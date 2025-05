El análisis de la GeForce RTX 5060 ha tenido que esperar. El lanzamiento oficial de esta tarjeta gráfica se produjo justo ayer, pero en esta ocasión no hemos podido acceder a los drivers hasta el mismo día de su lanzamiento, así que no hemos tenido el tiempo necesario para prepararlo con antelación y terminarlo para que coincidiese con el mismo día del lanzamiento.

Con todo, gracias a GIGABYTE he recibido la GeForce RTX 5060 Gaming OC mucho antes de su lanzamiento, y esto me ha dado tiempo para preparar las bases del análisis en texto mientras esperaba a que se publicaran sus drivers. De no ser por esto la publicación de este análisis habría tardado mucho más.

Ya sabéis que la GeForce RTX 5060 es una tarjeta gráfica de gama media económica, y que posiciona como un modelo para jugar en 1080p con garantías. Esta solo tiene 8 GB de memoria gráfica, una cifra que sigue siendo perfectamente viable en juegos en 1080p en la mayoría de los casos, así que jugando a dicha resolución no deberíamos tener problemas.

En 1440p la historia cambia, y en 2160p contar con 8 GB de memoria gráfica no es suficiente para disfrutar de una buena experiencia en juegos actuales. A pesar de todo he incluido ambas resoluciones en este análisis de rendimiento para que tengáis una visión más completa de lo que ofrece la GeForce RTX 5060.

Especificaciones de la GIGABYTE GeForce RTX 5060 Gaming OC

Núcleo gráfico GB207 fabricado en el nodo N4P de TSMC.

30 unidades SM.

3.840 shaders a 2,4 GHz-2,59 GHz, modo normal y turbo.

120 unidades de texturizado.

48 unidades de rasterizado.

30 núcleos RT de cuarta generación (58 TFLOPs).

120 núcleos tensor de quinta generación (614 TFLOPs).

19,89 TFLOPs en FP32.

Bus de 128 bits.

32 MB de caché L2.

Interfaz PCIe Gen5 8x.

8 GB de memoria GDDR7 a 28 Gbps (ancho de banda de 448 GB/s).

TGP de 130 vatios.

Utiliza un conector de alimentación de 8 pines.

Tres salidas DisplayPort 2.1b con UHBR20 y una salida HDMI 2.1b.

Medidas: 28,1 cm de largo, 11,9 cm de ancho y 4 cm de alto. Ocupa dos ranuras de expansión, así que es «SFF (Small Form Factor) Ready».

Precio: desde 355 euros.

Especificaciones de la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC

Núcleo gráfico AD107 fabricado en el nodo de 5 de TSMC.

24 unidades SM.

3.072 shaders a 1,8 GHz-2,55 GHz, modo normal y turbo.

96 unidades de texturizado.

48 unidades de rasterizado.

30 núcleos RT de tercera generación (35 TFLOPs).

96 núcleos tensor de cuarta generación (242 TFLOPs).

15,66 TFLOPs en FP32.

Bus de 128 bits.

24 MB de caché L2.

Interfaz PCIe Gen4 8x.

8 GB de memoria GDDR6 a 17 Gbps (ancho de banda de 272 GB/s).

TGP de 115 vatios.

Utiliza un conector de alimentación de 8 pines.

Dos salidas DisplayPort 1.4a y dos salidas HDMI 2.1.

Medidas: 28,1 cm de largo, 11,4 cm de ancho y 4 cm de alto. Ocupa dos ranuras de expansión, así que es «SFF (Small Form Factor) Ready».

Precio: desde 335 euros en su lanzamiento.

Haciendo una comparativa directa entre ambas tarjetas gráficas lo primero que llama la atención es el aumento de shaders que tenemos en la GeForce RTX 5060 frente a la GeForce RTX 4060. Proporcionalmente, es uno de los incrementos más grandes que hemos visto en la serie GeForce RTX 50 frente a la serie GeForce RTX 40, ya que estamos hablando de un aumento del 25%.

Una mayor cantidad de shaders significa que tenemos una GPU más potente, y que esta cuenta también con más núcleos tensor para IA, más núcleos para trazado de rayos, y también con más unidades de textura.

