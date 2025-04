Primeras «imágenes» del iPhone 17 Air

iPhone 17 Air. Apple no lo ha confirmado todavía, pero ya se ha convertido en uno de los modelos más comentados de la próxima generación. Y no por sus cámaras, ni por sus capacidades de inteligencia artificial, sino por algo más elemental: su delgadez. Todo apunta a que el iPhone 17 Air será el más fino que la compañía haya fabricado jamás, y una nueva filtración en vídeo nos permite, por primera vez, hacernos una idea clara de cómo se sentirá en mano. La sensación, según quien afirma que ya lo ha tenido entre los dedos, es tan sorprendente como inquietante.

Gracias a una nueva filtración, ya podemos hacernos una idea bastante clara de cómo será el terminal. Un vídeo publicado por el canal Unbox Therapy muestra en detalle una maqueta física del iPhone 17 Air, y lo que revela coincide con los rumores más recientes: un grosor de apenas 5,65 mm, lo que lo convertiría en el iPhone más fino jamás fabricado. Si se confirman esas dimensiones, sería incluso más delgado que el Galaxy S25 Edge de Samsung (6,4 mm), y sensiblemente más estilizado que el iPhone 17 Pro Max, que alcanzaría los 8,75 mm.

Más allá de los números, lo que más sorprende es la sensación en mano. En el vídeo, el presentador describe el iPhone 17 Air como “futurista” y lo compara con la experiencia de abrir por primera vez un MacBook Air. Incluso llega a bromear con la posibilidad de que el terminal pueda doblarse con facilidad, algo que inevitablemente recuerda al “bendgate” del iPhone 6 Plus. De hecho, la extrema delgadez plantea incógnitas sobre su resistencia estructural, especialmente si se confirma el uso de un chasis de aluminio en lugar de titanio.

En cuanto a las especificaciones previstas, los rumores apuntan a un panel OLED de 6,6 pulgadas con ProMotion, chip A19, 8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento, y una batería de 4.000 mAh. Se espera que cuente con una única cámara trasera de 48 MP y una frontal de 24 MP. La eliminación del altavoz inferior y de la ranura para SIM física (en favor de la eSIM) serían otras concesiones necesarias para mantener el grosor al mínimo.

El iPhone 17 Air reemplazaría al modelo Plus en la alineación, pero lo haría con un enfoque radicalmente distinto. Si el Plus apelaba a quienes buscaban pantalla y batería, el Air se dirige a un público más interesado en el diseño, la ligereza y la estética. No estará a la altura de los modelos Pro en rendimiento ni en cámara, pero aspira a ser el más exclusivo en cuanto a acabados.

Y esa exclusividad tendrá un precio. Las estimaciones lo sitúan en torno a los 1.299 dólares, lo que podría traducirse en unos 1.499 euros en Europa. Un coste elevado para un terminal que no busca competir por especificaciones, sino por impacto visual. Según algunas fuentes, Apple confía en que este nuevo diseño reavivará el interés por la gama, especialmente entre quienes perciben que el iPhone lleva años sin innovar en lo formal.

A falta de conocer cómo se comportará en condiciones reales, lo que parece evidente es que el iPhone 17 Air no busca competir por músculo técnico. Su propuesta se juega en otro terreno: el del diseño como declaración de intenciones. Y puede que ahí, incluso con sus limitaciones, consiga abrir una nueva vía.