GTA VI funciona a 60 FPS en PS5 Pro, limitado a 30 FPS en PS5

Sony está trabajando con Rockstar para optimizar a fondo GTA VI y conseguir que este funcione de la mejor manera posible en sus consolas, una alianza que según un conocido filtrador está dando sus frutos, porque en teoría han sido capaces de conseguir que dicho juego se mueva a 60 FPS en PS5 Pro.

También ha confirmado que GTA VI llegará con varios modos gráficos disponibles a PS5 Pro, pero no ha dado detalles concretos. Podemos estar seguros de que uno de esos modos estará centrado en el rendimiento, y otro en la calidad gráfica. El primero será el que funcionará a 60 FPS, pero reduciendo calidad gráfica y resolución, mientras que el segundo funcionará a 30 FPS y ofrecerá una mayor resolución y calidad gráfica.

La versión para PS5 todavía no ha sido optimizada para funcionar a 60 FPS, pero si es cierto que Rockstar ha logrado mover GTA VI en PS5 Pro a ese nivel en principio esto también debería ser posible en PS5, ya que este va a ser un juego con una gran dependencia de la CPU, y este va a ser el cuello de botella más importante en ambas consolas.

Ambas consolas tienen prácticamente el mismo procesador, basado en Zen 2 con 8 MB de caché L3 y ocho núcleos (16 hilos con SMT). La única diferencia entre ambas es que la CPU de PS5 Pro puede funcionar a una frecuencia máxima de 3,85 GHz, a costa de reducir un poco el rendimiento de la GPU, mientras que la CPU de PS5 tiene una velocidad máxima de 3,5 GHz.

Ese extra de 385 MHz puede ayudar a PS5 Pro a conseguir un mayor rendimiento a nivel de CPU, y en un juego con una gran dependencia de este componente podría marcar una diferencia considerable. Sé que 385 MHz parece poco, pero es una frecuencia que multiplica por cada núcleo activo, y en un escenario con un nivel de optimización de tan bajo nivel como el de las consolas podría ser un punto clave.

Otra clave para mover GTA VI a 60 FPS en PS5 Pro podría estar en el reescalado

PS5 Pro tiene más potencia gráfica, y además cuenta con la ventaja que le da PSSR, una tecnología de reescalado inteligente que le permite reescalar desde una resolución más baja y conseguir una mayor calidad de imagen. PS5, por contra, está limitada a FSR, que es un reescalado sin IA que logra un nivel de calidad mucho más bajo.

Esto quiere decir que GTA VI podría funcionar en PS5 Pro a una resolución de solo 864p en modo rendimiento, y de ahí reescalaría directamente a 4K. Esto es algo que ya se ha utilizado en Alan Wake 2 para conseguir 60 FPS en el modo rendimiento, y podría funcionar con el nuevo juego de Rockstar.

Al reducir tanto la resolución se podría sacrificar algo de rendimiento GPU para impulsar la velocidad de la CPU hasta los 3,85 GHz, y con ello quizá sería posible marcar la diferencia necesaria para conseguir los 60 FPS. Es lo único que tiene sentido, ya que al final el procesador de ambas consolas es, en esencia, el mismo.

Tened en cuenta que GTA VI todavía está en desarrollo, y que Sony sigue trabajando con Rockstar en las tareas de optimización. Sabemos que este funciona a 30 FPS en PS5 en su estado actual, pero no podemos descartar la posibilidad de que acaben obrando un milagro y de que llegue a funcionar a 60 FPS en PS5. Obviamente si se consigue este objetivo no hay razón para que este no funcione también a 60 FPS en Xbox Series X.