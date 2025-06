The Witcher 4 se deja ver sobre una PS5 con trazado de rayos y a 60 FPS

Durante el evento especial de ayer dedicado al Unreal Engine 5.6 se mostró nuevo contenido de The Witcher 4. Lo nuevo de CD Projekt RED asomó en dos grandes vídeos, uno a modo de cinemática y otro con juego real que, en teoría, funcionaba sobre una PS5.

Hasta aquí nada raro, ya que The Witcher 4 va a llegar a PS5, y también a Xbox Series S-Series X y a PC. Lo sorprendente es que, según CD Projekt RED, esta demo técnica del juego estaba funcionando con trazado de rayos a 60 FPS en la consola de Sony, algo que parece demasiado bueno para ser verdad, sobre todo teniendo en cuenta lo justos que van en dicha consola los juegos que utilizan el Unreal Engine 5.

La calidad gráfica que vemos en esta nueva demo técnica de The Witcher 4 es verdaderamente espectacular. Las mejoras frente a The Witcher III son más que evidentes, y afectan a todos los elementos del juego. No obstante, destacan especialmente el aumento de la complejidad de la geometría, que transforma por completo el juego, y la calidad de la iluminación en general, y de las sombras.

Al llegar al poblado podemos ver que hay una gran densidad de NPCs, y que estos tienen una cierta capacidad de interacción tanto con Ciri como entre ellos cuando se produce algún hecho fuera de lo normal. Por ejemplo, cuando al NPC se le caen las manzanas el niño se acerca rápidamente a cogerlas.

No han dicho nada sobre la resolución utilizada para mover el juego en PS5, y debemos destacar que como se trata de una demo técnica no representa el acabado final del juego. Puede que esto que vemos en el vídeo cambie, para bien o para mal, y tenemos un ejemplo cercano con el enorme downgrade que CD Projekt RED le metió a The Witcher III antes de su lanzamiento.

El estudio polaco no ha dado una fecha oficial de lanzamiento, pero dijo que The Witcher 4 no llegará antes de 2027, así que lo más probable es que se lance entre 2027 y 2028. Lo que veamos en la versión final de este juego puede acabar siendo un indicativo claro de lo que nos encontraremos en Cyberpunk 2, otro juego muy esperado que podría llegar entre 2029 y 2030, y que utilizará también el Unreal Engine 5.

¿Se conocen los requisitos de The Witcher 4 para PC?

Oficialmente no, pero como sabemos que es un juego desarrollado para consolas de la generación actual, y que estará basado en el Unreal Engine 5, hicimos una estimación de sus posibles requisitos partiendo de una idea muy importante, y es que es muy probable que el juego integre de forma nativa trazado de rayos.

Si te preocupa este tema tranquilo, cualquier PC actual de gama media equipado con una GeForce RTX 4060 o Radeon RX 7600, 16 GB de RAM y un procesador de seis núcleos y doce hilos debería ser capaz de moverlo sin problema en 1080p con un nivel de calidad y fluidez aceptable. No necesitarás un PC tope de gama para jugarlo.