Las predicciones de ventas iniciales de GTA VI son... brutales

GTA VI no se ha lanzado todavía, pero ya pesa como si lo hubiera hecho. El nombre resuena más allá del videojuego: en redes sociales, en la bolsa, en los despachos de inversores. Es un título que lleva años inflándose en la imaginación colectiva, y ahora parece dispuesto a romper la delgada línea que separa el entretenimiento digital de los grandes eventos económicos globales. Yo mismo me descubro, a veces, calculando mentalmente cuánto ruido puede llegar a hacer un solo juego.

Esa pregunta ha comenzado a encontrar respuestas más concretas desde el mundo financiero. La firma de inversión Konvoy Ventures ha publicado una previsión que sitúa a GTA VI en lo más alto del mercado: hasta 7.600 millones de dólares en ingresos durante sus dos primeros meses a la venta. Es una cifra colosal, que superaría cualquier otro estreno en la historia del videojuego, incluyendo su antecesor, GTA V, y que lo colocaría en la cima también frente a lanzamientos de cine o música.

Josh Chapman, socio director de Konvoy, sustenta esta estimación en una serie de variables clave. La primera es el precio: el informe asume que GTA VI se venderá por unos 80 dólares, algo por encima de los 60 tradicionales, pero dentro de la tendencia reciente del sector AAA. La segunda es el volumen: una previsión de 85 millones de unidades vendidas en ese primer bimestre. Con esos datos, y un presupuesto estimado de 2.000 millones de dólares, el retorno de la inversión se produciría en apenas unas semanas.

Pero más allá del precio y el volumen, lo que impulsa esta predicción son las expectativas alrededor del modo online. Konvoy sugiere que GTA VI podría integrar elementos que lo acerquen a los ecosistemas de creación abiertos, como Fortnite o Roblox. Se habla de lobbies de hasta 200 jugadores y herramientas pensadas para fomentar la creación de contenido por parte de los propios usuarios. Si estas funciones se confirman, el juego no solo generaría ingresos por ventas, sino que podría capitalizar también a largo plazo un ecosistema social y comercial.

Los analistas señalan, además, que GTA VI se apoya en una base de éxito sin precedentes. GTA V, con más de 190 millones de copias vendidas y más de 8.000 millones de dólares recaudados, es ya uno de los productos culturales más rentables jamás creados. El fenómeno GTA Online mantuvo viva esa entrega durante más de una década. Rockstar, por tanto, no parte de cero: su reputación, su comunidad de jugadores y su modelo de negocio ya están asentados, y eso hace que cualquier predicción, por ambiciosa que parezca, tenga al menos una base razonable.

Aun así, es necesario tomar estas cifras con cautela. Rockstar no ha confirmado ni el precio final, ni las funciones de su modo online, es decir, que el informe de Konvoy parte de suposiciones que podrían no cumplirse. Además, el mercado actual no es el de hace diez años: la competencia ha crecido, la fragmentación de plataformas es mayor y los hábitos de consumo han cambiado. Lo que en papel parece imbatible, en la práctica puede verse alterado por factores impredecibles.

Desde mi perspectiva, lo interesante de esta predicción no es tanto si se cumplirá, sino lo que dice sobre el lugar que ocupa el videojuego en nuestra economía y en nuestra cultura. GTA VI no es solo un producto esperado: es una promesa, un símbolo de hasta dónde puede llegar el entretenimiento interactivo. Que una firma de inversión le asigne cifras de blockbuster global no sorprende. Pero sí obliga a repensar el peso específico que han alcanzado los videojuegos, no solo como forma de ocio, sino como fenómenos económicos capaces de mover industrias enteras. Tal vez llegue a esos 7.600 millones, o tal vez no. Lo que está claro es que nunca antes habíamos estado tan cerca de ver cómo un juego se convierte en el mayor estreno de la historia.