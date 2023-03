El programa de Windows Insiders estrena un nuevo canal: Canary

Quizá recuerdes que la semana pasada, al hablar del programa de insiders de Microsoft Edge, también mencioné el de Windows Insiders, concretamente haciendo alusión a un aspecto en el que se producía una pequeña pero llamativa diferencia entre ambos. En concreto, lo que comentaba es que mientras que en el del navegador el canal en el que podemos encontrar las las versiones más inestables pero, a la vez, las primeras en probar muchas nuevas funciones era el canal Canary, en el caso del programa de pruebas de Windows era el canal Dev, que en el caso del navegador es el canal intermedio de los tres disponibles.

Recordemos, de un vistazo, la organización de los canales de ambos programas:

Windows Edge Descripción Dev Canary Más novedades , más inestable Beta Dev Punto medio entre novedades y estabilidad Vista previa Beta Menos novedades, más estable

No es un problema, la verdad, ¿pero no parece un poco extraño que los nombres de los canales Dev y Beta no coincidan en ambos programas?

Esto se debe a que Microsoft adoptó la denominación «Canary» al dar el salto a Chromium, con el que emplea una estrategia de despliegue denominada Canary Deployment, bastante común en modelos de desarrollo ágil. Es una denominación común, de hecho Google Chrome también cuenta con una versión Canary, que también está disponible para todos los usuarios que deseen descargarla y probarla.

Pues hoy me he llevado una sorpresa, y es que parece que Microsoft me estaba escuchando (o que yo les estaba escuchando a ellos), ya que hoy mismo hemos sabido que el programa de Windows Insiders estrenara próximamente un nuevo canal, denominado Canary, y que señala que los de Redmond también se plantean emplear esta estrategia de despliegue para su sistema operativo, algo que al menos a priori parece una muy buena noticia.

Así, el programa de Windows Insiders pasará a tener cuatro canales, los tres actuales pero, ahora suman un cuarto, que hace que los modelos de ambos programas se parezcan más:

Windows Edge Descripción Canary Canary Más novedades , más inestable Dev Dev Algo más fiable que Canary Beta Beta Menos novedades, más estable Vista previa Prácticamente tan estable y fiable como la versión final

De este modo, los canales Canary y Dev del programa de Windows Insiders se mantienen como las opciones menos fiables y, por lo tanto, las que jamás deberían instalarse en sistemas de los que dependemos para estudiar, trabajar, comunicarnos, etcétera. Ahora, las novedades y pruebas que afectan a componentes fundamentales del sistema operativo, como al kernel, se trasladan al canal Canary, mientras que el canal Dev se «reinicia», para dar cabida al despliegue temprano de funciones del sistema operativo.

