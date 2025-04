Bethesda ha anunciado el lanzamiento oficial de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Se trata de una remasterización completa de gráficos y audio, y algunos añadidos en jugabilidad del videojuego de rol de acción en mundo abierto lanzado en 2006.

Los primeros rumores sobre una remasterización de Oblivion surgieron originalmente en 2023, gracias a los documentos del caso de la FTC contra la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft. La semana pasada se filtró información sobre el juego y -aunque no se esperaba tan pronto- Bethesda ha tardado muy poco en hacerlo oficial. De hecho, ya está disponible para PC y las principales consolas.

«Oblivion marcó un hito en la saga y en nuestra forma de crear juegos como estudio», asegura el que fuera el productor del juego original, Todd Howard, en el anuncio de este Oblivion Remastered. La versión remasterizada incluye las expansiones del juego, Knights of the Nine y Shivering Isles, y, bueno, a falta de estrenos de títulos verdaderamente nuevos, será una buena oportunidad de rejugarlo o acercarse por primera vez a uno de esos juegos que marcaron época.

La versión remasterizada de Oblivion cuenta con gráficos optimizados para hardware moderno. Para ello, se ha empleado las últimas tecnologías disponibles con base en el motor gráfico Unreal Engine 5. El estudio responsable, Virtuous, también ha renovado otros apartados, el audio, la interfaz de usuario y el sistemas de niveles, donde se ha combinado combina lo mejor de Oblivion y de Skyrim.

Como no podía ser de otra manera, el juego promete cambios abismales en gráficos. Todos los recursos del juego fueron rediseñados y creados desde cero, y el juego cuenta con un sistema de sombras más realistas y una mejora notable de la sincronización labial. También se ha mejorado el escalado de los enemigos y se ha actualizado las animaciones de los personajes.

Otro de los cambios afectan a la vista en tercera persona del juego, mejorada y con el añadido de la posibilidad de correr. La interfaz de usuario se ha mejorado para el uso de los sistemas de Persuasión y Clarividencia, así como el mismo HUD, el menú y el mapa general. «Nos hemos modernizado mucho, pero sigue siendo la misma aventura increíble y el mismo mundo cuidadosamente elaborado», ha resumido Tom Mustaine, director de proyectos externos de Bethesda.

Oblivion Remastered, versiones y precio

El juego ya está disponible en Steam para PCs con Windows, para PS5 y Xbox Series X/S, y ya está incluido en el servicio Xbox Game Pass. La versión base tiene un precio oficial de 49,99 dólares. En Europa, ello se traduce en 54,99 euros, muy caro para tratarse de un ‘remaster’. Bethesda también ha publicado una ‘Deluxe Edition’ que, además del juego base, incluye misiones adicionales, armaduras únicas, armas y conjuntos de armaduras de caballo, un libro de arte digital y la banda sonora oficial.

Requisitos en PC

En cuanto a los requisitos para PC, son bastante elevados para un juego remasterizado. Los grandes cambios prometidos exigen una computadora con un mínimo de 16 Gbytes de RAM y el uso de una unidad de estado sólido para almacenamiento con la friolera de 125 Gbytes de espacio libre disponible. El resto es más contenido, en CPU (AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K) y en GPU (AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti). De ahí para arriba… Y por supuesto, tener instaladas las librerías DirectX 12 y usar Windows 10 o Windows 11 como sistemas soportados.