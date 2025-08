Battlefield 6 exclusivo de Windows: no funciona en Steam Deck, y tampoco en Linux, esta es la razón

EA confirmó los requisitos de Battlefield 6 hace solo unos días. Dichos requisitos no son muy elevados, pero había un detalle que nos llamó mucho la atención, y es que en ellos se indicaba claramente que era necesario contar con un chip TPM 2.0 y tener activado el arranque seguro.

No es nada habitual que un juego exija esas dos cosas, pero tampoco es la primera vez que ocurre. Battlefield 2042 también requería un chip TPM 2.0 y arranque seguro, y cualquier PC que no cumpliese con esos requisitos no podía ejecutarlo.

Por qué necesitas un chip TPM 2.0 y arranque seguro para jugar a Battlefield 6

Porque este juego implementa un sistema antitrampas avanzado conocido como Javelin que opera a nivel de kernel para maximizar el nivel de protección. Por esta razón, si se ejecuta en un sistema que no cumple con ambos requisitos no funcionará, y Battlefield 6 tampoco.

Esto era lo mismo que sucedía con Battlefield 2042, aunque en este juego no tuvo la misma repercusión porque cuando se lanzó todavía no existía la Steam Deck, una consola que utiliza SteamOS, un sistema operativo basado en Linux que recurre a Proton para poder mover juegos a través de Steam.

Qué implica este requisito para los jugadores

Si juegas en Linux, o si tienes una Steam Deck, olvídate de Battlefield 6, porque el juego no funcionará en esas plataformas, es algo que está confirmado por parte de EA. Solo podrás ejecutarlo en un PC basado en Windows 10 o Windows 11.

En caso de que tengas un PC basado en Windows 10 ten en cuenta que si este no dispone de un chip TPM 2.0 o equivalente (Intel PTT o AMD fTPM) tampoco podrás jugar a Battlefield 6.

Con este movimiento EA ha dejado fuera a millones de jugadores, pero la verdad es que lo ha hecho por una buena razón, mantener lejos a los tramposos. ¿Sirve como justificación? Entiendo que cada uno tendrá su opinión, pero si queréis la mía creo que sí, que EA ha hecho lo correcto.

Mi opinión parte de mi propia experiencia. Tener una o dos horas libres para jugar y encontrarte con tramposos en tu juego favorito que te hacen imposible disfrutar de pequeño momento de diversión es muy frustrante, y por desgracia las trampas son un mal muy común en los juegos en línea competitivos.

No controlar a los tramposos también puede hundir por completo un juego. ¿Invertirías tu tiempo en un juego donde siempre están los mismos tramposos haciéndote pasar un mal rato? Seguro que no, lo acabarías abandonando, y lo mismo harán la mayoría de jugadores, una realidad que acabaría en un juego prácticamente desierto donde solo quedarían los tramposos de turno.