Os dejo, a continuación, un resumen de las diferencias más importantes entre ambas tarjetas gráficas, cuantificado proporcionalmente de forma clara para que no tengáis que perder el tiempo haciendo cálculos. La GeForce RTX 5060:

Utiliza un nodo más avanzado y una arquitectura superior.

Es un 27,01% más potente en FP32.

Es un 253% más potente en IA, es decir, supera su potencia en 2,53 veces.

Es un 65,71% más potente en trazado de rayos.

Su subsistema de memoria tiene mayor ancho de banda (288 GB/s frente a 448 GB/s).

Tiene 25% más shaders.

Su TGP es 15 vatios más alto, pero es totalmente normal viendo la diferencia de potencia que hay entre ambas.

Cuenta con salidas de imagen más avanzadas, y utiliza el estándar PCIe Gen5.

Tiene 8 MB más de memoria caché L2, lo que le permite mejorar la tasa de aciertos a nivel de caché L2 y reducir las operaciones de lectura de la GPU en la VRAM.

GIGABYTE GeForce RTX 5060 Gaming OC: análisis externo

Nada más sacarla de la caja nos encontramos con una tarjeta gráfica muy ligera que tiene un formato muy parecido al de la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC. Ambas tarjetas gráficas también se parecen bastante a nivel de diseño, pero el nuevo modelo incorpora pequeños cambios que permiten diferenciarla sin ningún tipo de problema.

En la parte frontal GIGABYTE ha montado tres ventiladores Hawk Fan, que utilizan un diseño de aspas único para reducir la resistencia del aire y el nivel de ruido. Gracias a este cambio es posible mejorar la presión del aire en un 53,6%, e incrementar el volumen del aire en un 12,5% sin que aumente el nivel de ruido. Los ventiladores se apagan por completo con cargas bajas de trabajo.

Para reducir las turbulencias, los ventiladores giran de forma alterna. El primero y el tercero, empezando por la izquierda, giran en el sentido contrario a las agujas del reloj, y el segundo gira siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Los ventiladores están lubricados con nano grafeno, un material que puede aumentar su vida útil en 2,1 veces, y que hace que su funcionamiento sea todavía más silencioso.

Toda la parte que cubre la zona superior, y los ventiladores, están fabricados de plástico, el mismo material que encontramos en la mayoría de las tarjetas gráficas. El diseño es bastante sobrio, tenemos un color negro dominante y pequeñas líneas y detalles angulosos que son propios de la serie Gaming de GIGABYTE.

Debajo de los ventiladores tenemos un gran radiador de aluminio dividido en dos bloques, uno colocado más a la izquierda donde se encuentra la base de cobre que hace contacto con la GPU, la memoria gráfica y el sistema de alimentación, y otro de mayor tamaño en la parte de la derecha con el que conecta a través de caleoductos de cobre.

La GIGABYTE GeForce RTX 5060 Gaming OC utiliza gel conductivo de grado servidor como material de contacto. Este está aplicado a todas las zonas que hacen contacto con el radiador, incluyendo la GPU, el VRM y la memoria gráfica. No es un material líquido, no conduce la electricidad, es altamente deformable, lo que permite conseguir un contacto óptimo, y tiene una mayor resistencia frente a las almohadillas térmicas tradicionales, lo que quiere decir que ofrece una mayor vida útil.

En la parte superior izquierda podemos ver un conector de alimentación de 8 pines. No es una ubicación muy habitual, pero puede ayudarnos a disimular el cable de alimentación con más facilidad, ya que este quedará más a la izquierda y no en posición central. El conector tiene un indicador luminoso que nos alertará si se produce cualquier problema con la alimentación, o si el cable está mal conectado.

La imagen que está justo debajo de estas líneas nos permite apreciar mejor el diseño de la GIGABYTE GeForce RTX 5060 Gaming OC. Tiene una estética sencilla pero bastante cuidada, solo ocupa dos ranuras de expansión, y tiene iluminación LED RGB en la serigrafía GIGABYTE.

Esa zona se puede mover ligeramente para dejar al descubierto un pequeño rectángulo con iluminación LED RGB, moviendo la serigrafía GIGABYTE a la izquierda. Si hacemos esto, dicha serigrafía ya no estará iluminada. Personalmente, me gusta más cómo queda el diseño sin mover dicha zona.

