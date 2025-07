Si Windows Recall te preocupaba, Copilot Vision te hará temblar

Desde hace tiempo, la relación entre usuarios y tecnología se parece a una extraña danza de seducción y vigilancia. Nos prometen ayuda, comodidad, eficiencia… a cambio de acceso a rincones cada vez más íntimos de nuestra vida digital. Lo que comenzó como sugerencias inteligentes y respuestas contextuales, ha terminado evolucionando en funciones que, en algunos casos, observan sin descanso todo lo que hacemos. Y si en su momento Windows Recall ya encendió todas las alarmas, lo de Microsoft con Copilot Vision va un paso más allá. Un paso que, para muchos, resulta sencillamente inaceptable.

Copilot Vision no es ninguna sorpresa para quienes seguimos de cerca la evolución de la IA en Windows 11. De hecho, ya hablamos de él en su día, cuando Microsoft presentó esta herramienta como parte del ecosistema Copilot+. Entonces se nos decía que su propósito era ayudar al usuario a alcanzar sus objetivos, guiándolo paso a paso. Lo que quizá no quedó tan claro es que lo haría transmitiendo continuamente capturas de nuestra pantalla a servidores remotos, donde serían procesadas por sistemas de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y modelos de lenguaje. En otras palabras: tu escritorio, retransmitido en rigurosísimo directo a Microsoft.

Las implicaciones de este sistema son difíciles de exagerar. Basta imaginar un escenario cotidiano: redactas un correo, accedes a tu banco online, abres una conversación privada o consultas documentos sensibles. Todo eso, y más, puede quedar registrado en esas capturas que Copilot Vision envía en tiempo real a la nube. A diferencia de Recall, que al menos procesaba los datos de manera local, esta nueva función externaliza el análisis. Y con ello, traslada la confianza desde tu equipo hacia un conjunto de promesas y políticas corporativas.

Microsoft afirma que los datos enviados no se almacenan a largo plazo, que no se utilizan para personalizar publicidad ni para entrenar modelos de IA. Solo se conserva la transcripción de lo que conversas con el asistente, y nada más. Pero lo que no puede ofrecer —ni ninguna empresa puede, llegado el caso— es una garantía absoluta de que esas transmisiones no puedan ser interceptadas, almacenadas por error o explotadas por un actor malicioso. Cuando se trata de privacidad, las intenciones no bastan: hace falta verificación, auditoría y control real por parte del usuario.

Es cierto que Copilot Vision no está activo por defecto. Solo entra en funcionamiento si se lanza de forma manual desde una sesión con el asistente. Pero Microsoft no oculta que su ambición es ir mucho más allá. En sus propias palabras, busca convertirse en “un verdadero compañero”, capaz de anticipar nuestras necesidades y actuar proactivamente. Como bien plantean en The Register, la idea recuerda peligrosamente a aquellos tiempos de Clippy, el simpático asistente de Office que se ofrecía a ayudar… sin que nadie se lo pidiera. Solo que, ahora, el escenario es mucho más sensible.

Por el momento, esta función solo está disponible en Estados Unidos. La empresa ha confirmado que no llegará, al menos de momento, a países de la Unión Europea, presumiblemente por los requisitos más exigentes del Reglamento de IA europeo. Sin embargo, esto no significa que el resto del mundo esté a salvo. Lo que hoy se lanza en fase piloto puede terminar generalizándose bajo otro nombre, en otro contexto, o incluso activado por defecto en futuras versiones de Windows 11 y/o su sucesor. Cuando se normaliza una práctica invasiva en una región, el contagio es cuestión de tiempo.

Quizá este sea un buen momento para detenerse a pensar. No se trata de rechazar la inteligencia artificial ni sus beneficios, sino de trazar líneas claras que no deberían cruzarse. Una de ellas, sin duda, es que nuestro ordenador —esa extensión de nuestro espacio personal— no debe convertirse en una cámara que transmite cada gesto, cada decisión, cada descuido. Porque si aceptamos eso, ¿qué quedará de nuestra privacidad? ¿Y qué otra función se atreverán a implementar mañana? A veces, el verdadero progreso consiste en saber cuándo decir no.