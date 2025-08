Flexispot E7 Plus, en busca de la estabilidad

En el creciente universo del mobiliario ergonómico, pocas marcas han logrado el reconocimiento y la especialización de Flexispot. Este fabricante se ha consolidado como un referente indiscutible en el diseño y producción de soluciones para espacios de trabajo saludables, destacando sobre todo por sus escritorios elevables que han ofrecido una solución alternativa a los escritorios tradicionales con una solución técnica interesante a precios a veces inferiores que algunos de los modelos estáticos. De hecho se puede decir que gracias a esta política de precios y acierto en el diseño y producción de sus escritorios que Flexispot ha liderado la popularización del concepto sit-stand, demostrando un compromiso constante con la calidad, la innovación y la durabilidad. Dentro de su extenso catálogo, el modelo E7 Plus, que hemos podido probar, supone un paso adelante con respecto a anteriores modelos (como los modelos E8 y E7 que probamos anteriormente) con unas características cada vez mejores y una gama de accesorios y capacidad de elección de opciones más extensa.

Montaje y primeras impresiones

El proceso de recibir y montar el Flexispot E7 Plus es, en sí mismo, una clara antesala de la calidad del producto. El escritorio llega en varios paquetes de considerable peso (dos si nosotros nos ocupamos de la tabla, tres si la tabla la encargamos entre las que ofrece Flexispot), una característica que, lejos de ser un inconveniente, transmite una sensación inmediata de robustez. Los componentes principales, como las cuatro patas motorizadas y las vigas transversales, están fabricados en acero y protegidos por un embalaje meticuloso que asegura su integridad durante el transporte. Al desempaquetar las piezas, se aprecia la solidez de cada elemento, desde la densidad del metal hasta la calidad de la soldadura y el acabado de la pintura.

El manual de instrucciones es claro y conciso, guiando al usuario a través de un proceso de ensamblaje que, si bien no es complejo, sí requiere atención y, preferiblemente, la ayuda de una segunda persona debido al peso de la estructura (sobre todo en la fase de voltear la mesa para su instalación). El montaje del chasis de cuatro patas es la parte más laboriosa, pero el sistema de encaje y atornillado está tan bien diseñado que no deja lugar a dudas, siempre que estemos atentos a las instrucciones. Una vez ensamblada la estructura metálica, fijar el tablero es un paso sencillo. El resultado final es una mesa imponente, con una presencia que inspira confianza y una sensación de permanencia que la distingue de inmediato de soluciones más económicas y ligeras.

Diseño, estética y materiales

La estética dei Flexispot E7 Plus se define por un minimalismo funcional y una elegancia sobria, son líneas esenciales y rectas con un aire casi industrial con un enfoque más práctico que estético. En su variante de color blanco, tanto en la estructura como en el tablero, la mesa proyecta una imagen limpia y profesional que se integra sin esfuerzo en cualquier entorno moderno, ya sea una oficina corporativa, un despacho en casa o un setup de gaming de alta gama. El diseño de cuatro patas no es solo una decisión de ingeniería, sino también una elección estética que le confiere una simetría y una presencia visual mucho más sólida y equilibrada que los escritorios de dos patas. Las patas, de perfil cuadrado y con transiciones suaves entre sus tres segmentos telescópicos, refuerzan esta percepción de robustez sin resultar visualmente pesadas.

La calidad de los materiales y de la pintura es palpable. La estructura está fabricada con acero al carbono de grado automotriz, un material conocido por su excepcional resistencia y durabilidad. El acabado de la pintura es uniforme y resistente a arañazos, lo que augura un buen envejecimiento con el paso del tiempo. El tablero, en este caso de MDF con un acabado laminado blanco, ofrece una superficie lisa, agradable al tacto y fácil de limpiar. La atención al detalle se extiende a elementos como los pies niveladores, que permiten corregir pequeñas irregularidades del suelo, y a la cuidada integración del panel de control, que se sitúa discretamente bajo el borde del tablero y que podemos colocar en la parte donde nos sea menos molesta a lo largo del frontal del mismo.

Ergonomía y ajuste: el corazón de la E7 Plus

El verdadero núcleo del E7 Plus reside en su sistema de ajuste motorizado para elevar la superficie de trabajo, diseñado para ofrecer una versatilidad ergonómica sin compromisos. El escritorio está impulsado por cuatro motores, uno en cada pata, que trabajan en perfecta sincronía para elevar o descender el tablero de forma suave, rápida y silenciosa. Con una velocidad de ajuste de 40 mm/s, la transición entre la posición de sentado y de pie es ágil, facilitando su uso frecuente a lo largo de la jornada. A pesar de su potencia, el nivel de ruido generado por los motores se mantiene por debajo de los 50 dB, un susurro que no interrumpe la concentración ni molesta en entornos de trabajo compartidos.

El rango de altura es extraordinariamente amplio, abarcando desde los 63.5 cm hasta los 128.5 cm. Esta amplitud garantiza que usuarios de prácticamente cualquier estatura, desde los más bajos hasta los más altos, puedan encontrar su postura ergonómica ideal tanto sentados como de pie. Sin embargo, la característica más destacada y el principal argumento de venta de este modelo es su estabilidad. Gracias a la estructura de cuatro patas y a la robustez de su construcción, la E7 Plus es una auténtica roca. Soporta una capacidad de carga dinámica de hasta 200 kg, lo que permite albergar sin problemas configuraciones muy pesadas con múltiples monitores, torres de ordenador de gran tamaño, periféricos y otros equipos y elevarlos sin problemas. Más importante aún es la ausencia casi total de tambaleo, incluso en su máxima altura. Esta estabilidad es fundamental para mantener la concentración en tareas de precisión y resulta crucial en el ámbito del gaming.