En la parte trasera tenemos una placa metálica que aporta solidez estructural a la tarjeta gráfica, y que ayuda a disipar el calor. Esa placa tiene la clásica apertura que permite el paso de aire frío por el bloque más grande del radiador, lo que permite acelerar el proceso de enfriamiento y reduce significativamente las temperaturas de trabajo.

Esta imagen también nos permite ver el interruptor de doble BIOS, con el que podremos alternar entre el modo de funcionamiento «silencioso» y el modo «rendimiento». Este último es el que viene activado por defecto.

En la parte posterior tenemos las salidas de imagen de la GIGABYTE GeForce RTX 5060 Gaming OC, que está equipada con tres salidas DisplayPort 2.1b con UHBR20 y una salida HDMI 2.1b, el mismo conjunto que hemos visto en modelos superiores.

Aunque se trata de una tarjeta gráfica de gama media económica, GIGABYTE ha hecho un trabajo muy bueno con el diseño y con la calidad de construcción. A todo lo que hemos visto debemos sumar, además, que la GIGABYTE GeForce RTX 5060 Gaming OC utiliza el diseño Ultra Durable, y que cuenta con:

MOSFETs de baja resistencia al encendido , un componente muy importante, porque mejora los cambios de resistencia y reduce la temperatura de trabajo.

, un componente muy importante, porque mejora los cambios de resistencia y reduce la temperatura de trabajo. Inductores con baja pérdida de potencia y núcleo metálico que reduce las interferencias.

y núcleo metálico que reduce las interferencias. Utiliza condensadores sólidos con menor resistencia interna que mejoran la eficiencia energética y reducen el calor generado, aumentando también su vida útil.

Arquitectura Blackwell

La GIGABYTE GeForce RTX 5060 Gaming OC cuenta con todas las innovaciones que ha introducido NVIDIA con la arquitectura Blackwell. Aunque se trate de un modelo de gama media no hay ningún tipo de sacrificio, así que todo lo que hemos dicho sobre las GeForce RTX 50 se aplica a esta tarjeta.

Ya he escrito mucho sobre este tema, pero os dejo un resumen simplificado en este análisis para que podáis repasar todas esas novedades:

GPU fabricada en el nodo N4P de TSMC.

Nuevos shaders con renderizado neural, capaces de trabajar con operaciones INT32 y FP32 de forma simultánea (cada bloque completo de 128 shaders por unidad SM).

Shader Execution Reordering (SER) de segunda generación, que mejora el despacho de diferentes hilos y cargas de trabajo a nivel de shaders.

Núcleos tensor de quinta generación con el doble de potencia de salida y compatibilidad con operaciones INT4 y FP4, que permiten mejorar mucho el rendimiento frente a INT8 y FP8.

Procesador de gestión de IA para coordinar correctamente las diferentes cargas de trabajo, evitando que se crucen tareas propias de renderizado, trazado de rayos e IA donde no deben.

Núcleos para acelerar trazado de rayos de cuarta generación con el doble de capacidad de cálculo de intersecciones rayo-triángulo y nuevos motores dedicados.

Motor de descompresión para acelerar Mega Geometría, que mejora el rendimiento en juegos con alta carga geométrica y trazado de rayos.

Sistema de medición por volteo del hardware que permite calcular y optimizar adecuadamente los tiempos de renderizado de cada fotograma, evitando solapamientos y retrasos en el muestreo de estos.

Tecnología DLSS 4 con un nuevo motor de transformación que mejora la calidad del reescalado. No es exclusiva de Blackwell, pero funciona mejor en esta arquitectura por la mayor potencia de sus núcleos tensor.

Generación múltiple de fotogramas, que puede generar hasta tres fotogramas adicionales por fotograma renderizado. Exclusiva de Blackwell.

Tecnología Reflex 2 para reducir la latencia y mejorar hasta en un 75% los tiempos de respuesta en juegos. También es exclusiva de Blackwell.

Equipo de pruebas

Placa base GIGABYTE X870E Aorus Master actualizada a la última BIOS disponible.

