Opel Zafira E Life, sonidos

“No hay nada más peligroso que un hombre sin nada que perder” Rick Dalton (Érase una vez en… Hollywood, 2019)

Cuerdo, una palabra curiosa, que en ocasiones puede considerarse algo tan abstracto e intangible… un estado existencial imposible de definir. Sobre todo en situaciones como esta. Todos se han marchado, podría decir que dejándome atrás pero no creo que hayan reparado en mí, no me han abandonado a sabiendas. Es más bien que soy invisible. Y quizás cuerdo, también hambriento y cansado además de aterido y mojado después de la lluvia de anoche. Pensar en cómo sobrevivir obteniendo agua del musgo de la corteza de los árboles y reconocer algunas de las setas que me permiten tener la fuerza mínima para levantarme y caminar por el bosque sin rumbo. ¿Será eso cordura? Pero los sueños entre temblores de frío apenas protegido por unas ramas en los que unas manos me acariciaban, unas manos con piel fría y escamosa, unas manos sin cuerpo que colgaban de unas inquietantes sonrisas fantasmales que alcanzaba a ver cuando me giraba en sueños y entonces me despertaba y las manos y las sonrisas desaparecían como arrastradas por el viento que me helaba los huesos empapados. Esos sueños me hacen dudar. ¿Cuerdo? Cuando me despierto pienso en rendirme y sentarme a mirar las luces y las formas que pasan como centellas sobre las copas de los árboles con zumbidos que desgarran el aire, tanto que tengo que taparme los oídos. No sé qué pasará si me descubren o si realmente seré algo que ellos consideren de interés. Puede que sea tan invisible para ellos como para la gente del pueblo que me dejó atrás, sin saber que me dejaba atrás. Entonces empiezo a andar sin más.

Hace días que me he dado cuenta de que no hay animales. El sonido del viento y el del zumbido del cielo es lo único que me acompaña. Oigo mi respiración y pienso una vez más en mi cordura. Miro mis pies, me doy cuenta de que mis zapatos se están rompiendo. No parece normal, aunque lleve muchas horas caminando. Se están desgastando más de la cuenta. Quizás tenga que ver con el picor con el que me levantaba por todo el cuerpo al despertarme las primeras noches y que me obligaba las siguientes a colocar un grueso colchón de ramas y hojas. Entonces me di cuenta que tampoco veía insectos, las hojas estaban limpias, relucientes, sin defectos. No intento dar explicación a la ausencia de los animales y los insectos, ellos también me han dejado atrás… es decir, tampoco creo que repararan ellos en mi existencia. Simplemente no están, y no necesito explicaciones porque tengo que permanecer cuerdo, racional pero sin plantearme cosas raras. Buscar setas, buscar musgo… a veces alguna planta e incluso ayer unas fresas. Estaban algo verdes pero la acidez me despertó el paladar acomodado a las insípidas setas que llevaba comiendo desde que se me acabó el chocolate. No creo que pueda recordar cómo sabe el chocolate, ¿tan pronto se puede olvidar eso? ¿Llevaré más tiempo de lo que pensaba caminando? ¿Por eso están tan gastados los zapatos? No, esto no puede ser bueno para mi cordura. Así que sigo caminando y pensando en las setas. Pero de repente el bosque se acaba. Algo deslumbrado por la luz que se abre me apoyo a un tronco sin salir de la espesura. Veo un pequeño pueblo y esos objetos voladores posados alrededor. Son más grandes que la iglesia y más altos que el campanario. Voy a dar un paso hacia el pueblo, sin pensar. Pero siento unas manos, unas manos familiares que me retienen. Alguien me susurra «quédate con nosotros». Me quedo en el bosque pero mi cordura…. mi cordura se ha ido.

Modelo analizado Opel Zafira-e Life Motor y acabado L Business 6 plazas Potencia 136 CV Velocidad máxima 130 Kmh Aceleración o-100 13,3 s Largo/ancho/alto 5305/1920/1890 mm Potencia máxima RPM 136 CV Par máximo Nm/RPM 260 Nm Caja de cambios automático Web https://www.opel.es/ Precio 40.890 euros

El de las furgonetas eléctricas de pasajeros es un mercado que poco a poco se ha ido asentando en el panorama de la oferta de movilidad de las principales marcas fabricantes de coche. Por ahora orientadas al transporte de pasajeros principalmente en recorridos urbanos, la suavidad, potencia y otras ventajas como la de circular por zonas restringidas de las grandes ciudades empiezan a atraer a muchos compradores profesionales, pero también a familias que precisan de mucho espacio para sus deplazamientos metropolitanos. Stellantis ha sido uno de los grupos que han apostado por este tipo de modelos y ya hemos probado soluciones de Citröen que comparten la mayoría de los componentes.

