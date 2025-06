Microsoft Edge mejora su modo Picture-in-Picture

No sé tú, pero yo (y esto ya lo he contado en alguna ocasión) soy de los que tiene siempre abiertas más pestañas de las que soy capaz de contar, dos, tres o setenta y cinco ventanas repartidas por la pantalla y, por supuesto, un vídeo de fondo mientras hago otras cosas. En ese contexto, funciones como el modo Picture-in-Picture (PiP) de los navegadores modernos no son un lujo, sino una necesidad. Y por eso resulta interesante ver cómo Edge, el navegador de Microsoft, ha decidido dar un paso adelante precisamente ahí, en un terreno que parece pequeño, pero que marca diferencias.

Desde hace unos días, los usuarios de Edge en el canal Canary están empezando a ver una versión mejorada del modo PiP. Ya no se trata simplemente de extraer un vídeo de su pestaña y moverlo por la pantalla. Ahora, ese mini reproductor flotante incorpora una serie de controles que hasta ahora obligaban a volver a la página original: reproducción y pausa, volumen, retroceso, avance rápido y, algo muy demandado, subtítulos. Esta última función, en concreto, se antoja especialmente útil para quienes siguen contenidos en otros idiomas o tienen necesidades de accesibilidad.

Estas mejoras no son un simple añadido visual. Están construidas sobre el estándar Picture-in-Picture de Chromium —el proyecto base sobre el que se construyen tanto Edge como Chrome—, pero con extensiones propias de Microsoft que amplían sus capacidades. El objetivo es claro: hacer que el usuario tenga el máximo control sin renunciar a la multitarea. De hecho, los botones se integran directamente en la ventana flotante y, según Microsoft, la experiencia se mantendrá coherente con las guías de diseño del navegador.

En términos prácticos, esto supone una mejora tangible. Poder controlar el volumen o activar los subtítulos sin volver al reproductor principal hace que el PiP deje de ser una mera herramienta de visualización pasiva y se convierta en una opción de uso real. Y más aún si se tiene en cuenta que funciona con plataformas como YouTube, Facebook, Vimeo y otros sitios que usen el estándar HTML5 para sus vídeos. En el día a día, ya sea para seguir una clase, una reunión o una partida en streaming, esta mejora se agradece.

El despliegue de esta nueva versión del PiP ha comenzado en Edge Canary, la rama más temprana y experimental del navegador. Microsoft planea llevarlo progresivamente a los canales Dev, Beta y, finalmente, estable, en las próximas semanas. No requiere intervención por parte del usuario, salvo asegurarse de tener actualizaciones automáticas activadas.

Con este movimiento, Microsoft consolida la apuesta de Edge por convertirse en una herramienta completa, no solo para el trabajo, sino también para el ocio. Mientras otros navegadores siguen centrándose en velocidad o privacidad (que no está de más), Edge explora pequeños detalles que, sumados, generan una experiencia distinta. Y en tiempos donde todo compite por nuestra atención, tener más control sin perder el foco es, sin duda, un valor añadido.

