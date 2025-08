Opel Zafira e 2025, consignas

The future is ours to take! Muse («Uprising», 2009)

«Explícamelo otra vez.» Es una frase que Rosa había usado muchas veces en la barra del bar de Jose, un local ruidoso y animado donde era fácil encontrar personajes solitarios y a veces interesantes pero en el que era más difícil entender lo que decían. Sobre todo si lo que decían no tenía ningún sentido. «Digo» repitió el desconocido de guardapolvos negro y ojos verdes profundos «que soy cazador de demonios.» Rosa parpadeó varias veces separando su cabeza del desconocido con un movimiento brusco, se había acercado para escucharle mejor. «Todos los raros me tocan a mi» murmuró apartando la mirada de ese hombre alto y serio que había atraido su atención. Bebió un trago de su gin tonic y luego se encogió de hombros. «A ver» dijo Rosa mientras el hombre daba un breve trago a su bourbon «entonces ¿eres un exorcista?» El desconocido sacudió la cabeza «No, no es mi especialidad. No tengo una relación especialmente buena con los poderes celestiales, solamente los utilizo cuano son necesarios pero para la gente poco creyente como yo ese tipo de cosas no funcionan del todo bien…» Rosa decidió seguirle la corriente. Sus amigas se habían ido a una fiesta y ella se había quedado con la esperanza de encontrar a alguien que mereciera la pena o irse a casa en una hora como máximo con un par de copas más para el camino. Bueno, no se puede decir que este tipo no fuera interesante. Solamente tenía que vigilar que no se pasara de raro y todo iría bien. Sentía una punzada en el estómago, como advirtiendo un peligro, pero eso solamente hizo que Rosa se interesara aún más. Lo extraño del tipo es que no parecía contar toda esa historia como si su objetivo fuera impresionar. Parecía incluso que todo eso le aburriera, que fuera pura rutina.

«Pero bueno» dijo Rosa utilizando su sonrisa,uno de sus mejores recursos, ella sí, para impresionar «¿me estás diciendo que no eres creyente y que cazas demonios? ¿No es una contradicción?» El cazador dio otro pequeño trago a su bourbon como si realmente fuera bueno y mirando el fondo del vaso suspiró «Es complicado. Se puede ser descreído porque de partida no estás dispuesto a creer según que cosas. Pero también se puede ser descreído porque has sido creyente y has visto realmente cómo funciona la burocracia y los responsables de los mecanismos sobrenaturales, especialmente los celestiales…» Rosa empezó a sentirse realmente intrigada. El tipo era bueno contando estas cosas, de eso no había duda. «Pero entonces crees en el más allá» el desconocido levantó su copa «como en este vaso.» Dijo entonces. Luego lo dejó caer y el bourbon salpicó sus botas. Eel recipiente se hizo añicos. «Pero las cosas se rompen. Más que romperse el más allá te decepciona. Mucha burocracia… intereses, chanchullos… no se diferencia tanto del mundo real . Y yo empecé en esto precisamente porque estaba hastiado de la realidad. Y al final todo es más o menos lo mismo.» Rosa acercó el taburete y apoyó el codo en la mesa. «¿Qué hacías en el mundo real?» El tipo miró a Rosa de reojo «Inspector de hacienda. Y te aseguro que las cosas por ahí arriba» señaló al cielo con una mano enguantada en negro «las cosas son mucho más parecidas al trabajo que hacía de lo que puedas imaginar. » Rosa sonrió sin atrever a reirse. «Eso sí» prosiguió el cazador «a veces suceden cosas inesperadas y de repente tu jefe te dice que tienes que cazar a un demonio con amnesia…» Y en ese instante Rosa lo recordó todo.

El nombre Zafira evoca en la memoria marcó junto a la del Scenic de Renault y otros modelos que entraron en la era de los monovolúmenes compactos para revolucionar la industria del automóvil. Concretamente el modelo de Opel, desde su debut en 1999, se erigió como un pionero, un monovolumen compacto que no solo ofrecía espacio, sino que lo hacía con una inteligencia que redefinió el segmento. Su principal carta de presentación fue el revolucionario sistema de asientos «Flex 7», una solución de ingeniería que permitía ocultar la tercera fila de asientos bajo el piso del maletero sin necesidad de desmontarla, una proeza en versatilidad que sus competidores tardaron años en replicar. A lo largo de tres generaciones (Zafira A, B y C), construidas sobre la probada plataforma del Opel Astra, el modelo consolidó su reputación como el vehículo familiar por excelencia, culminando en la versión que tuvimos la oportunidad de analizar en MuyComputer en 2017, un vehículo que representaba el cénit de la filosofía monovolumen de Opel.

El silencio