Procesador Ryzen 7 9800X3D con 8 núcleos y 16 hilos a 4,7 GHz-5,2 GHz, modo normal y turbo.

Kit de memoria RAM G.SKILL Trident Z5 NEO RGB a 6.000 MT/s con latencias CL30 (perfil AMD EXPO).

Sistema de refrigeración líquida todo en uno Corsair CUE LINK TITAN 360 RX RGB con tres ventiladores de 120 mm.

Tarjeta gráfica GIGABYTE GeForce RTX 5060 Gaming OC con 8 GB.

SSD WD Black SN850 de 2 TB con interfaz PCIe Gen4 x4, capaz de alcanzar velocidades de 7.000 MB/s y 5.300 MB/s en lectura y escritura secuencial.

SSD Samsung 990 Pro PCIe Gen 4 x4 de 1 TB con velocidades de 7.450 MB/s en lectura secuencial y 6.900 MB/s en escritura secuencial.

Fuente de alimentación Corsair HX1500i de 1.500 vatios con certificación 80 Plus Platinum.

Pasta térmica Corsair XTM70.

Sistema operativo Windows 11.

Para este análisis he utilizado un banco de pruebas que encaja con lo que podemos considerar con un PC de gama alta perfectamente equilibrado. No hay ningún cuello de botella, y la GIGABYTE GeForce RTX 5060 Gaming OC podrá desarrollar todo su potencial. Tened en cuenta que pruebas de rendimiento realizadas con un procesador inferior, o con otros componentes inferiores, podrían arrojar resultados más bajos, sobre todo en juegos.

Rendimiento de la GIGABYTE GeForce RTX 5060 Gaming OC en aplicaciones profesionales y pruebas sintéticas

Las pruebas de rendimiento de la GIGABYTE GeForce RTX 5060 Gaming OC se dividen en dos partes. La primera está centrada en comprobar el rendimiento que es capaz de ofrecer en pruebas sintéticas y aplicaciones profesionales, incluyendo tareas como IA aplicada a gaming y a generación de imágenes, y también de IA aplicada a gaming, edición de vídeo y renderizado.

Esta tarjeta gráfica es un modelo de gama media económica, pero como veremos a pesar de ocupar esa posición es bastante competente en escenarios profesionales, siempre que no excedamos el máximo de 8 GB de memoria gráfica que incorpora.

DaVinci Resolve

En esta prueba de edición de vídeo he utilizado el estándar H.265 bajo 4:2:2 de 10 bits con la GeForce RTX 5060 con la configuración que veis en la imagen, y ha sido capaz de completar el trabajo en solo 17 segundos, un resultado excelente que la coloca a la altura de la GeForce RTX 5060 Ti, y por encima de la GeForce RTX 4090 Ti, que tardó 19 segundos en esa misma prueba.

3DMark DLSS

Esta prueba utiliza una demo técnica avanzada que se asemeja a lo que podríamos encontrarnos en un juego de última generación muy exigente. Con ella no solo podemos hacer una medición de rendimiento, sino que además podemos ver la importancia que tienen las tecnologías integradas en NVIDIA DLSS.

Sin dichas tecnologías la prueba no llegó a ejecutarse, pero al activarlas en la segunda vuelta la prueba finalizó con un resultado de 121,16 FPS. Para que podáis comprar, la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti Eagle consigue en esa misma prueba 2,73 FPS y 68,37 FPS (con generación de fotogramas en X2).

La multigeneración de fotogramas es la clave para conseguir esa diferencia tan grande entre ambas tarjetas gráficas, ya que con la GIGABYTE GeForce RTX 5060 Gaming OC funciona en modo X4.

V-Ray

Esta es una prueba de renderizado muy exigente que podemos utilizar en modo CUDA y en modo RTX. Con el primero tenemos un resultado de 2.660 «vpaths», y con la segunda llegamos a los a los 3.872 «vpaths», gracias a los núcleos RT para acelerar trazado de rayos

En esta misma prueba la GeForce RTX 4060 Ti Eagle de 8 GB consigue 2.196 y 3.314 «vpaths» en modo CUDA y RTX, así que la GIGABYTE GeForce RTX 5060 Gaming OC es muy superior.

