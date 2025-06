SEGA quiere que te lleves un pedazo de historia contigo. En un movimiento tan inesperado como nostálgico, la veterana compañía japonesa ha liberado nueve de sus juegos más emblemáticos para dispositivos Android —y algunos también en iOS—, permitiendo descargarlos gratis y sin anuncios. Pero atención: no se trata de una promoción permanente, sino de una despedida definitiva. El próximo 4 de agosto, todos estos títulos desaparecerán de las tiendas de aplicaciones, y solo quienes los hayan descargado antes de esa fecha podrán seguir disfrutándolos. Un regalo con fecha de caducidad, pero regalo al fin y al cabo.

El gesto llega como colofón al cierre de su iniciativa SEGA Forever, un proyecto que durante años ha buscado recuperar y relanzar algunos de los títulos más queridos de su catálogo clásico para nuevas plataformas móviles. Ahora, en lugar de cerrar discretamente esa etapa, SEGA ha optado por hacerlo a lo grande, regalando parte de su legado. Una despedida que, más que melancólica, suena a homenaje: una última oportunidad para volver a jugar —o descubrir por primera vez— joyas que marcaron época. Porque si hay algo que la nostalgia sabe hacer bien, es convertir los píxeles en recuerdos imborrables.

El primero en la lista es Crazy Taxi (Android/iOS), un delirio de velocidad, saltos imposibles y música punk que convirtió la conducción arcade en una experiencia frenética. Lanzado originalmente en recreativas y después en Dreamcast, este título nos ponía al volante de un taxi en una ciudad sin ley ni semáforos, donde lo único importante era llegar a tiempo… y hacerlo con estilo. Su llegada a móviles conserva la esencia caótica que lo hizo inmortal.

Otra joya, por duplicado, la encontramos con Streets of Rage (Android/iOS) y Streets of Rage 2 (Android/iOS), posiblemente el beat’em up más redondo de la era de los 16 bits. Con un diseño artístico que ha envejecido de forma impecable y una banda sonora que sigue latiendo a ritmo de sintetizador, este juego nos devuelve a las calles pixeladas donde resolver los problemas a base de puñetazos era lo más natural del mundo. La versión móvil permite revivir ese sabor a recreativa con una fidelidad notable.

El terreno de la fantasía lo cubre Golden Axe (Android), el título que mezcló espadas, magia y monturas imposibles en un cóctel inolvidable. Guerreros bárbaros, gnomos ladrones y hechizos devastadores se dan la mano en este clásico del scroll lateral que definió una época. Su jugabilidad simple y directa sigue funcionando, y en pantalla táctil resulta sorprendentemente accesible.

También destaca Shining Force (Android/iOS), un RPG táctico que fue pionero en su género. Con combates por turnos y un sistema de progresión más profundo de lo que cabría esperar para su época, ofrecía una narrativa envolvente y un diseño estratégico que lo convirtieron en uno de los favoritos de los fans de SEGA. En su versión móvil, mantiene intacto su encanto, aunque requiere paciencia y algo de adaptación.

Los amantes del mítico erizo azul de SEGA también tienen buenas noticias, y por partida doble, ya que esta accion de despedida de SEGA Forever incluye tanto Sonic CD (Android/iOS), el lado más experimental del erizo azul, con mecánicas de viajes en el tiempo y niveles que cambiaban en función de las decisiones del jugador en el que es, probablemente, el título más peculiar de la franquicia. Y también nos encontramos con Sonic The Hedgehog 4 Ep. II (Android/iOS), una aventura algo corta pero muy divertida, en la que tendrás que enfrentarte a la siniestra alianza formada por Metal Sonic se ha compinchado con el doctor Eggman.

Virtua Tennis Challenge (Android/iOS) aporta el toque deportivo, llevando la precisión y el ritmo del tenis a una interfaz táctil que responde con solvencia. Lejos de ser una mera adaptación, esta versión móvil permite disfrutar de partidos fluidos y sorprendentemente técnicos, ideales tanto para partidas rápidas como para torneos completos.

La diversión más desenfadada llega con Super Monkey Ball: Sakura Edition (Android), un juego basado en la física donde guiar a un mono dentro de una bola a través de escenarios imposibles se convierte en un reto tan absurdo como adictivo. Sus gráficos coloridos y mecánicas precisas lo hacen perfecto para sesiones cortas y desafíos personales.

Este cierre de SEGA Forever no es solo el final de una línea de productos. Es una advertencia. En la era del streaming, las licencias y el contenido efímero, los videojuegos clásicos están cada vez más expuestos a la desaparición. Por eso, esta oportunidad tiene algo de épico y algo de nostálgico: guardar un pedazo del pasado en nuestro bolsillo. Porque lo retro, cuando desaparece, duele. Y esta vez, todavía estamos a tiempo.