Windows 10, Windows 11 y la privacidad: cuál recopila más información sobre ti y qué puedes hacer al respecto

Windows, la recopilación de datos y la privacidad siempre ha sido un tema polémico. Ahora que se acerca el final del soporte de Windows 10 muchos usuarios se han vuelto recelosos con la idea de saltar a Windows 11 porque creen que este sistema operativo recopila todavía más datos que Windows 10, ¿pero realmente es así?

La respuesta es un no rotundo, porque ambos sistemas operativos recopilan la misma cantidad de información, así que no tienes que temer porque Windows 11 sea peor para tu privacidad que Windows 10. En realidad ambos son iguales, salvo que utilices una versión muy antigua y sin soporte de este último (anterior a la 1903).

Esa diferenciación es importante porque Microsoft cambió su política de recopilación de datos en Windows 10 precisamente con la versión 1903, y desde entonces dicha política se ha mantenido estable. Windows 11 tiene la misma política de recopilación de datos que dicho sistema operativo.

Qué datos recopila Windows y cómo afecta a mi privacidad

Cuando utilizamos Windows hay que diferenciar entre la recopilación de datos requeridos, es decir, aquellos que son obligatorios, y los datos que se recopilan de forma opcional. Esto significa que nos guste o no Windows siempre va a recopilar información dentro de esos datos que son obligatorios, y que por tanto no tenemos poder de decisión sobre ellos.

Los datos opcionales son otro cantar. Sobre estos datos sí que podemos decidir si queremos permitir o no su recopilación, y esta queda totalmente bajo nuestro criterio. La lista de datos que podemos compartir voluntariamente con Microsoft es muy amplia, y en ella se incluyen datos que pueden ser muy útiles para el gigante de Redmond, pero no tanto para el usuario.

Entre los datos que puede recopilar Windows se encuentran:

Información del dispositivo y su correcto funcionamiento.

Uso de las aplicaciones y rendimiento en general.

Registro y datos de errores y volcados de crasheos sufridos.

Opiniones del usuario y valoraciones.

Datos de actividad en nuestro dispositivo.

Localización y páginas web que visitamos.

Información relevante para mostrarnos anuncios, incluyendo nuestros intereses.

Datos requeridos por Windows

A nivel de sistema operativo, los datos obligatorios que Windows recopila se centran principalmente en aquellos que son útiles para realizar tareas de diagnóstico, para determinar la compatibilidad del equipo con futuras actualizaciones y parches, y también para mantener el equipo protegido y seguro.

Este tipo de datos son básicos para que Windows pueda funcionar correctamente, ya que de ellos dependen cosas tan básicas como el correcto despliegue de actualizaciones en PCs con diferentes configuraciones. En general se recopilan mayoritariamente datos sobre el hardware y el software del equipo, y de forma anónima, así que no supone un peligro para tu privacidad.

Sin embargo, cuando utilizamos otras aplicaciones y servicios de Microsoft, especialmente aquellos que funcionan en la nube de forma total o parcial, nos encontraremos con que estos tienen sus propios requisitos a la hora de recopilar datos, y esto cambiará por completo el impacto que tendrán en nuestra privacidad.

La lista es muy larga, y estas aplicaciones y servicios pueden requerir datos de autenticación y de configuración del dispositivo, certificados, datos de la licencia y redes. Entre las aplicaciones y servicios más populares de este tipo podemos destacar, por ejemplo, Windows Spotlight, Windows Search, el programa Insider de Windows, la herramienta de resolución de problemas, Enlace Móvil, Encuentra mi Dispositivo y el diccionario personalizado, entre muchas otras.

Este tipo de aplicaciones ya implican una mayor recopilación de datos, y sí que pueden llegar a comprometer nuestra privacidad. Como son datos que se recopilan de forma obligatoria no tenemos opción, porque son necesarios para que funcionen esas aplicaciones o servicios, así que solo podemos aceptar o no el uso de esas aplicaciones y servicios, no hay más.

Datos opcionales de Windows

Windows 10 y Windows 11 nos permiten compartir de forma opcional una gran cantidad de datos con Microsoft. Tenemos control total sobre ellos, lo que significa que podemos decidir si queremos compartirlos o no, y que podemos cambiar de idea en cualquier momento. Estos datos se utilizan principalmente para cumplir tres objetivos:

Mejorar las tareas de diagnóstico.

Mejorar la experiencia de uso con el sistema operativo y sus aplicaciones.

Que podamos recibir consejos y anuncios personalizados para mejorar nuestra experiencia con el ecosistema Windows.

Aunque es cierto que estos datos opcionales que recopilan Windows 10 y Windows 11 pueden tener cierta utilidad, la verdad es que al final son bastante invasivos, y como dije pueden comprometer nuestra seguridad, así que en la mayoría de los casos os recomiendo desactivados.