Blender

Vamos con otra prueba de renderizado, Blender. En esta el rendimiento se mide en muestras por minuto, así que más es mejor. La GIGABYTE GeForce RTX 5060 Gaming OC logra 1.757, 955 y 981 muestras por minuto en «Monster», «Junkshop» y «Classroom».

Este resultado la coloca en un nivel muy cercano a la GeForce RTX 4060 Ti Eagle de 8 GB, que consigue en esas mismas pruebas 1.901, 891 y 999 muestras por minuto.

PassMark

Esta prueba mide el rendimiento general de una tarjeta gráfica con diferentes APIs. El resultado de la GIGABYTE GeForce RTX 5060 Gaming OC fue de 27.715 puntos, ligeramente superior a los 27.221 puntos que consigue una GeForce RTX 4060 Ti Eagle de 8 GB.

Procyon Flux 1.4

Para terminar he querido pasar una prueba centrada en FP4, ya que es una de las grandes novedades de la serie GeForce RTX 50. En esta prueba de generación de imágenes bajo FP4 la GIGABYTE GeForce RTX 5060 Gaming OC registra un tiempo de 25 segundos por imagen. La GeForce RTX 4090, que es un modelo superior de la generación anterior, registró un tiempo de 17,24 segundos por imagen.

Los resultados obtenidos en pruebas sintéticas apuntan en una dirección muy clara, y nos dicen que la GIGABYTE GeForce RTX 5060 Gaming OC rinde casi al mismo nivel que la GeForce RTX 4006 Ti Eagle de 8 GB, pero todavía nos queda una ronda de pruebas muy importante, los juegos. Veremos si esta tendencia se cumple también en juegos, o si por el contrario nos acabamos llevando una sorpresa.

Rendimiento de la GIGABYTE GeForce RTX 5060 Gaming OC en juegos

Saltamos ahora a ver el rendimiento en juegos. He utilizado un total de 10 juegos de diferentes generaciones y con distintos grados de exigencia, tanto en rasterización como con trazado de rayos en juegos compatibles con dicha tecnología, y para ofreceros una visión más amplia también he activado NVIDIA DLSS y multigeneración de fotogramas cuando ha sido posible.

Star Wars Outlaws utiliza trazado de rayos de forma nativa, es un ajuste que no es posible desactivar. Así que cuando diferencio «RT» en esta medición me refiero a que ese ajuste está configurado al máximo de calidad.

La GIGABYTE GeForce RTX 5060 Gaming OC consigue 71 FPS en 1080p con calidad máxima y trazado de rayos al mínimo, y como vemos pierde por 2 FPS contra la GeForce RTX 4060 Ti Eagle de 8 GB. En 1440p esta última gana por 5 FPS, y en 4K tenemos casi un empate, con 25 FPS para la 4060 y 24 FPS para la 5060.

Este título es compatible con multigeneración de fotogramas, y esta tecnología marca una gran diferencia, ya que como vemos permite a la GIGABYTE GeForce RTX 5060 Gaming OC conseguir 252 FPS en 1080p con DLSS en modo calidad (MFG X4) y 174 FPS en 1440p también con DLSS en modo calidad y MFG en modo X4.

A Plague Tale: Requiem es un juego exigente, y más aún cuando activamos trazado de rayos. La GIGABYTE GeForce RTX 5060 Gaming OC gana en este a la GeForce RTX 4060 Ti Eagle de 8 GB en rasterización, aunque la diferencia es pequeña (entre 1 y 2 FPS9. En trazado de rayos las cosas están muy parejas, y al activar DLSS y generación de fotogramas la RTX 5060 escala un poco mejor.

Red Dead Redemption 2 es un clásico que no puede faltar. Es uno de los juegos con mejor calidad gráfica de su generación, y sigue siendo muy exigente. La GIGABYTE GeForce RTX 5060 Gaming OC pierde por 3 FPS en 1080p, 1 FPS en 1440p y gana por 1 FPS en 2160p. La diferencia entre ambas es muy pequeña.