Muchos hermanos

Pudimos probar igualmente la Proace Verso de Toyota en su versión eléctrica que usa igualmente la misma plataforma. También hemos visto como Volkswagen ofrecía su particular apuesta con un diseño más moderno y rompedor sin basarse en sus furgonetas con motor térmico pero la filosofía es la misma: ofrecer el máximo de habitabilidad con una plataforma de vehículo eléctrico.

Las líneas de la Opel Zafira no engañan y muestran su adaptación a partir de una furgoneta profesional con ángulos rectos para obtener el máximo de espacio interior que se suavizan con las líneas curvas de la carrocería. En la parte frontal se ha adoptado un diseño más de turismo con un morro alargado que dispone de dos grandes grupos ópticos en los laterales y más abajo un gran paragolpes en el que se han incorporado rejillas para la toma de aire y un spoiler. En los laterales de esta pieza de plástico que remata la parte anterior encontramos las luces de posición y antinieblas.

La rejilla en la mitad de este frontal luce el logotipo de la marca en su parte central. En definitiva es un diseño moderno pero que está más emparentado con la generación anterior de modelos de la marca alemana que con los últimos llegados como el Astra y el Corsa. En cualquier caso se espera pronto la llegada de la nueva generación de los Zafira que esperamos tener la ocasión de probar para ofrecer nuestras impresiones. De todas formas este diseño «de turismo» rompe un poco el aspecto austero de furgoneta y es de agradecer.

Diseño furgoneta

Los laterales, como anticipado, presentan un diseño que a partir del pilar A no tienen ningún misterio: una especie de cajón para que la capacidad sea máxima. En los laterales encontramos las puertas para el acceso a la parte delantera de buen tamaño y más atras las puertas correderas accionadas eléctricamente que dejan un gran espacio para acceder al vehículo de forma cómoda y práctica. Las grandes ventanas de la parte posterior están oscurecidas completamente. El modelo probado es la versión normal, hay una más larga con un voladizo mayor llamada XL que alcanza los 530 centímetros.

Tampoco sorpresas en la parte trasera que está ocupada en su totalidad por un enorme portón que se apre pivotando sobre las bisagras que se encuentran en la parte superior de la furgoneta dejando totalmente abierto el espacio de carga. Como ya hemos explicado otras veces, si por un lado esto facilita la carga por el otro impide que podamos aparcar en batería o con la parte trasera cerca de una pared si queremos abrir el maletero. Los grupos ópticos no suben con el portón y quedan recortados en la carrocería cuando abrimos el maletero.

El interior es muy amplio y luminoso, gracias al espacio a disposición en todas las cotas como los grandes ventanales que otorgan una impresión aún más espaciosa. En esta versión las butacas son todas individuales y de muy buena calidad, con un tacto excelente en los materiales. En la parte delantera el diseño es el mismo y cada asiento incorpora un reposabrazos en el lateral. Hay mucho espacio entre el asiento del conductor y del acompañante gracias a la generosa anchura del vehículo. La postura de conducción es erguida, como corresponde a la de una furgoneta, pero cómoda y con muy buena visibilidad.

Acabados serios

Los acabados de esta versión son más bien espartanos con plásticos duros y resistentes orientados a la durabilidad que nos hablan de una concepción como herramienta de trabajo más que como medio de transporte más lujoso. En cambio los asientos sí tienen un aire de más calidad con un material de imitación de cuero de buen tacto y un acolchado muy cómodo. Además disponen de mesas plegables para las filas traseras.

En la parte trasera y en esta versión encontramos dos filas de asientos también con butacas individuales. En la segunda fila se ha incorporado un elemento de almacenamiento que puede retirarse y que dispone de huecos con tapa además de poder servir de reposabrazos y de mesa auxiliar que se despliega y puede plegarse. Algo redundante ya que como hemos comentado los asientos delanteros también disponen de mesillas auxiliares.

La elección de esta configuración de seis plazas hace que haya mucha más impresión de espacio que otras variantes que hemos probado con nueve u ocho, ya que las butacas son totalmente independientes y hay espacio para los brazos y es posible adelantar y retrasar cada asiento con respecto al otro por lo que la versatilidad es muy grande. Es una solución que vemos interesante para el transporte de pasajeros en entornos urbanos para los que queramos que dispongan de todo el espacio posible.

La puerta corredera que ya conocíamos de otras versiones del grupo deja un espacio muy amplio para el acceso, que solamente será algo más complicado cuando queramos sentarnos en la última fila de asientos. En el techo tenemos una pieza de plástico que alberga seis salidad pasa el sistema de climatización y luces de cortesía, además de otro módulo con luces que sirve a la fila de más atrás. Los cinturones de seguridad y los reposabrazos están incorporados a los asientos.