Además dispone de un sensor que detecta si hay un obstáculo cuando la mesa está bajando (como una cajonera) y en ese caso la mesa se detiene suavemente sin forzar los motores. El control de todas estas funciones se centraliza en un panel de control digital con botones táctiles. Este teclado cuenta con una pantalla LED que muestra la altura exacta en tiempo real, botones de subida y bajada, cuatro memorias programables para guardar las alturas preferidas, una función de bloqueo infantil para evitar accionamientos accidentales y un práctico puerto de carga USB-A integrado.

Rendimiento en el trabajo y el ocio

La excelencia en ingeniería del Flexispot E7 Plus se traduce directamente en un rendimiento superior en cualquier escenario de uso. Para el profesional que teletrabaja o pasa largas horas en la oficina, la capacidad de alternar entre estar sentado y de pie con solo pulsar un botón es un cambio radical en términos de salud y productividad. La estabilidad de la mesa asegura, por ejemplo, que los monitores y otros objetos no vibren al teclear y que las bebidas no corran peligro durante el ajuste de altura. La enorme superficie que es posible utilizar y capacidad de carga la convierten en la base ideal para creativos, programadores o analistas financieros que necesitan un espacio de trabajo amplio y organizado.

En el ámbito del ocio, y particularmente en el gaming, el E7 Plus brilla con luz propia. La estabilidad es un factor no negociable para los jugadores, especialmente en títulos de alta competición donde los movimientos rápidos y precisos del ratón son constantes. La solidez de esta mesa elimina por completo cualquier tipo de oscilación que pueda afectar al rendimiento o a la inmersión. Los jugadores pueden apoyar todo su peso sobre el escritorio durante los momentos de mayor tensión sin que este ceda un milímetro. La capacidad de ajustar la altura permite encontrar la postura perfecta para largas sesiones de juego, reduciendo la fatiga en cuello, hombros y espalda, y la enorme capacidad de carga garantiza que incluso los setups más ambiciosos, con torres refrigeradas por líquido y monitores ultrapanorámicos, se asienten sobre una base realmente estable.

Personalización y ecosistema

Una de las grandes ventajas de Flexispot es la capacidad de personalización que ofrece a sus usuarios. El E7 Plus no es una excepción y puede configurarse para adaptarse a las necesidades y gustos de cada persona. El chasis está disponible en blanco o negro, pero la verdadera versatilidad se encuentra en los tableros. Se puede elegir entre una amplia gama de tamaños, que van desde los 120×80 cm hasta unos generosos 200×80 cm, permitiendo crear desde un puesto de trabajo compacto hasta una auténtica estación de mando. Algunos de los tableros, además, pueden solicitarse con una curva en el frontal para aquellas personas que lo encuentren más cómodo.

Además de los tamaños, los materiales y acabados del tablero son muy variados. Las opciones incluyen tableros de MDF laminado en múltiples colores y texturas, como blanco, negro, arce, mármol o nogal; tableros de bambú ecológico de alta resistencia y tableros de madera maciza para quienes buscan un toque prémium y natural. También encontramos un tablero con un tacto con una misteriosa «sensación piel». Esta flexibilidad permite que el escritorio no solo sea una herramienta funcional, sino también una pieza central del mobiliario que refleje el estilo personal del usuario. Adicionalmente, Flexispot ofrece un completo ecosistema de accesorios compatibles, como brazos para monitores, soluciones avanzadas para la gestión de cables, cajoneras bajo escritorio o alfombrillas de gran formato, que permiten construir un espacio de trabajo ergonómico, limpio y totalmente integrado. Y por supuesto sillas ergonómicas de las que la marca dispone de una amplia variedad.

Conclusiones

El Flexispot E7 Plus no es simplemente un escritorio elevable; es una plataforma de trabajo y ocio de alta calidad que garantiza una estabilidad realmente notable. Su estructura de cuatro patas y dos motores, combinada con una construcción de acero de grado industrial, ofrece una solidez y una capacidad de carga que la sitúan en la cima del mercado. Es la solución ideal para profesionales, creativos y, muy especialmente, para jugadores que requieren una base absolutamente inamovible para sus equipos y que no toleran el más mínimo tambaleo. En todas estas situaciones las horas que pasamos sobre un escritorio son muchas y la ergonomía no puede pasar a un segundo plano, por lo que un escritorio como el que hemos probado tiene que estar dentro de nuestras opciones.

Su funcionamiento es suave, silencioso y versátil, con un rango de altura que se adapta a cualquier usuario y un panel de control completo y funcional. Si bien su precio es superior al de los modelos de dos patas, la inversión está justificada por la calidad de los materiales, la ingeniería superior y la tranquilidad que proporciona saber que se está invirtiendo en una pieza de mobiliario diseñada para durar y para mejorar activamente la salud y el rendimiento. Según la marca se realizan pruebas con más de 30.000 ciclos de elevación, además de obtener la certificación del prestigioso laboratorio alemán TÜV Rheinland. En el día a día y una vez nos acostumbramos a alternar entre trabajar sentado y de pie, la diferencia es grande y la ganancia en salud incontestable. Con un escritorio con la calidad y la estabilidad del Flexispot E7 Plus es una alternativa a tener muy en cuenta para trabajar o para el ocio.

Además el Flexispot E7 Plus, dado que se cumple el noveno aniversario de la marca, tendrá unas interesantes promociones en el mes de agosto, desde el día 22 al 31 de dicho mes así que atentos a la página web de la marca para aprovecharlas…