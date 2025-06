Windows 11 de por vida por solo 19€: ¡no te pierdas esta oferta de 72 horas!

Ya has terminado de montar tu nuevo PC, y estás deseando empezar a disfrutar de él, pero te falta un último paso, instalar el sistema operativo. Has elegido Windows 11 porque Windows 10 está a punto de quedarse sin soporte, y porque el primero será el que mejor se lleve con los componentes que tienes instalados, ya que son nuevos y avanzados. Ahora solo necesitas encontrar una licencia barata de Windows 11.

Sin embargo, has mirado el precio de las licencias retail de Windows 11 y te has llevado un susto. No quieres tener que pagar 140 euros o más por el sistema operativo. Si te encuentras en esta situación tranquilo, porque con las ofertas de GVGMall España puedes conseguir una licencia OEM barata de Windows 11 y ahorrarte casi un 90%.

Cómo conseguir una licencia de Windows 11 barata

Es muy fácil, solo tienes que entrar en el enlace que encontrarás justo debajo de estas líneas, registrarte como usuario si todavía no lo eres, y hacer clic en el botón «comprar ahora». Durante el proceso de compra no te olvides de utilizar el cupón «GVGMM» (sin comillas) antes de finalizar el pedido, ya que conseguirás un descuento adicional del 30%.

Una vez que realices el pago (puedes elegir entre diferentes métodos totalmente seguros) recibirás tu licencia de Windows 11 en la dirección de correo que hayas indicado. Esto no tardará más de unos minutos, y podrás utilizar esa licencia para activar el sistema operativo de tu nuevo PC.

GVGMall España también tiene otras licencias OEM de software Microsoft que te vendrán muy bien para acompañar tu nuevo PC:

Fácil de usar, bajo precio y validez de por vida: los valores de las licencias OEM

Las licencias OEM nos permiten disfrutar del software original por muy poco dinero. La diferencia de precio puede ser de hasta un 90%, dependiendo de cada programa o aplicación, y estas licencias no solo son muy fáciles de utilizar, sino que además tienen validez de por vida. No tendrás que preocuparte por el paso del tiempo, tu licencia siempre estará activa en tu PC.

Tener software original te permitirá recibir actualizaciones periódicas, que incluyen nuevas funciones, correcciones de errores y mejoras de seguridad, sin miedo a perder la activación de tu software. Tampoco te expondrás a los problemas y riesgos de seguridad que suponen los métodos de activación ilegales, y si eres un autónomo o un profesional tampoco te expondrás a recibir una multa en caso de inspección por utilizar software pirata.

Tienes muchas razones para usar software original, y con las licencias OEM lo tienes muy fácil. Desde menos de 10 euros puedes tener una licencia de Windows 10 Enterprise LTSC 2024, y por solo 18,90 una licencia de Windows 11.