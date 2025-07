DDR6, la próxima generación de memorias informáticas, se estrenará en 2027 una vez que la industria de los semiconductores está acelerando su desarrollo. Grandes fabricantes como Samsung, Micron y SK Hynix, han superado las fases de prototipo y ya han pasado a la etapa de validación, según medios asiáticos.

Hace un par de semanas el JEDEC, la organización responsable del desarrollo de estos estándares de memoria, presentó oficialmente LPDDR6, la norma específica para ordenadores portátiles y dispositivos móviles. JEDEC aún no ha anunciado el lanzamiento de DDR6, dirigida a computadoras de sobremesa, estaciones de trabajo y servidores, pero las noticias que nos llegan adelantan un desarrollo acelerado para despliegue inicial en muy poco tiempo.

La hoja de ruta prevista dice que la validación de la plataforma está prevista para 2026 con un despliegue efectivo que llegaría en 2027 para el mercado de servidores. No es una sorpresa que el estreno se produzca en este segmento de mercado, como tampoco el desarrollo acelerado. Y es que la revolución de la IA está cambiando todos los planes por su apetito voraz por los recursos y la necesidades de los centros de datos a hiperescala de alimentarla. La disponibilidad para el mercado de consumo se produciría a partir de entonces. No hay fechas concretas, pero no creemos que se produzca antes de 2028.

DDR6 acelera

Toda nueva norma apunta a la mejora de rendimiento como una de las novedades fundamentales y la que nos ocupa no va a ser una excepción. Los grandes fabricantes de memorias están colaborando con los gigantes de la computación (Intel, AMD y NVIDIA) para ofrecer un ancho de banda base de 8800 MT/s, con planes de escalar hasta 17.600 MT/s, lo que casi duplicaría los valores oficiales de DDR5.

El aumento de rendimiento se debe principalmente a un cambio en la arquitectura de subcanales que desde los 2 x 32 bits de DDR5, pasará a 4 x 24 bits en DDR6. Este cambio obliga a un enfoque completamente nuevo para mantener la integridad de la señal y también en su comunicación con el resto de componentes, como la CPU. También se esperan mejoras en el ámbito de la seguridad y le eficiencia energética.

El lanzamiento de DDR6 también conllevará novedades en el formato físico de las memorias. Ve olvidando los típicos módulos DIMM porque todo apunta a CAMM2 como el gran estándar del futuro. Su desarrollo también se ha acelerado y será el mayor cambio en memorias RAM en 25 años.

Finalizamos con la parte negativa del lanzamiento de muchos nuevos estándares. Las novedades de DDR6 y más aún las de CAMM2, las hará incompatibles con las placas base actuales. Y ya sabes lo que significa: el que quiera dar el salto tendrán que rascarse el bolsillo. En todo caso, tranquilo. Es habitual que convivan varias normas y a DDR5 (e incluso a DDR4) aún le queda mucho camino por delante.