Indiana Jones y el Gran Círculo es uno de los juegos más exigentes en consumo de memoria gráfica. Utiliza trazado de rayos de forma nativa, y el rendimiento de ambas tarjetas gráficas es muy parecido, pero la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti Eagle de 8 GB gana por muy poco.

Al activar DLSS y generación de fotogramas en modo X2, en 1440p y con reserva de texturas en bajo, se producen problemas de rendimiento por la falta de memoria gráfica en la GIGABYTE GeForce RTX 5060 Gaming OC, pero en este modelo no son tan graves como en la RTX 4060 Ti Eagle, ya que al menos se mantiene por encima de los 60 FPS.

Jugar con la GIGABYTE GeForce RTX 5060 Gaming OC a este juego es viable en 1440p si lo configuramos con la reserva de texturas en bajo. El resto puede estar configurado en calidad máxima, y lo ideal sería utilizar solo DLSS Super Resolution en modo equilibrado.

Alan Wake 2 es uno de los juegos más exigentes de la generación actual, y un auténtico desafío para muchas tarjetas gráficas incluso en rasterización. La GeForce RTX 5060 logra 51 FPS en 1080p y 32 FPS en 1440p con calidad máxima, un resultado que nos deja prácticamente un empate con la RTX 4060 Ti.

Activar el trazado de rayos al máximo hunde el rendimiento de tal forma que la única manera de recuperarlo es utilizando DLSS con reescalado, reconstrucción de rayos y multigeneración de fotogramas. Con esas tecnologías, y gracias al modo X4, la GIGABYTE GeForce RTX 5060 Gaming OC logra mejorar los resultados de la GeForce RTX 4060 Ti, y pasa de 21 FPS en 1080p a 110 FPS.

Black Myth Wukong es otro de los juegos más exigentes de esta generación, y podemos verlo claramente en los resultados adjuntos. La GIGABYTE GeForce RTX 5060 Gaming OC consigue 38 FPS en 1080p con calidad máxima, y cae a 28 FPS en 1440p. La GeForce RTX 4060 Ti gana en 4K, y en 1080p con trazado de rayos por una mínima diferencia.

La GIGABYTE GeForce RTX 5060 Gaming OC escala mejor con DLSS, que ha sido configurado en modo X2 en ambas tarjetas gráficas por mantener uniformidad con las pruebas que he venido realizado con las GeForce RTX 50 y Radeon RX 9000. Activar DLSS y generación de fotogramas mejora mucho la fluidez, y hace que esos 28 FPS en 1440p se conviertan en 64 FPS.

Cyberpunk 2077 funciona de maravilla en la GIGABYTE GeForce RTX 5060 Gaming OC. En 1080p tenemos 108 FPS de media con calidad ultra, y en 1440p logramos 67 FPS de media. En 4K consigue 28 FPS, una cifra que está al límite de lo jugable. Con DLSS 4 en modo calidad y MFG en modo X4 podemos llegar a los 309 FPS en 1080p, y a los 199 FPS en 1080p.

Si activamos el trazado de rayos la GIGABYTE GeForce RTX 5060 Gaming OC es capaz de conseguir 44 FPS en 1080p y 32 FPS en 1440p, impresionante para una tarjeta gráfica de su rango de precio. El trazado de trayectorias le queda grande, pero sería viable si recurrimos a todo el abanico de tecnologías de DLSS.

En 1080p con trazado de rayos en demencial podemos pasar de 44 FPS a 196 FPS con DLSS 4 en modo calidad y MFG en modo X4, y en 1080p con trazado de trayectorias tenemos 24 FPS en nativo y 144 FPS con DLSS 4 en modo calidad y MFG en modo X4.

Dragon Age The Veilguard es un juego que tiene un gran consumo de memoria gráfica, y esto se deja notar mucho cuando tenemos 8 GB de memoria gráfica. El juego funciona sin problemas en 1080p, aunque como vemos rinde mejor en la GeForce RTX 4060 Ti, que gana por 7 FPS en 1080p y por 5 FPS en 1440p.

Si subimos la resolución a 1440p tenemos 32 FPS raspados con esta y 27 FPS con la GIGABYTE GeForce RTX 5060 Gaming OC. Podemos utilizar DLSS y MFG en modo X4 con la aplicación de NVIDIA, una configuración que nos permite mejorar mucho el rendimiento, y que en 1080p y 1440p sin trazado de rayos no da problemas por limitaciones de memoria gráfica.

