Análisis
Audio-Technica ATH-S300BT, análisis: cancelación de ruido eficaz y diseño elegante
Audio-Technica afina su propuesta para los usuarios más dinámicos con los nuevos ATH-S300BT, unos auriculares inalámbricos con cancelación activa de ruido pensados para viajar, desplazarse por la ciudad o simplemente desconectar del entorno sin complicaciones. Son ligeros, cómodos y sorprendentemente eficaces a la hora de silenciar el ruido urbano o el bullicio del transporte público.
Cancelación de ruido que cumple (y se agradece) en exteriores
El sistema de cancelación activa de ruido (ANC) que incorporan los ATH-S300BT funciona de forma especialmente efectiva en exteriores, donde consigue reducir con solvencia sonidos como el tráfico, el murmullo de estaciones o el ruido ambiental de un vagón de metro o tren. Para quienes viajan en avión, este modelo también ofrece un aislamiento satisfactorio, ayudando a mantener la concentración o disfrutar del contenido sin necesidad de subir el volumen en exceso.
Además, integra modo ambiente, que permite dejar pasar parte del sonido exterior cuando necesitas estar atento a tu entorno o mantener una conversación rápida sin quitarte los auriculares.
Diseño ligero y con toques de elegancia
En lo estético y funcional, los ATH-S300BT sorprenden por su diseño sobrio pero elegante. Destaca especialmente el acabado en la zona de contacto con las almohadillas, que ofrece un sutil efecto granito muy atractivo y discreto, dándole un toque distintivo que los diferencia de otros modelos de su gama.
Su estructura es ligera y bien equilibrada, por lo que son ideales para llevar puestos durante largos trayectos o caminatas urbanas. No aprietan en exceso y se ajustan cómodamente. Sin embargo, como es habitual en los auriculares de diadema cerrados, en verano pueden dar algo de calor, especialmente en exteriores o durante viajes prolongados.
En cuanto a los controles, están bien repartidos:
-
En el auricular izquierdo se sitúan los botones de encendido y volumen, junto con las conexiones de carga USB-C y entrada jack de 3,5 mm.
-
En el auricular derecho encontramos el botón dedicado a la activación de la cancelación de ruido, de fácil acceso y respuesta inmediata.
Sonido equilibrado y gran autonomía
Los ATH-S300BT ofrecen un sonido claro y equilibrado, con bajos suficientes sin ser excesivos, agudos definidos y un perfil general muy versátil que se adapta bien tanto a música como a vídeos o llamadas. No es un sonido especialmente audiófilo, pero sí muy satisfactorio para un uso diario y prolongado.
La autonomía es uno de sus puntos más destacados: hasta 60 horas de reproducción sin ANC y aproximadamente 40 horas con la cancelación activa encendida, una cifra muy por encima de la media en su categoría. Además, la carga rápida por USB-C permite recuperar horas de uso en pocos minutos.
Conclusión
Los Audio-Technica ATH-S300BT son unos auriculares inalámbricos muy completos, funcionales y con detalles de diseño cuidados, ideales para usuarios que pasan mucho tiempo en movimiento. Su cancelación activa de ruido rinde bien en entornos reales, la autonomía es excelente y su ligereza los convierte en un gran aliado para viajar o desplazarse por la ciudad. Aunque en verano pueden resultar algo calurosos, su relación calidad-precio los convierte en una opción difícil de ignorar.
