Adiós al pantallazo azul de la muerte de Windows, este será su sustituto

El infame pantallazo azul de la muerte, todo un clásico en los sistemas operativos Windows, tiene los días contados. Microsoft ha confirmado que tiene preparado a su sucesor, y que este se empezará a implementar en Windows 11 24H2 entre finales de agosto y septiembre de este año.

Los pantallazos azules llevan con nosotros alrededor de 40 años, y estuvieron presentes desde el nacimiento de Windows, así que podemos decir que llevan toda una vida acompañando a este sistema operativo.

A pesar de lo temidos que son la verdad es que juegan un papel muy importante. Cuando aparece un pantallazo azul este indica que se ha producido un error crítico con nuestro PC, ya sea a nivel de Windows o de hardware y detiene automáticamente todos los procesos para evitar daños, mostrando además datos de diagnóstico que pueden ayudar a determinar qué es lo que ha ocurrido.

El problema es que esa información de diagnóstico no es fácil de entender para el usuario medio, y al final resulta imprescindible tomar nota o hacer una foto para luego buscar el código de error y entender ese pantallazo azul.

Os pongo como ejemplo algo que me ocurrió a mí recientemente. Sufrí una ralentización súbita en el PC con petardeo en el sonido, el teclado se desconectó y apareció un pantallazo azul de repente. No identificaba el código de error que me mostró el pantallazo azul de Windows 11, así que lo busqué al terminarse el reinicio del equipo, y supe que todo se había debido a un problema con el driver de la tarjeta de sonido.

Buscando más información en la web de Creative descubrí que la compañía reconoce la existencia de problemas de este tipo con equipos basados en Windows 11 y procesadores AMD, así que ese pantallazo me fue de gran utilidad, aunque tuve que molestarme en investigar.

El pantallazo negro de la muerte será el sucesor del pantallazo azul en Windows 11

Y tiene la pinta que veis en la imagen adjunta. En él podemos ver que se indica que el equipo ha encontrado un problema y que necesita reiniciarse. Justo debajo tenemos el porcentaje de progreso en el proceso de reinicio, y en la parte inferior aparecen el código de error y lo que ha fallado exactamente, es decir, el culpable de ese error.

Con este nuevo pantallazo, Microsoft espera reducir el tiempo de recuperación de un equipo que haya sufrido un «crasheo» a solo dos segundos, y ofrecer una información más clara al usuario afectado. Es un buen enfoque, pero creo que ya puestos habría estado bien que el gigante de Redmond hubiera incluido información más completa con indicaciones que puedan ser útiles en función del contenido de cada pantallazo, todo con el objetivo de evitar que vuelvan a producirse.

El uso del color negro tampoco me termina de gustar. La verdad es que habría preferido que hubieran mantenido directamente el color azul, o incluso que hubieran utilizado otro tipo de color, como el verde, por poner un ejemplo.