Códigos PIN inseguros que debes evitar utilizar

Los códigos PIN llevan muchos años entre nosotros, y tienen un grado de adopción bastante amplio en diferentes sectores. Por ejemplo, este tipo de códigos se utilizan para proteger las operaciones que realizamos con nuestra tarjeta bancaria, y también son una medida de seguridad en smartphones, tarjetas SIM e incluso en ordenadores y portátiles.

En su versión más clásica, los códigos PIN son básicamente combinaciones de cuatro números que actúan como barrera de protección. Son mucho más cortos que una contraseña, y por tanto pueden ser menos seguros que una buena contraseña, un problema que se ha superado en parte con el uso de versiones que utilizan combinaciones de seis números.

Sin embargo, una contraseña corta y descuidada puede ser mucho más peligrosa que un buen código PIN, y este tiene la ventaja de que normalmente es más fácil de recordar. Su buena relación entre protección y facilidad de memorización fueron precisamente las que dispararon su popularidad.

Códigos PIN que no debes usar: son los primeros en caer

Al igual que ocurre con las contraseñas, los cibercriminales tienen una lista de los códigos PIN que se utilizan con mayor frecuencia, y estos son los primeros que prueban cuando se produce el robo de un smartphone, de una tarjeta bancaria o de cualquier otro dispositivo que utilice un PIN de cuatro cicfras.

Según un estudio realizado ABC News se estima que 10 de cada 100 personas utilizan el mismo código PIN. El código más popular es «1234», seguido de otro clásico que se utilizaba mucho en el mundo de las contraseñas «1111». El tercero más utilizado es «0000».

Está claro que a muchos usuarios les gustan los códigos extremadamente fáciles de recordar y sin grandes diferencias, pero estos son los más peligrosos, porque son los que menos protección ofrecen. A continuación os dejamos una lista con los diez códigos más utilizados que debemos evitar:

1234 1111 0000 1342 1212 2222 4444 1122 1986 2020

Al ver esta lista te habrás dado cuenta de un detalle muy particular, y es que en ella aparecen también números que representan años concretos. Esto se debe a que muchos usuarios también utilizan el año de su fecha de nacimiento como PIN.

No es nada recomendable, porque en caso de que sufras un robo o un ataque, si el atacante te conoce, te ha visto o tiene acceso a tus datos personales, como tu fecha de nacimiento, es muy probable que pruebe con dicho año para intentar vulnerar la seguridad de tu PIN. Si no conoce el año exacto de tu nacimiento también puede intentar un ataque de fuerza bruta introduciendo varios años que podrían encajar con tu fecha de nacimiento hasta dar con él.

Conclusiones

La seguridad de nuestro PIN es muy importante, porque actúa como la última barrera en caso de robo, y puede marcar la diferencia entre un mal trago y un absoluto desastre. Utilizar un PIN seguro es fundamental, pero el problema es que un PIN que puede parecernos adecuado puede acabar siendo totalmente inseguro.

Lo ideal es combinar diferentes números utilizando patrones que no tengan ningún sentido, y que no se puedan identificar ni con fechas de nacimiento ni con fechas de eventos importantes relacionados con nosotros o con nuestro país. Por ejemplo, el código «6319» sería más seguro que el código «1988», porque el primero no se identifica con nada, y el segundo puede ser una fecha de nacimiento.