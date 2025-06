PS5 y PS5 Pro recibirán un nuevo modo de bajo consumo que ayudará a desarrollar PS6 portátil

Se ha descubierto que el kit de desarrollo de PS5 y PS5 Pro se actualizará con un nuevo modo de bajo consumo, una novedad muy interesante que podría jugar un papel clave en el desarrollo de PS6 portátil, una consola que tendría, entre sus especificaciones, una GPU con 2.304 shaders para asegurar una buena compatibilidad con PS5.

La fuente de esta información es la misma que filtró la tecnología PSSR y casi todas sus claves, y acertó con todas ellas, así que merece reconocimiento y tiene una alta credibilidad. No obstante, hay que tener en cuenta que cabe la posibilidad de que este modo de bajo consumo acabe siendo cancelado por una u otra razón.

Es un modo que permite reducir el consumo energético de ambas consolas realizando un recorte considerable de su potencia bruta. Al activarlo ocurre lo siguiente:

Con todos esos cambios se reduce el consumo de energía entre un 20% y un 30%, pero en teoría se mantienen un 90% de las capacidades de la consola, lo que significa que compensa, porque la pérdida de rendimiento es relativamente pequeña.

Este modo es importante porque es una manera de crear un perfil con el que emular el posible rendimiento de una consola portátil. A la hora de crear una PS6 portátil dos de las mayores limitaciones con las que tendrá que trabajar Sony son el menor ancho de banda de la memoria y la menor frecuencia de trabajo de la GPU.

Ambas reciben importantes recortes con ese nuevo modo de bajo consumo, y es precisamente esto lo que sugiere que dicho modo podría ser un experimento por parte de Sony para ver dónde estaría el límite de rendimiento en esa PS6 portátil, y a partir de qué niveles dicha consola tendría problemas no solo para mantener una buena experiencia de juego, sino también para asegurar una compatibilidad perfecta con PS5.

La verdad es que tiene mucho sentido. Si Sony realmente quiere lanzar una PS6 portátil es normal que ya esté trabajando en ella, y experimentar con reducciones de consumo sobre el hardware de PS5 para emular cómo podría ser esa nueva portátil es algo fundamental para poder sacar ese proyecto adelante.

Si se cumplen las informaciones más recientes que he tenemos, el lanzamiento de PS6 portátil se producirá de forma simultánea con PS6 entre finales de 2027 y finales de 2028. La primera no será una auténtica consola de nueva generación, sino que será una versión portátil de PS5, y solo funcionará con los juegos de esta.

Oh this is 100% an emulated performance profile for the Handheld, since the biggest weakness of that APU is memory bandwidth and this profile is reducing PS5 bandwidth in half as you said.

— Kepler (@Kepler_L2) June 6, 2025