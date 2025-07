Elegir cuál es el mejor emulador de PS4 a día de hoy es muy fácil, ShadPS4. Este emulador se ha ganado ese reconocimiento a pulso, y los responsables del proyecto siguen haciendo un trabajo fantástico a nivel de soporte, ya que no dejan de lanzar actualizaciones que mejoran la emulación en sentido amplio.

Con la actualización 0.10.0 el mejor emulador de PS4 es ahora un poco mejor. Esta actualización trae mejoras que afectan a su núcleo, y también a las librerías, al compilador de shaders, la interfaz de usuario y al uso que hace de la GPU. Son cambios importantes, de eso no hay ninguna duda, pero sin duda la mejora más relevante es la introducción de lecturas retrospectivas.

Las lecturas retrospectivas permiten emular la interfaz de memoria compartida que tiene PS4. Como sabrán muchos de nuestros lectores, esta consola no tiene una división rígida entre RAM (memoria de acceso aleatorio para el sistema) y VRAM (memoria gráfica), sino que cuenta con un bloque de 8 GB de memoria unificada que se utiliza de forma general para ambos fines.

Para emular esa interfaz lo que hace es volver a leer la memoria que se modificó en la GPU y llevarla de vuelta al lado de la CPU. Esto supone una mejora tan importante que es capaz de hacer que muchos juegos que antes daban problemas importantes ahora funcionen correctamente.

Gracias a esta nueva función se han corregido las explosiones de vértices en varios juegos, como Bloodborne, y la habilidad de escalar de Trico en The Last Guardian también funciona correctamente. Es una novedad clave hacia la perfección de la emulación de PS4, aunque no está activada por defecto porque todavía se encuentra en una fase experimental, y por tanto puede dar problemas con algunos juegos.

En cuanto al estado de la emulación, en el vídeo podemos ver que ShadPS4 ha hecho progresos muy claros en juegos como DriveClub, Killzone Shadow Fall y The Last Guardian. No os voy a mentir, Killzone Shadow Fall me gustó mucho en PS4, pero el rendimiento deja mucho que desear en esa plataforma. Jugarlo en PC a 60 FPS sería una auténtica maravilla.

Todavía queda camino por recorrer, pero los avances son evidentes, y nos invitan a ser positivos sobre el futuro de la emulación de PS4 en PC.