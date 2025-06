El desarrollo de ShadPS4 sigue avanzando a pasos de gigante. Este emulador de PS4 es capaz de mover Bloodborne de principio a fin sin problemas graves, y con un rendimiento más que aceptable, así que podemos decir que ha conseguido hacer realidad el sueño de muchos, que era poder jugar Bloodborne en PC, pero todavía tiene mucho camino por delante.

Los responsables de este emulador han introducido nuevas mejoras y optimizaciones que han hecho posible mover otros juegos exclusivos de PS4, como Killzone Shadow Fall y otros exclusivos de PS4 como The Last Guardian e Infamous Second Son. El rendimiento no es bueno, y se producen algunos fallos gráficos importantes, pero arrancan y son «jugables».

La evolución de ShadPS4 está siendo espectacular, tanto que se ha convertido en el mejor emulador disponible para mover juegos de PS4. Si los responsables de este proyecto siguen trabajando al mismo ritmo es muy probable que dentro de un año estos juegos ya se puedan disfrutar con rendimiento aceptable y sin fallos gráficos.

Killzone Shadow Fall fue un juego muy importante en el lanzamiento de PS4, ya que sirvió como una especie de «demo técnica» para demostrar el potencial de esta consola frente a la generación anterior. Lo tengo en PS4, lo jugué de principio a fin, y la verdad es que me gustó bastante.

El único problema que tiene este juego es el rendimiento, ya que no mantiene 30 FPS estables, así que jugarlo en PC a 60 FPS o más sería una auténtica delicia. Para ello será necesario tener un PC muy potente, de eso podemos estar totalmente seguros, aunque con las futuras mejoras de optimización que irá recibiendo las exigencias de hardware bajarán de forma gradual.

Esto es algo que ya pudimos ver en su momento en Bloodborne. Al principio era necesario tener un procesador y una gráfica de gama alta para poder moverlo con ShadPS4, y también era imprescindible contar con bastante RAM y VRAM, y ahora funciona sin problemas con configuraciones bastante modestas a 60 FPS.

El rendimiento que vemos en el vídeo se ha conseguido utilizando la última versión de ShadPS4 con un PC equipado con un procesador AMD Ryzen 9 7900X3D, 64 GB de RAM y una GeForce RTX 4070 con 12 GB de VRAM, un PC de gama media-alta.