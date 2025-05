MSI ha presentado una nueva consola portátil (MSI Claw 8) que destaca por usar el SoC que ha desarrollado AMD para máquinas de mano, el Ryzen Z2 Extreme. La firma taiwanesa sigue así los pasos de otros fabricantes que mayoritariamente están apostando por las soluciones de AMD en este segmento de mercado, con la Steam Deck como máximo exponente.

Hace un par de días publicamos un especial con las novedades presentadas por MSI en el Computex y en él destacábamos una nueva versión de la consola Claw AI+, la mejor máquina que puede comprarse con procesadores Intel. Pero MSI nos tenía reservada una sorpresa y -sin anuncio previo- ha presentado una segunda consola que en este caso usa el que va a ser el chip insignia de AMD para máquinas de mano.

La MSI Claw 8 no será la única en usar el Ryzen Z2 Extreme. Lenovo ya avanzó un prototipo Legion Go y es seguro que ASUS lo va a instalar en la ROG Ally 2 y la variante en la que está trabajando (Xbox Mobile) en sociedad con Microsoft.

Cómo es la MSI Claw 8

Su tamaño es similar al modelo de Intel, ya que el fabricante vuelve a apostar por una pantalla de 8 pulgadas. Es un panel LCD con resolución nativa 1200P con una tasa de refresco de 120 Hz. Sí hay que destacar que su peso es ligeramente inferior, 765 gramos con una batería de 80 Wh.

El diseño sí cambia. Vemos un modelo más angulado, con un acabado de color bitono que no se extiende al panel principal y lo que parecen rejillas de altavoz más grandes integradas en las asas, curvadas hacia dentro de manera similar al diseño de la ASUS ROG Ally. El objetivo de estos cambios no pueden ser otros que mejorar la comodidad de uso de una máquina que no es ni pequeña ni ligera, como verás en el vídeo siguiente:

El motor de hardware principal será el Ryzen Z2 Extreme de AMD. Es un SOC con 8 núcleos de CPU y 16 núcleos de GPU de 36W de potencia, que debe suponer un salto de rendimiento importante respecto al Z1 Extreme original. Puede equipar hasta 24 Gbytes de memoria DDR5x-8000 y dispone de un slot M.2 para almacenamiento de capacidad no especificada. Dispone de dos puertos USB-C/Thunderbolt 4.

MSI Claw 8 estará disponible en dos acabados de color, un blanco brillante y un espectacular verde que será novedad en las máquinas de mano del fabricante.

No se ha detallado disponibilidad ni precio, pero creemos que debe ser algo más económica que la versión actual con procesador Intel.