Al activar el trazado de rayos el consumo de memoria gráfica se incrementa notablemente, y esto da problemas en 1440p, aunque fueron menos marcados con la GIGABYTE GeForce RTX 5060 Gaming OC. Puede que esto se deba a una mejor gestión de esta introducida con los drivers más recientes de NVIDIA.

Dying Light 2 es uno de mis juegos favoritos por acabado técnico y por lo bien que utiliza el trazado de rayos. También es bastante exigente, sobre todo con trazado de rayos activado. En esta prueba la GIGABYTE GeForce RTX 5060 Gaming OC va sobrada en 1080p y en 1440p, y es capaz de mantener una tasa de FPS jugable en 2160p.

La RTX 5060 gana a la RTX 4060 Ti de 8 GB en todos los casos, incluso con trazado de rayos activo, y escala mejor con DLSS y generación de fotogramas. Con esta podemos jugar en 1440p con calidad máxima y trazado de rayos activo a 33 FPS, cifra que subirá a 77 FPS si activamos DLSS en modo calidad y generación de fotogramas.

Terminamos con Gears 5, el gran abanderado del motor Unreal Engine 4. La GIGABYTE GeForce RTX 5060 Gaming OC logra una victoria ajustada pero clara, y se aleja especialmente en 2160p, donde gana por 5 FPS. Un buen resultado que le permite recuperar un poco de terreno en rendimiento medio frente a la GeForce RTX 4060 Ti.

Los resultados ponen en evidencia que la GIGABYTE GeForce RTX 5060 Gaming OC ofrece, en general, un rendimiento muy parecido a la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti Eagle de 8 GB. Gana en algunos títulos y pierde en otros, y aunque tiene problemas muy parecidos cuando se saturan sus 8 GB de memoria gráfica logra aguantar mejor el tipo en varias ocasiones.

Podemos sacar en claro, de todo lo que hemos visto, que la GIGABYTE GeForce RTX 5060 Gaming OC es una tarjeta gráfica que rinde bien en 1080p, incluso con trazado de rayos activado, y que también es capaz de ofrecer un buen rendimiento en 1440p siempre que no superemos el máximo de 8 GB de memoria gráfica.

GIGABYTE GeForce RTX 5060 Gaming OC frente a GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti Eagle

Para simplificar la comparativa entre ambos modelos os he preparado una gráfica que recoge las diferencias de rendimiento relativo existentes entre ambas. De esta manera podemos ver de forma clara cuál es, de media, la más potente en cada resolución, y qué diferencias existen entre las dos en términos de potencia bruta.

La gráfica es muy clara, ambas tarjeas gráficas ofrecen un rendimiento muy parecido en todas las resoluciones, y en todas las configuraciones. La GIGABYTE GeForce RTX 5060 Gaming OC es, en general, un poco más potente que la GIGABYTE GeForce GTX 4060 Ti Eagle de 8 GB, ya que:

Gana por un 1,85% en 1080p.

Gana por un 2,98% en 1440p.

Gana por un 0,38% en 2160p.

Pierde por un 1,91% en 1080p con trazado de rayos.

Gana por un 1,54% en 1440p con trazado de rayos.

¿Cómo se compara con la GeForce RTX 4060?

La GIGABYTE GeForce RTX 5060 Gaming OC es, de media, entre un 20% y un 24% más potente que la GeForce RTX 4060 en 1080p, y un 20% más potente en 1440p, dependiendo de los juegos utilizados. En 2160p la diferencia media es de un 18% a favor de la RTX 5060.

Con trazado de rayos activo, la RTX 5060 es un 25% más potente que la RTX 4060 en 1080p, y en 1440p es un 22% más potente. Hay, por tanto, un salto generacional claro entre ambas en términos de potencia bruta.

Temperatura, consumo, latencia y escalado de frecuencias

El TGP de la GeForce RTX 5060 ha subido frente a la GeForce RTX 4060, y esto se deja notar en los resultados de consumo, que son más elevados que los del modelo de la generación anterior. La GIGABYTE GeForce RTX 5060 Gaming OC, que trae un pequeño overclock de casa, consume de media 142 vatios en Cyberpunk 2077, y alcanzó un pico de 149 vatios.

