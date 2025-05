Las GeForce RTX 50 SUPER utilizarán chips de 3 GB de VRAM, GeForce RTX 5060 SUPER con 12 GB de VRAM

Samsung tiene listos sus chips de 3 GB de memoria GDDR7. La producción es buena, y el suministro también, así que todo está listo para que NVIDIA empiece a utilizarlos en su GeForce RTX 50 SUPER, una renovación intergeneracional de sus tarjetas gráficas basadas en la arquitectura Blackwell que podría llegar al mercado entre finales de este año y principios del año que viene.

Se rumorea que toda la serie GeForce RTX 50 SUPER contará con más memoria gráfica, y que este será uno de sus mayores atractivos frente a la generación actual. También hemos visto algunos rumores que dicen que veremos una GeForce RTX 5080 SUPER con 24 GB de memoria gráfica, lo que supondría un aumento de 8 GB frente a la generación anterior.

¿Por qué son tan importantes los chips de 3 GB de GDDR7?

Son importantes porque permiten aumentar la cantidad de memoria que tiene una tarjeta gráfica sin tener que cambiar el bus de memoria. Por ejemplo, la GeForce RTX 5060 tiene un bus de 128 bits y 8 GB de memoria gráfica (cuatro chips de 2 GB), pero si utilizamos chips de 3 GB podríamos ampliar a 12 GB la cantidad de VRAM disponible sin tocar el bus.

Lo mismo ocurre con esa hipotética GeForce RTX 5080 SUPER, que podría tener 24 GB de VRAM gracias a la utilización de chips de 3 GB de GDRR7 manteniendo el bus de 256 bits. En el caso de una GeForce RTX 5070 SUPER sería posible pasar de 12 GB a 18 GB de VRAM manteniendo el bus de 192 bits, y la GeForce RTX 5090 SUPER podría contar con 48 GB de VRAM si utiliza chips de 3 GB.

También se podrían crear otras combinaciones muy interesantes con estos chips de memoria. Una gráfica con un bus de 160 bits y chips de 2 GB tendría 10 GB de VRAM, la Radeon RX 6700 es un ejemplo, pero si se utilizan chips de 3 GB su cantidad total de memoria pasaría a ser de 15 GB. En el caso de una gráfica con bus de 96 bits y chips de 2 GB esta solo tendría 6 GB de VRAM, pero con chips de 3 GB subiría a 9 GB de VRAM.

Si estás pensando que no se pueden crear tarjetas gráficas con cantidades raras o impares de VRAM estás totalmente equivocado. No es lo normal, pero tampoco es imposible, solo tienes que recordar modelos como la GeForce GTX 580 y sus 1,5 GB de VRAM, la GeForce GTX 660 Ti con 3 GB de VRAM o la GeForce GTX 970 con 3,5 GB + 0,5 GB de VRAM.

Una GeForce RTX 5060 SUPER con 12 GB podría tener un gran éxito

Y si el precio es correcto lo tendría todo para convertirse en la tarjeta gráfica más vendida de esta generación. Tened en cuenta que NVIDIA todavía no ha confirmado nada, y que desde la GeForce RTX 2060 SUPER no hemos vuelto a ver un modelo SUPER dentro de esta gama, pero esto no quiere decir que NVIDIA no vaya a considerar la posibilidad de lanzarlo.

En la serie GeForce RTX 30 tuvimos la RTX 3060 de 8 GB y la de 12 GB, que de no haber sido porque llegó antes que el modelo de 8 GB podría haberse convertido perfectamente en una versión SUPER de aquella. Con la GeForce RXT 4060 no hubo ningún movimiento más allá del lanzamiento del modelo original, así que quizá nos llevemos una sorpresa con la generación actual.