima vuelve a superar los 90 grados C.

ya no tenemos una frecuencia de reloj tan estable en la CPU, de hecho empiezan a aparecer fluctuaciones importantes, con picos máximos de 4,47 GHz. La temperatura máxima vuelve a superar los 90 grados C. Con ocho hilos activos se produce ya una bajada notable en la velocidad de reloj, y registramos un mínimo de 3,46 GHz. La temperatura se mantiene bastante estable por debajo de los 80 grados C.

se produce ya una bajada notable en la velocidad de reloj, y registramos un mínimo de 3,46 GHz. La temperatura se mantiene bastante estable por debajo de los 80 grados C. Con 16 hilos activos siguen las fluctuaciones de la frecuencia de trabajo, con valores medios que rondan los 3,4 GHz. La temperatura oscila, pero solo alcanza los 80 grados C al final de esta subprueba.

siguen las fluctuaciones de la frecuencia de trabajo, con valores medios que rondan los 3,4 GHz. La temperatura oscila, pero solo alcanza los 80 grados C al final de esta subprueba. Con el máximo número de hilos activos tenemos una tónica parecida a la prueba anterior, con una velocidad de trabajo que fluctúa notablemente y una frecuencia media de casi 3,5 GHz. La temperatura no supera los 80 grados C porque esta prueba dura muy poco.

En la galería adjunta encontraréis los resultados de temperatura y frecuencia obtenidos en tiempo real. Podéis ampliarla haciendo clic en ella.

3DMark Time Spy

Una prueba que permite hacer una estimación del rendimiento que tendrá un equipo completo en juegos utilizando resolución 1440p. La gráfica integrada que trae el GEEKOM IT13 2025 está pensada para resolución 1080p, así que mover juegos exigentes en 1440p le queda grande, como cabía esperar.

Con todo, el resultado no es malo para tratarse de una GPU integrada basada en Tiger Lake GT2, y nos permite intuir que podremos conseguir un rendimiento aceptable en juegos no muy exigentes con resolución 1080p.

3DMark Steel Nomad

Esta prueba ha sido diseñada para medir el rendimiento de GPUs integradas en juegos. Tenemos un resultado que entra dentro de lo esperado, y que confirma que con este equipo podremos disfrutar de una buena experiencia en juegos que no sean muy exigentes, aunque sobre ello hablaremos en el apartado dedicado a las pruebas reales con juegos.

CrystalDisk Mark

Pasamos ahora a ver de qué es capaz la unidad SSD que monta el GEEKOM IT13 2025. Esta unidad es de tipo PCIe Gen4 x4, y como vemos supera los 4 GB/s en lectura secuencial y los 3 GB/s en escritura secuencial, cifras que entran dentro de lo que podemos considerar como un buen nivel de rendimiento.

PassMark

Una prueba que mide el rendimiento general de un equipo, ya que analiza todos sus componentes clave y dividiendo el desempeño de la GPU en pruebas 2D y 3D. El GEEKOM IT13 2025 obtuvo una puntuación total de 4.868, y destacó sobre todo por sus buenas puntuaciones en CPU, memoria RAM y SSD.

Blender

Una prueba de renderizado que mide el rendimiento en muestras por minuto. Utilizar la CPU no es la mejor manera de trabajar con esta herramienta, pero he querido pasarla también por curiosidad para ver de qué es capaz ese Intel Core i9-13900HK.

Rendimiento del GEEKOM IT13 2025 en juegos

Para comprobar qué puede dar de sí el GEEKOM IT13 2025 he utilizado juegos muy distintos, incluyendo títulos poco exigentes, juegos de la generación anterior y también otros que son muy exigentes, como Cyberpunk 2077. Esto os permitirá tener claro qué rendimiento podemos esperar de este mini PC en juegos.

En League of Legends, que es el juego menos exigente de todos los que he utilizado, tenemos una media de 133 FPS en 1080p con calidad máxima. Funciona de maravilla, y la experiencia es perfecta.

