Requisitos de Gears of War Reloaded para PC

Microsoft ha publicado los requisitos de Gears of War Reloaded, un juego que ha generado polémica porque se trata de una remasterización de Gears of War Ultimate, un título que tuve la oportunidad de analizar en su momento, y que llegó a PC con bastantes problemas de optimización y de rendimiento.

Os puedo confirmar que Gears of War Reloaded utiliza el mismo motor gráfico que Gears of War Ultimate, el Unreal Engine 3, aunque viene con modificaciones importantes para mejorar su calidad gráfica, algo que ya vimos en otros juegos, como Batman Arkham Knight, por ejemplo, que también se basa en el Unreal Engine 3, pero altamente modificado.

Este motor gráfico con tantas modificaciones es propenso a dar problemas de rendimiento, así que espero que el equipo de desarrollo de Gears of War Reloaded se haya tomado su tiempo que haya pulido el juego como es debido.

Gears of War Reloaded contará con texturas mejoradas y assets 4K. También traerá otras mejoras a nivel de calidad gráfica que afectarán a los efectos de posprocesado, a las sombras y a los reflejos. Podremos activar HDR si tenemos un monitor compactible, y en teoría no habrá tiempos de carga al jugar la campaña, porque aprovechará las unidades SSD actuales.

Requisitos mínimos de Gears of War Reloaded

Windows 10 como sistema operativo.

CPU Intel Core i5-6400 o Ryzen 3 1200. Cuatro núcleos.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica Radeon RX 480 o GeForce GTX 1650 o Intel Arc A380.

DirectX 12.

70 GB de espacio libre.

Las equivalencias de tarjeta gráfica no están del todo finas, porque la Radeon RX 480 es más potente que las otras dos. Lo más cercano realmente sería una Radeon RX 470.

Con esta configuración el juego debería funcionar bien en 1080p con calidad media, salvo que la optimización sea un desastre.

Requisitos recomendados de Gears of War Reloaded

Windows 10 como sistema operativo.

CPU Intel Core i5-8400 o Ryzen 5 3500. Seis núcleos.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica Radeon RX 5600 XT, GeForce GTX 1070, GTX 1660 Ti o GeForce RTX 2070.

DirectX 12.

70 GB de espacio libre.

Las equivalencias de tarjetas gráficas están muy mal. En realidad, lo más cercano a la GeForce GTX 1660 Ti sería una Radeon RX Vega 56. El resto de tarjetas gráficas son más potentes.

Con estos requisitos Gears of War Reloaded debería funcionar en 1080p con calidad máxima a 60 FPS sin ningún tipo de problema.

Tecnologías exclusivas de PC y fecha de lanzamiento

La versión para PC contará con soporte de NVIDIA DLSS 3.5 y también de AMD FSR 3.1. También funcionará con monitores ultrapanorámicos y será compatible con VRR (tasa de refresco variable).

Gears of War Reloaded llegará el 26 de agosto a PC, Xbox Series S-X y PS5. Los que tengan Gears of War Ultimate en edición digital recibirán una actualización gratuita a la versión Reoladed. Parece que esto no aplica al juego en formato físico.