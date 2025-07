La GeForce RTX 5060 triunfa en Steam, y en tan solo un mes

El lanzamiento de la GeForce RTX 5060 se produjo el 19 de mayo, aunque su disponibilidad a gran escala no fue una realidad hasta los días posteriores. También tuvimos que esperar al día del lanzamiento para tener acceso a los drivers oficiales, y por esta razón tuve que publicar mi análisis unos días más tarde.

Incluso antes de poder probar esta tarjeta gráfica algunos medios la criticaron ampliamente, diciendo que era una opción a evitar y que no debíamos hacerle ningún caso. En mi análisis pude confirmar que eso no era cierto, y que en realidad es una tarjeta gráfica perfecta para 1080p, siempre y cuando no excedamos su límite de memoria, que es de 8 GB.

Es cierto que ese es su único punto flaco, que solo tiene 8 GB de VRAM. Con todo, el valor que ofrece en relación coste por fotograma es tan bueno que posiciona como una de las mejores tarjetas gráficas en relación precio-rendimiento, y esto no es algo que debamos tomarnos a la ligera, incluso a pesar de que lo ideal habría sido que no llegase al mercado limitada a 8 GB de memoria gráfica.

Los usuarios de Steam reciben a la GeForce RTX 5060 con los brazos abiertos

La acogida que ha tenido esta tarjeta gráfica ha sido tan buena que en poco más de un mes desde su lanzamiento ha conseguido una cuota del 0,34% en Steam. Sé que parece poco, pero en realidad es un resultado muy positivo, porque significa que en un mes ha superado a tarjetas gráficas que llevan varios años en el mercado.

Os pongo algunos ejemplos. La Radeon RX 6700 XT, una de las mejores tarjetas gráficas de su generación y lanzada en 2021, tiene una cuota en Steam del 0,67%, lo que significa que la GeForce RTX 5060 ha logrado en un mes la cuota que tiene aquella en la plataforma de Valve. Si sigue a este ritmo, podría superarla en solo uno o dos meses más.

Más datos. La GeForce RTX 5060 ha superado en un mes a la Radeon RX 6750 XT, que tiene una cuota del 0,32%, y está empatada con las Radeon RX 6600 XT y Radeon RX 6650 XT. Su entrada en la lista de las tarjetas gráficas más utilizadas de Steam ha sido, además, una de las mejores.

La versión para portátiles ha tenido una acogida todavía mejor, ya que ha entrado con una cuota del 0,48%, y se ha colocado muy cerca de tarjetas gráficas como la GeForce RTX 7800 XT, que tiene una cuota del 0,50%.