Los datos opcionales cuya recopilación podemos desactivar con unos simples clics son los siguientes:

Datos del historial de navegación, entre los que se incluyen toda nuestra actividad en el Internet, desde las páginas visitadas hasta las búsquedas realizadas, y los cambios en la configuración del navegador Edge de Microsoft.

entre los que se incluyen toda nuestra actividad en el Internet, desde las páginas visitadas hasta las búsquedas realizadas, y los cambios en la configuración del navegador Edge de Microsoft. Datos más precisos de la configuración del equipo y de su conectividad , que van más allá de los datos básicos requeridos para el correcto funcionamiento del sistema operativo.

, que van más allá de los datos básicos requeridos para el correcto funcionamiento del sistema operativo. Datos de escritura, mecanografía y voz: que implica la recopilación de cosas diversas, como muestras de dictado, mecanografía y escritura, así como todo lo derivado del uso de la función de transcripción.

que implica la recopilación de cosas diversas, como muestras de dictado, mecanografía y escritura, así como todo lo derivado del uso de la función de transcripción. Datos avanzados de rendimiento de productos y servicios: de nuevo, son datos más precisos del rendimiento del equipo con determinados productos y aplicaciones, algo que puede ayudar a Microsoft a afinar mejor los anuncios de productos que nos muestra.

de nuevo, son datos más precisos del rendimiento del equipo con determinados productos y aplicaciones, algo que puede ayudar a Microsoft a afinar mejor los anuncios de productos que nos muestra. Datos de uso de productos y servicios: donde se incluyen cosas como el uso de diferentes aplicaciones, nuestro nivel de preferencia por ciertas aplicaciones y servicios, medido por el número de inicios que hacemos en ambos casos, y también otras estadísticas de uso del sistema operativo y de sus servicios.

donde se incluyen cosas como el uso de diferentes aplicaciones, nuestro nivel de preferencia por ciertas aplicaciones y servicios, medido por el número de inicios que hacemos en ambos casos, y también otras estadísticas de uso del sistema operativo y de sus servicios. Datos más precisos de configuración e inventario del software: de nuevo es otra opción que nos permite ir más allá de los datos básicos requeridos que necesita Windows para tener una idea de la compatibilidad de nuestro equipo con determinadas actualizaciones.

Cómo desactivar la recopilación de datos en Windows y mejorar mi privacidad

Los datos requeridos no se pueden desactivar, pero estos no suponen un peligro importante para la privacidad del usuario. La recopilación de datos opcionales sí que se puede desactivar, y de hecho es muy recomendable hacerlo.

Hay muchas maneras de desactivar la recopilación opcional de datos en Windows 10 y Windows 11, pero la más sencilla es recurrir al menú de configuración del sistema operativo. A continuación os explicamos el proceso paso a paso.

Paso 1: Pulsamos la tecla de Windows y escribimos «Configuración». Entramos en el primer resultado.

Paso 2: Hacemos clic en la opción «Privacidad y Seguridad».

Paso 3: Entramos en «Comentarios y Diagnósticos».

Paso 4: Aquí desactivaremos las opciones de:

Enviar datos de diagnóstico opcionales.

Mejorar la entrada manuscrita y la escritura.

Experiencias personalizadas.

Visor de datos de diagnóstico (puede consumir 1 GB de almacenamiento).

Paso 5: Este paso es opcional, y depende de la configuración que tuviéramos anteriormente. Si habíamos activado el visor de datos de diagnóstico, debemos eliminar dichos datos.

Paso 6: Volvemos a la sección de «Privacidad y Seguridad» haciendo clic en el icono de la izquierda.

Paso 7: Entramos en «Voz» y desactivamos el reconocimiento por voz en línea.

Paso 8: Volvemos a «Privacidad y Seguridad» y entramos en «Historial de Actividad». Lo deshabilitamos. Si lo teníamos activado deberemos eliminar todos os datos almacenados haciendo clic en el botón correspondiente.

Paso 9: En «Privacidad y Seguridad» nos vamos a «General», y desmarcamos todas las casillas. Podéis dejar marcada la casilla de anuncios basados en nuestra lista de idiomas, si os resulta relevante.

Paso 10: Ahora volvemos a «Privacidad y Seguridad», entramos en «Encontrar mi Dispositivo» y desactivamos la opción de guardar la ubicación de este dispositivo cuando esté conectado a Internet.

Paso 11: Si queremos reforzar aún más la privacidad podemos seguir la ruta «Privacidad y Seguridad > Permisos de Búsqueda» y desactivar la opción de guardar el historial de búsqueda. Si teníamos esta opción activada es recomendable borrarlo tras desactivarlo.

Cómo desactivar la recopilación de datos opcionales en Windows con un simple comando

Si no quieres ir paso a paso desactivando todas esas opciones, y prefieres desactivar de forma general la telemetría en tan solo unos segundos solo tienes que:

Pulsar la tecla de Windows y escribir «CMD» sin comillas. Haz clic derecho en el resultado «Símbolo del Sistema» y ejecútalo como administrador. Ahora copia y pega estos comandos, sin las comillas: «sc config DiagTrack start= disabled» y «sc config dmwappushservice start= disabled».

Puedes volver a activar la telemetría de Windows en cualquier momento reactivando las opciones anteriores paso a paso, o cambiando el término «disabled» en los comandos anteriores por «enabled».