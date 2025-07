DLSS 4 llega a cinco nuevos juegos

No siempre se necesita una nueva generación de hardware para sentir que estamos dando un paso adelante. A veces, una buena optimización basta. En eso NVIDIA ha sido especialmente hábil: su combinación de tecnologías basadas en inteligencia artificial no solo ha permitido mejorar el rendimiento de los videojuegos modernos, también ha redefinido lo que entendemos por fluidez visual. Su última jugada en este sentido es un paso más en esa dirección: un nuevo driver Game Ready que amplía el soporte de DLSS 4 a varios títulos destacados del momento.

Con esta actualización, cinco juegos reciben compatibilidad completa con DLSS 4, incluyendo Multi Frame Generation, DLAA y Reflex. Los nombres que encabezan la lista no son menores: Killing Floor 3, WUCHANG: Fallen Feathers y The First Descendant. Junto a ellos se suman Wildgate y una próxima gran actualización de VALORANT con Unreal Engine 5. Este conjunto representa tanto títulos de lanzamiento inminente como juegos ya disponibles, pero con un claro perfil técnico ambicioso.

DLSS 4 se ha convertido en una de las piezas clave del ecosistema RTX. A diferencia de sus predecesores, esta versión integra generación de múltiples cuadros entre frames nativos, utilizando redes neuronales entrenadas para anticipar el movimiento y reconstruir la imagen con precisión. Esto se traduce en aumentos sustanciales de rendimiento sin degradar la calidad visual, sobre todo en resoluciones altas como 1440p o 4K, donde los recursos se ponen a prueba con facilidad.

En WUCHANG: Fallen Feathers, un RPG de acción ambientado en la dinastía Ming, NVIDIA afirma que la combinación de DLSS 4 con Frame Generation puede multiplicar por 5,9 el rendimiento en 4K con todos los ajustes al máximo. Un salto notable, que permite a configuraciones con GPUs RTX Serie 40 y 50 mantener tasas de FPS elevadas incluso en las escenas más exigentes. Killing Floor 3, por su parte, también llega con integración completa desde el día uno, ofreciendo suavidad, fidelidad gráfica y baja latencia.

También se benefician juegos ya presentes en el mercado, como The First Descendant, que había coqueteado con estas tecnologías en sus demos técnicas, pero que ahora adopta todo el conjunto de funciones avanzadas con soporte oficial. DLSS Super Resolution, Frame Generation, Reflex y DLAA trabajan en conjunto para mejorar la experiencia global del usuario sin requerir ajustes manuales ni comprometer el tiempo de respuesta.

Fuera del terreno de los shooters cooperativos, también se suman propuestas como Wildgate, un nuevo PVP con DLSS Super Resolution, y el competitivo VALORANT, que prepara una transición técnica significativa hacia Unreal Engine 5. Aunque esta última no se implementa de forma inmediata, la compatibilidad del nuevo driver deja claro que NVIDIA está preparando el terreno para una adopción más amplia de su tecnología, incluso en títulos centrados en la escena eSports.

Más allá de cifras o siglas, lo que dejan claro estas actualizaciones es que el ecosistema DLSS se ha convertido en una ventaja competitiva sólida para quienes utilizan GPUs RTX. El nuevo driver no revoluciona, pero sí amplía, refuerza y estandariza una serie de mejoras que, poco a poco, se han vuelto indispensables. Y en un momento en que cada frame cuenta, que la inteligencia artificial los genere por ti sin perder calidad se siente, más que nunca, como una auténtica ventaja.

Más información