Sony ha confirmado que el segundo tráiler de GTA VI fue grabado funcionando sobre una PS5, y que este vídeo contiene tanto cinemáticas como escenas de juego real. Esta confirmación es muy importante, porque significa que el juego funciona sin problemas en dicha consola, y porque a partir del tráiler se pueden sacar algunos detalles técnicos y de rendimiento sobre esta versión del juego.

Digital Foundry ha hecho un excelente trabajo en ese sentido, y ha llegado a la conclusión de que el tráiler utiliza resolución 1440p con reescalado. El reescalado utilizado trabaja de la misma manera que AMD FSR 1, lo que significa que es un reescalado espacial muy básico, y esto se nota en la calidad de imagen final.

Al hacer un análisis exhaustivo se aprecian numerosos fallos gráficos típicos de esta tecnología de reescalado, como el ghosting, dientes de sierra, una nitidez mejorable y un aspecto sucio y borroso en algunos elementos del juego, como los reflejos, por ejemplo. El pelo de los personajes también nos permite darnos cuenta de que se ha utilizado un reescalado agresivo y de baja calidad.

Todo esto deja una cosa muy clara, y es que con este segundo tráiler Rockstar nos ha querido poner los pies en la tierra, y ha mostrado una versión honesta y realista de cómo será el juego en PS5, y de los sacrificios que serán necesarios para que GTA VI funcione sin problemas en esta consola. Si la resolución es 1440p con reescalado es probable que la resolución real de renderizado en este caso sea de 847p o inferior.

Tened en cuenta una cosa muy importante, y es que las cinemáticas siempre se van a ver mucho mejor que las escenas de juego real, y que este tráiler combina ambos tipos de secuencias, por lo que es más complicado diferenciar y concretar el acabado técnico real que nos vamos a encontrar al jugar a GTA VI en PS5.

Parece que Rockstar ha hecho un buen trabajo con la iluminación global por trazado de rayos en la versión de GTA VI para PS5, al menos eso es lo que se aprecia en lo que vemos en este tráiler, donde esta se recrea de una forma bastante realista con rebotes para generar una iluminación indirecta que sería imposible bajo rasterización.

Se aprecian también reflejos generados con trazado de rayos que rayan a un buen nivel, sobre todo teniendo en cuenta las limitaciones de esta consola. El mapeado de sombras cumple, pero no está en un nivel inferior, y esto se deja notar en diferentes escenas, ya que las sombras están «desconectadas» de los objetos que deberían producirlas, y esto hace que en más de una ocasión no aparezcan sombras que deberían estar presentes en una escena.

GTA VI funciona a 30 FPS en PS5, y no debemos esperar un modo a 60 FPS ni en esta consola ni tampoco en PS5 Pro. En el mejor de los casos puede que tengamos un modo a 40 FPS en PS5 Pro, pero esto esto es algo que no podemos asegurar, y en caso de que se cumpla dicho modo podría suponer sacrificios importantes a nivel de calidad gráfica.

Cómo podría funcionar GTA VI en las demás consolas

La versión de Xbox Series X debería ser prácticamente idéntica a la de PS5, porque aunque la primera tiene una GPU más potente los desarrolladores siempre han tendido a buscar una cierta paridad entre ambas en sus juegos, así que podemos esperar 1440p con reescalado y 30 FPS. En el caso de Xbox Series S, estoy convencido de que funcionará en 1080p reescalado y 30 FPS.

PS5 Pro tendrá la mejor versión de todas, y creo que lo más probable es que funcione en 4K reescalado desde 864p a 30 FPS. Puede que esta cuente con un modo rendimiento que reduzca la calidad gráfica para ofrecer 40 FPS.

No hablo de Nintendo Switch 2 porque, según Digital Foundry, dicha consola no tiene potencia suficiente para mover GTA VI en condiciones aceptables. Yo no pondría la mano en el fuego, y no me atrevo a descartar una posible versión de este juego para la nueva consola de Nintendo, ya que hemos visto en Nintendo Switch ports que parecían imposibles.