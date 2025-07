AMD quiere lanzar una NPU dedicada parecida a las tarjetas gráficas

La NPU se ha convertido en un componente muy importante gracias al avance de la IA, y AMD ha sido una de las empresas que mejor ha jugado sus cartas en este sentido con su línea XDNA 2, que ofrece un buen nivel de rendimiento manteniendo una alta eficiencia y un bajo impacto a nivel de silicio, lo que facilita su integración en SoCs cada vez más complejos, como la serie Ryzen AI 300.

Cuando pensamos en una NPU lo más probable es que nos venga a la cabeza precisamente esa idea, la de un componente integrado junto a una CPU y una GPU, una realidad que AMD está pensando cambiar. Rahul Tikoo, vicepresidente sénior y gerente general de la unidad de PCs para consumo de AMD, comentó que están barajando la posibilidad de lanzar NPUs dedicadas.

Sería un movimiento muy inteligente, y totalmente lógico. OEMs como Dell ya confirmaron hace cosa de un mes que podrían utilizar una tarjeta de inferencia Qualcomm AI 100 para PC, que contiene una NPU de alto rendimiento, en su portátil Dell Pro Max Plus. Con todo, aún no tienen claro si este proyecto saldrá adelante, así que AMD no puede hablar de fechas.

¿Qué potencia tendría una NPU dedicada de AMD?

Es la pregunta clave, y la respuesta es que tendría que ser mucho más potente que una NPU integrada, eso está claro. Ahora mismo lo más potente que tiene AMD en su catálogo de NPUs integradas alcanza los 50 TOPs, cifra que supera los 40 TOPs que exige Microsoft Copilot+ para funcionar en local sin ningún problema de rendimiento.

Combinar dos unidades podría escalar el rendimiento a 100 TOPs, y seguir escalando unidades para aumentar la potencia. Con todo, el objetivo de esta NPU dedicada no sería ofrecer una enorme cantidad de potencia, sino conseguir un buen equilibrio entre rendimiento, consumo y temperatura de trabajo, y superar a cualquier tarjeta gráfica dedicada en este sentido.

¿Cómo se podrían conectar y utilizar en un PC?

La manera más sencilla sería lanzarlas como tarjetas de expansión compatibles con la interfaz PCIe, de tal manera que su instalación sería tan fácil como abrir el PC e insertarla en una ranura PCIe que tengamos libre.

También se podrían integrar en unidades M.2 con un formato parecido o idéntico al de los SSDs. Esta ha sido precisamente la elección de una startup de Santa Clara, que lanzó el pasado mes de mayo una NPU dedicada con una potencia de 200 TOPs en formato M.2 que tiene un consumo de tan solo 8,25 vatios

A efectos comparativos os recuerdo que PS5 Pro tiene hardware dedicado a acelerar IA con una potencia de 300 TOPs. Esta misma startup diseñó una tarjeta de expansión PCIe con cuatro NPUs que pueden alcanzar los 1.000 TOPs de potencia. Esto ya son palabras mayores, ya que tenemos un gran rendimiento con un consumo contenido.

¿Tienen sentido las NPUs integradas en tarjetas de expansión?

La verdad es que sí, pero con matices. Este tipo de productos son una idea interesante porque permite actualizar equipos que todavía ofrecen un buen rendimiento, pero que no tienen capacidades de aceleración de IA, y que no necesitan o que no quieren montar una tarjeta gráfica con este tipo de aceleración.

También permitirá mejorar el rendimiento de equipos que cuentan con hardware dedicado para IA, pero que ya no ofrece la potencia que necesitan. Por ejemplo, imaginad que llega un punto en el que los requisitos de Microsoft Copilot+ aumentan, y que ya no basta con una NPU de 40 TOPs para disfrutar de todas sus fuciones.

Si tenemos una NPU integrada junto a la CPU no podremos ampliar sus capacidades salvo que compremos un nuevo equipo. Gracias a estas tarjetas de expansión con NPUs dedicadas sí que podríamos mejorar el rendimiento de ese equipo y seguir utilizándolo, en vez de vernos obligados a comprar otro.