Privacidad

La parte trasera del vehículo dispone de cristales tintados que permiten ocultar completamente a los ocupantes de la segunda y tercera fila de asientos. El techo dispone de un doble acristalado que puede apantallarse con un protector translúcido que protege del sol y que puede retirarse para aumentar la luminosidad de un habitáculo que ya de por sí cuenta con mucha luz gracias al generoso tamaño de las superficies acristaladas de la parte delantera, trasera y de los laterales de la furgoneta.

En lo que respecta al maletero hay que tener en cuenta que esta versión del Zafira es la de medida estándar y que existe una con un voladizo mayor que alcanza los 5,31 metros, que ya hemos mencionado, y que dispone de un maletero mayor. En este caso nosotros hemos probado la versión M con una carrocería de 4,96 metros y que en lo que respecta al maletero permite cargar hasta una capacidad de 640 litros, una buena cifra aunque no suficiente si tuviéramos que llevar equipaje para un viaje de seis personas (la capacidad del vehículo). Se puede regular la capacidad del maletero desplazando los asientos.

Para analizar la conducción de este modelo repasamos las características del sistema de propulsión que en este caso sigue siendo el tradicional módulo de 136 caballos del grupo que ya se está actualizando en muchos de los vehículos de las marcas de Stellantis. En lo que respecta al paquete de baterías el modelo probado dispone de 75 Kwh, aunque está disponible una versión de 50 Kwh. Según la homologación del vehículo el primer modelo de 75, el que hemos probado, alcanza una autonomía teórica de 316 kilómetros en ciclo WLTP.

Gasta en carretera

Como hemos notado en otras variantes de esta furgoneta de pasajeros, el motor eléctrico es el ideal para desplazamientos en ciudad. La suavidad y el silencio son grandes y gracias a las cómodos asientos de los que dispone esta versión se viaja realmente a gusto y también la conducción es agradable. La potencia es suficiente, aunque no sobra permite arrancar con decisión en los semáforos y mantener buenos ritmos dentro de los entornos urbanos. La suspensión es confortable por lo que no hay problemas en afrontar terrenos algo más accidentados.

La autonomía se acerca a la homologada si la conducción es muy austera, pero es fácil que se reduzca mucho en cuanto salgamos a una autopista o a la carretera. Este es el gran hándicap que ya hemos señalado de las furgonetas eléctricas: la resistencia al aire de estas carrocerías unido a un peso mayor hace que la batería se consuma muy rápidamente en cuanto se superan los 50 kilómetros por hora. Si en un coche eléctrico con buena aerodinámica y un peso más contenido podemos conseguir consumos de menos de 20 Kwh, con la Zafira-E es difícil bajar de los 40 e incluso superarlos abundantemente con una conducción algo más alegre o si encontramos cuestas arriba pronunciadas.

Por eso y tal y como hemos señalado otras veces no se trata de un vehículo para viajes que no sean del entorno de los 100 a 150 kilómetros por lo que su uso es bastante limitado en este sentido. Eso sí, si la autonomía no es un problema el centro de gravedad bajo además de un buen tarado de las suspensiones hace que no sea difícil de controlar en carretera incluso en terrenos virados por lo que podremos mantener un buen ritmo de conducción en toda circunstancia, siempre que la autonomía no sea un problema.

Curiosamente en este modelo encontramos un selector para el sistema de control de tracción que nos permite seleccionar distintas modalidades de funcionamiento: normal, nieve o resbaladizo o desactivado. Este último modo es muy raro que queramos utilizarlo en un vehículo de las características de este Opel ya que suele ser más habitual para el uso de coches deportivos. El modo normal se muestra más que capaz de mantener al vehículo en trayectoria en casi cualquier circunstancia.

Conclusiones

El Opel Zafira-E es un modelo que ofrece una gran capacidad y mucha comodidad para seis pasajeros, con un habitáculo con mucho espacio y una gran luminosidad, gracias también a las grandes superficies acristaladas que incluyen paneles del techo. El interior es versátil y aunque los acabados no pueden considerarse lujosos los asientos sí que son muy cómodos y es posible desplazarlos o retirarlos para distintas configuraciones.

Se trata de un modelo que podríamos decir que solamente es apto para trayectos urbanos y para salidas a carretera o autopista que no se alarguen demasiado, ya que por la aerodinámica poco optimizada y por su peso los consumos se disparan a velocidades habituales en estos trayectos. Por lo demás es un modelo versátil que pasa a ser una opción más junto a los compañeros de grupo y otras propuestas similares de otros fabricantes si necesitamos mucho espacio.