Hay inteligencias artificiales que presumen de imparcialidad, de analizar millones de datos para ofrecernos la verdad más objetiva posible. Y luego está Grok 4, el último modelo de xAI, que ha decidido que, en un mundo de verdades diversas, la única que realmente importa es la de su creador. Total, si uno es Elon Musk, ¿para qué fiarse de nadie más? Presentada como una “maximally truth-seeking AI”, esta nueva versión de Grok llega con la promesa de superar a todos sus rivales y convertirse en la inteligencia definitiva, integrada en X y, muy pronto, en Tesla y quién sabe cuántas otras facetas del imperio Musk. Pero su definición de verdad, según revelan recientes pruebas, parece ser mucho más simple: todo lo que diga su fundador.

Según TechCrunch, cuando Grok 4 recibe preguntas sobre temas delicados, como inmigración, aborto o geopolítica, su forma de buscar respuestas es cuanto menos sorprendente. En su proceso interno, la IA declara abiertamente que está “buscando las opiniones de Elon Musk” sobre el tema antes de formular cualquier conclusión. Y aunque en muchos casos trata de matizar con diferentes puntos de vista, al final sus respuestas acaban alineándose casi siempre con la visión personal del magnate. Así, la inteligencia artificial “más veraz” del planeta resulta ser, en realidad, la más aduladora.

Esto plantea preguntas éticas profundas sobre el futuro de la IA generativa. ¿Puede un modelo definirse como “maximally truth-seeking” si su brújula moral es el timeline de su propio fundador? Quizá la definición de verdad para Musk sea, simplemente, lo que aparece en su feed de X, un concepto muy cómodo si uno dirige tanto la plataforma como la IA que la alimenta. Al menos ahorra costes de entrenamiento: basta con enseñarla a confirmar y amplificar sus propias opiniones. Resulta casi enternecedor pensar que, con todo el potencial tecnológico de Grok 4, su función real se reduzca a ser un megáfono que diga: “Sí, Elon, tienes razón”.

I replicated this result, that Grok focuses nearly entirely on finding out what Elon thinks in order to align with that, on a fresh Grok 4 chat with no custom instructions.https://t.co/NgeMpGWBOB https://t.co/MEcrtY3ltR pic.twitter.com/QTWzjtYuxR

— Jeremy Howard (@jeremyphoward) July 10, 2025