DOOM 2016 funciona de forma estable a 41 FPS con calidad alta y suavizado de bordes al máximo, la experiencia es buena, y podemos mejorar la fluidez reduciendo la calidad gráfica.

Cyberpunk 2077 apenas es jugable en 1080p con calidad baja (texturas en alto) e Intel XeSS 1.3 en modo rendimiento, ya que tenemos 28 FPS.

Resident Evil 2 Remake en 1080p con calidad muy alta funciona sin problema a 30 FPS estables, pero Gears 5 con calidad media solo llega a 21 FPS con esa misma resolución.

Dying Light 2 se puede jugar en calidad media con FSR 2 en modo rendimiento a 29 FPS, y Red Dead Redemption 2 con calidad equilibrada funciona a 19 FPS sin reescalado, lo que significa que podríamos acercarnos a los 30 FPS de media reduciendo calidad y tirando de reescalado.

La verdad es que los resultados de rendimiento en juegos me han sorprendido para bien. Esperaba unos números mucho peores, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos una iGPU Intel Iris Xe y un chip limitado a 35 vatios.

Temperatura y consumo

Los valores de temperatura del Intel Core i9-13900HK son muy buenos con un bajo nivel de carga, y tampoco se disparan cuando ejecutamos Cyberpunk 2077, ya que registran una media de 71 grados C. El pico máximo que pude ver en mis pruebas fue de 91 grados C en Cinebench R23 bajo multihilo, pero ese pico fue temporal, es decir, solo se mantuvo durante un breve periodo de tiempo.

El consumo se encuentra dentro de lo esperado, ya que tenemos un chip que está limitado a 35 vatios. En Cyberpunk 2077 la CPU registró un consumo de 25 vatios, y la iGPU se quedó los 10 vatios restantes. En Cinebench R23 pude medir un pico de 41 vatios, pero este fue temporal, e inmediatamente el valor se estabilizó en 35 vatios.

Los resultados de temperatura y de consumo son totalmente seguros, y permiten equilibrar los parámetros de rendimiento manteniendo una estabilidad absoluta. Esto también tiene un impacto positivo en el nivel de ruido, ya que incluso trabajando a plena carga el GEEKOM IT13 2025 resulta bastante silencioso.

Conclusión y valoración final

El GEEKOM IT13 2025 es un mini PC muy pequeño que, sin embargo, está lleno de posibilidades. El equipo está bien construido, tiene un amplio abanico de puertos y de opciones de conectividad, ya que es compatible con Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2, y viene con dos puertos USB 4 que nos permitirán conectar, junto con con sus dos salidas HDMI, hasta cuatro pantallas.

A nivel de rendimiento los resultados que ha conseguido en general no están nada mal. Hay que tener en cuenta que este equipo tiene una CPU Intel Core i9-13900HK limitada a 35 vatios, y que a pesar de su pequeño tamaño es capaz de mantener unas temperaturas totalmente seguras y un nivel de ruido muy comedido, incluso a plena carga. Esto quiere decir que no se ha priorizado la potencia a toda cosa, y es algo que sin duda se agradece.

El GEEKOM IT13 2025 es un equipo muy competente en general. Destaca por el buen rendimiento de su CPU, por sus 32 GB de memoria y por sus capacidades de ampliación, ya que ofrece la posibilidad de ampliar la RAM, de instalar un SSD M.2 adicional y de montar una unidad de almacenamiento de 2,5 pulgadas, todo ello con un acceso muy fácil desde la base del equipo.

Como dije, también me ha sorprendido lo bien que se desenvuelve también en juegos. Es cierto que no está preparado para mover juegos actuales exigentes, pero con este mini PC podremos disfrutar sin problema de casi todos los juegos de la era de PS4 y Xbox One, y también de juegos actuales menos exigentes. Impresionante, sobre todo teniendo en cuenta que viene con una GPU integrada Intel anterior a la serie Arc.

Sin duda una buena opción ahora que está en oferta por 704,06 euros.