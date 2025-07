Windows 12 estará muy ligado a la IA en local, pero no será obligatoria

Nos guste o no, el futuro de Microsoft pasa por Windows 12. Todavía no tiene una fecha oficial de lanzamiento, de hecho ni siquiera ha sido presentado oficialmente, pero la evolución que ha tenido Windows 11 y ver cómo este se ha acabado dividiendo en dos versiones nos permite imaginar cómo podría este nuevo sistema operativo.

La IA es una parte fundamental de la estrategia de Microsoft a gran escala, y gira alrededor de Copilot. Este chatbot se puede ejecutar en la nube, pero también tiene una versión en local que es la que ha dado forma a esa segunda versión de Windows 11, más avanzada, pero también con unos requisitos mucho más elevados.

Con Windows 12 esperamos ver el mismo enfoque, un sistema operativo de última generación apoyado por la IA y con unos requisitos más altos que los de Windows 11, pero disponible en dos versiones: una más ligera y con unos requisitos más contenidos con IA ejecutada en la nube, y otra con unos requisitos más altos que, a cambio, nos permitirá ejecutar IA en local.

Por qué Microsoft no puede imponer la IA en local con Windows 12

Es muy sencillo, porque muchos millones de PCs no están preparados para ello, es decir, no cuentan con el hardware necesario para ejecutar modelos de IA relativamente avanzados en local, y por tanto no cumplirían con los requisitos mínimos de un Windows 12 con IA ejecutada de forma local.

Pensad en lo que ocurrió con Windows 11 y el aumento de requisitos que representó este frente a Windows 10. Fue un movimiento muy polémico por parte de Microsoft, y dejó a millones de PCs «obsoletos» al no poder actualizarse a Windows 11 porque no cumplían con sus requisitos, a pesar de que estos eran perfectamente funcionales.

Esto le ha costado a Microsoft que la transición de Windows 10 a Windows 11 vaya a ser una de las más lentas y complicadas de la historia. Le ha dado un buen quebradero de cabeza, y estamos seguros de que es algo que la compañía no querrá volver a repetir con Windows 12. Por esa razón creo que es muy probable que veamos dos versiones, una con IA en local y otra con IA en la nube.

Qué es mejor, IA en local o en la nube

Cada una tiene sus ventajas. La IA en local destaca por garantizar una mayor privacidad, y por no estar vinculada a ningún modelo de servicio que implique el pago de una cuota, pero necesita de un hardware específico para funcionar, consume más recursos y sus posibilidades suelen ser más limitadas que las de una IA en la nube.

Con una IA en la nube la privacidad puede ser un problema, y los modelos más avanzados y potentes tienen un precio considerable. Sin embargo, no tienen requisitos específicos a nivel de hardware, consumen muy pocos recursos porque se ejecutan en un servidor al que nos conectamos, y los modelos son más avanzados y tienen mejores capacidades.

Antes de terminar un apunte, tened en cuenta que nada de lo dicho en este artículo está confirmado, pero tiene sentido. Microsoft ya ha adoptado la doble versión de Windows con Windows 11, y sería lógico que este mismo modelo se traslade directamente a Windows 12, ya que de esta manera Microsoft evitaría fijar unos requisitos demasiado altos, y facilitaría la actualización a una mayor cantidad de usuarios.