A efectos comparativos, la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC registró unos consumos de 115 y 117 vatios en Cyberpunk 2077 (medio y máximo).

Las temperaturas de trabajo de la GIGABYTE GeForce RTX 5060 Gaming OC se mantienen en niveles óptimos, ya que tenemos 63 grados C de media y un pico máximo de 65 grados C. Ese pico máximo solo duró un instante, así que en general el resultado es parecido al que mostraba la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Gaming OC, que se movía de media en los 62 grados C.

El escalado de frecuencias es muy bueno. Como podemos ver en la gráfica adjunta, la GIGABYTE GeForce RTX 5060 Gaming OC se mueve entre los 2.752 y los 2.790 MHz de velocidad media, una franja bastante pequeña, lo que se traduce en una baja oscilación de frecuencias y en un rendimiento estable.

Por último tenemos la prueba de latencia, que mide el impacto que tiene utilizar DLSS 4 y multigeneración de fotogramas en la latencia al jugar a Cyberpunk 2077. En este caso, menos es mejor, y como podemos apreciar estas tecnologías pueden marcar una diferencia considerable.

En 1080p con trazado de rayos la latencia puede bajar de 50 ms a 48 ms con DLSS 4 en modo calidad y MFG en modo X4, y a 42 ms con DLSS en modo rendimiento.

Al activar trazado de trayectorias la latencia se dispara a 78 ms, pero podemos reducirla a 48 ms con DLSS 4 en modo calidad y MFG en modo X4. Os recuerdo que lo ideal es que la latencia de un juego se mantenga por debajo de 50 ms.

Conclusiones y valoración final

La GIGABYTE GeForce RTX 5060 Gaming OC es una tarjeta gráfica que hace gala de un buen diseño, y de una buena calidad de construcción dentro de su gama. Tiene muchas cosas que confirman el cuidado que ha puesto GIGABYTE en este modelo, como la placa metálica en la parte trasera, el uso de componentes propios de la gama Ultra Durable, la iluminación LED RGB y la aplicación de gel conductivo de grado servidor como material de contacto.

El sistema de refrigeración raya a un buen nivel, ya que logra mantener unas temperaturas de trabajo casi idénticas a las de la generación anterior con un funcionamiento extremadamente silencioso, a pesar del aumento de TGP que se ha producido en la GIGABYTE GeForce RTX 5060 Gaming OC. También destaca el sistema de apagado de los ventiladores con un bajo nivel de carga, que se traduce en un funcionamiento totalmente silencioso.

En términos de rendimiento, estamos ante una tarjeta gráfica muy capaz en 1080p. A esa resolución, la experiencia que ofrece es perfecta. También se desenvuelve bastante bien en 1440p en la mayoría de los juegos, aunque al llegar a esta resolución tendremos que ajustar el nivel de calidad gráfica para evitar problemas de rendimiento por la falta de memoria gráfica.

El trazado de rayos con esta tarjeta gráfica es viable sobre todo en 1080p, y el soporte de DLSS 4, con reescalado inteligente, reconstrucción de rayos y multigeneración de fotogramas, marca una gran diferencia en juegos. La mejora de fluidez es muy grande, y el resultado que ha conseguido NVIDIA con estas tecnologías es tan bueno que debemos darles el valor que merecen.

La GIGABYTE GeForce RTX 5060 Gaming OC tiene un precio medio de 355 euros, una cifra razonable para lo que ofrece en términos de diseño y de calidad de construcción. No hay duda de que esta tarjeta gráfica habría sido mejor si NVIDIA hubiera montado al menos 10 GB de memoria gráfica, pero hay que reconocer que a pesar de todo cumple con su objetivo, que es ofrecer una buena experiencia en 1080p.

No es una mala opción si quieres acceder al ecosistema de tecnologías que ofrece Blackwell, juegas en 1080p y tienes un presupuesto muy ajustado. Si quieres jugar en 1440p con todas las garantías necesitarás un modelo superior con al menos 12 GB de memoria gráfica.