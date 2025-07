Galaxy G Fold es el nombre elegido por Samsung para su nuevo smartphone plegable. Un desarrollo impresionante cuyas características se han revelado en la última versión beta del sistema operativo One UI 8.

Hablar de móviles plegables es hablar de Samsung porque la firma surcoreana acapara un 70% de este segmento de mercado. Y no parece que vaya a perder su posición de privilegio hasta que no llegue el esperado iPhone plegable. De hecho, la semana que viene Samsung celebrará un nuevo evento Unpacked donde presentará su nueva generación de móviles plegables, Fold7 y Flip7. No es un formato de ventas masivas, pero sí son terminales muy rentables donde se muestra las últimas tecnologías disponibles en pantallas flexibles y en su aplicación en smartphones.

Galaxy G Fold, otro nivel

Si los Galaxy Z apuestan por el plegado simple, el nuevo modelo sube de nivel con un sistema de plegado adicional. Samsung no quiere restar protagonismo a sus plegables generales y el que nos ocupa se fabricará en edición limitada y llegará al mercado a finales de 2025. Su precio estimado de 4 millones de wones coreanos (alrededor de 3.000 dólares) ya nos indica que no será un producto de ventas masivas.

La pantalla flexible es la clave de todos los plegables y aquí la división Samsung Display echará el resto con la producción de un panel OLED flexible que se encajará en un sistema de doble plegado que nos deja las tres pantallas interiores que ves en las imágenes. Se calcula que cuando esté totalmente desplegado ofrecerá 10 pulgadas de diagonal, el de un tablet de medio formato y lo mayor visto nunca en un smartphone.

A pesar de su gran tamaño desplegado, debido a las limitaciones de grosor y a las temperaturas que se alcanzan en su interior, dicen las fuentes que la batería no superará los 5600 mAh del Huawei Mate XT, su competidor más directo. En cuanto a su motor de hardware, se apunta a un Snapdragon 8 Elite de Qualcomm.

La etiqueta ‘G’ de su nombre pretende indicar su sistema de plegado, con dos pliegues internos en lugar de uno interno y otro externo como el del Mate XT de Huawei. El dispositivo contará con un total de cuatro pantallas, las tres interiores y una pantalla de cubierta frontal ubicada entre dos bordes.

En cuanto a las cámaras, vemos tres sensores alineados verticalmente para la cámara principal. Además, dos de los cuatro paneles tienen una cámara para autofotos. Con este tipo de diseño y su gran tamaño, el Galaxy G Fold podrá usarse en varias configuraciones. Su alto precio limitará las ventas, aunque Samsung lo posicionará como prueba de concepto para tantear cómo está el mercado respecto a estos diseños y la experiencia en su desarrollo podrá trasladarse a la línea general de plegables.

A este respecto, señalar que además de la nueva generación Galaxy Z Fold7 y Flip7, la compañía está desarrollando un Flip FE más económico para ‘democratizar’ el uso de plegables. Te lo contaremos la semana que viene en el seguimiento del Unpacked.