ASUS ROG Zephyrus G16 2025, análisis completo con GeForce RTX 5070

El ASUS ROG Zephyrus G16 2025 es una puesta al día de uno de los portátiles más importantes que tiene ASUS en la categoría de menos de dos kilogramos. Este modelo mantiene todas las claves del ASUS ROG Zephyrus G16 2024: un alto nivel de rendimiento, un acabado premium y una buena movilidad, tanto por tamaño y peso como por duración de la batería.

La unidad que hemos recibido está configurada con componentes de gama alta, tanto a nivel de CPU como de GPU, ya que viene con un Intel Core Ultra 9 285H y una GeForce RTX 5070 Laptop. Esta última posiciona dentro de lo que podemos considerar como entrada a la gama alta, y se ha integrado en su versión de 105 vatios, divididos en 90 vatios de base y 15 vatios extra de modo turbo dinámico.

En términos de diseño el ASUS ROG Zephyrus G16 2025 no representa una evolución frente al modelo de 2024, y lo mismo ocurre con su calidad de construcción, ya que este repite el chasis fabricado en aluminio y los materiales tienen el mismo tacto que el modelo anterior. Esto no es malo, porque al final lo que ha hecho ASUS ha sido mantener ese acabado premium del modelo de 2024 que tanto me gustó.

Especificaciones del ASUS ROG Zephyrus G16 2025

Chasis

Chasis fabricado aluminio mecanizado.

Iluminación Slash Lightning en la tapa totalmente personalizable.

Medidas: 35,4 x 24,6 x 1,49 ~ 1,64 cm.

Peso: 1,85 kilogramos.

Pantalla

Pantalla OLED de 16 pulgadas con formato 16:10, resolución de 2.560 x 1.600 píxeles y tasa de refresco de 240 Hz.

Compatible con G-SYNC, NVIDIA Advanced Optimus y conmutador MUX, que permite eliminar la intermediación de la GPU integrada, lo que puede mejorar el rendimiento en juegos y aplicaciones profesionales hasta en un 10%.

Reproduce el 100% del espacio de color DCI-P3, tiene un tiempo de respuesta de 0,2 ms, cuenta con certificación PANTONE y TUV Rheinland del cuidado de la vista (libre de parpadeos y menos luz azul).

Relación pantalla cuerpo aproximada de un 90%, certificación VESA Display HDR TrueBlack 500, brillo de 500 nits en modo HDR, contraste de 1.000.000:1, precisión de color Delta E <1 y algoritmo ROG Nebula HDR, que realiza un ajuste inteligente de la iluminación para mejorar la calidad de la imagen en tiempo real.

Procesador, GPU, memoria y almacenamiento

Procesador Intel Core Ultra 9 285H con 6 núcleos P, 8 núcleos E y 2 núcleos LP. 16 núcleos en total.

El procesador tiene 24 MB de caché L3, un TDP máximo de 45 vatios y una velocidad de hasta 5,4 GHz con un núcleo activo.

NPU con una potencia de 13 TOPs en INT8.

GPU integrada Intel Arc 140T con 8 núcleos Xe (1.024 shaders), 64 unidades de texturizado, 32 unidades de rasterizado, 128 matrices XMX para acelerar IA, 8 núcleos para acelerar trazado de rayos y 8 MB de caché L2.

Gráfica dedicada GeForce RTX 5070 Laptop con 4.608 shaders, 144 unidades de texturizado, 48 unidades de rasterizado, 36 núcleos RT de cuarta generación, 144 núcleos tensor de quinta generación, bus de 128 bits, 32 MB de caché L2 y 8 GB de memoria GDDR7 a 24 Gbps (ancho de banda de 384 GB/s).

La gráfica dedicada tiene un TGP máximo de 105 vatios (90 vatios de base y 15 vatios adicionales como turbo dinámico).

32 GB de memoria LPDDR5X a 7.467 Mbps.

Unidad SSD PCIe Gen4 x4 de 1 TB con una velocidad de lectura secuencial de 6,9 GB/s.

Conectividad, refrigeración y batería

Conectividad cableada: salida HDMI 2.1, dos puertos USB 3.2 Gen2 Type-A, un puerto USB 3.2 Gen2 Type-C con función de DisplayPort y de alimentación y un puerto Thunderbolt 4 con función de salida de imagen y alimentación.

Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4.

Lector de tarjetas SD Express 7.0.

Sistema de refrigeración ROG Intelligent Cooling con cámara de vapor y metal líquido como material de contacto en la CPU, que reduce la temperatura hasta en 13º más que la pasta térmica convencional.

Tres ventiladores Arc Flow de segunda generación de tipo turbina con diseño de rodete doble. Cada uno tiene 84 aspas de 0,1 mm y un diseño de doble impulsor con 42 aspas más pequeñas en el interior, lo que permite mejorar el flujo de aire en 11% consumiendo un 16% menos.

Entrada de aire desde el teclado rediseñado para acelerar la disipación del calor, y rejillas de ventilación colocadas junto a las patas de goma del portátil y en la parte trasera del equipo, que guían el aire caliente de forma inteligente y lo mantienen lejos del teclado y de la pantalla.

Filtro antipolvo que evita que la suciedad se acumule dentro del portátil con el paso del tiempo, reduciendo la cantidad de mantenimientos necesarios y mejorando su vida útil.

Batería de 90 Wh (4 celdas) compatible con carga rápida capaz de recargar un 50% de batería en solo 30 minutos.

Teclado, sonido, sistema operativo y otros datos

Teclado de tipo isla con teclas un 12% más grandes con una ligera concavidad para mejorar la ergonomía.

Cada tecla tiene un recorrido por pulsación de 1,7 mm, una frecuencia de actualización de 240 Hz y una vida útil de 20 millones de pulsaciones.

El teclado cuenta con iluminación LED RGB totalmente personalizable por software.

Almohadilla táctil centrada y de gran tamaño, con tacto suave y compatible con gestos multitáctiles.

Matriz de micrófonos 3D con cancelación de ruido por IA y diferentes modos de sonido.

Sistema de sonido con seis altavoces, cuatro subwoofers y dos tweeters con amplificador inteligente y compatibilidad con Dolby Atmos para ofrecer sonido virtual 5.1.2.

Webcam con resolución 1080p e infrarrojos compatible con Windows Hello para reconocimiento facial como sistema de autenticación.

Sistema operativo Windows 11 preinstalado.

Software ASUS ROG Armoury Crate preinstalado que permite monitorizar el estado del equipo, personalizar diferentes opciones y elegir entre distintos perfiles de rendimiento.

También incluye un asistente virtual mejorado con IA y funciones de transcripción y resumen.

Medidas y peso: 35,4 x 24,6 x 1,49 ~ 1,64 cm, 1,85 kilogramos.

Precio: desde 2.699 euros.

Análisis externo del ASUS ROG Zephyrus G16 2025

Como os he comentado al principio del análisis, este portátil tiene un chasis fabricado en aleación de aluminio mecanizado mediante CNC. El color se consigue mediante un proceso de anodizado, y la unidad que hemos recibido para análisis está rematada en blanco platino, un color que, personalmente, es mi favorito.

En la tapa podemos ver una terminación claramente minimalista, con el logo de ASUS ROG en la mitad inferior y el nombre del equipo serigrafiados en plata. La tira que atraviesa la tapa por la mitad en diagonal, y que rompe con ese minimalismo, es la Slash Lightning de ASUS, que tiene iluminación LED en color blanco, y que cuando está apagada presenta un bonito acabado de tipo espejo.

Los matices con ese acabado de tipo espejo quedan de maravilla en este equipo, porque introducen un toque de distinción y generan un contraste muy bonito sin generar ningún tipo de estridencia, manteniendo la elegancia general del acabado en todo momento. La Slash Lightning cumple tan bien en este sentido que encaja a la perfección tanto iluminada como apagada.

En esta otra imagen, que podéis ver justo debajo de estas líneas, se aprecia mejor el acabado de la tapa y esa terminación tipo espejo de la Slash Lightning. También se aprecia una correcta combinación de líneas rectas y con esquinas ligeramente redondeadas en el chasis, que es exactamente al misma que vimos en el modelo de 2024.

Al abrir el ASUS ROG Zephyrus G16 2025 tenemos un gran contraste entre la pantalla, que al estar apagada presenta un color oscuro, al igual que los bordes, y el interior del portátil, donde tenemos una combinación de color blanco platino en el chasis y color blanco nieve en el teclado, el botón de encendido y la almohadilla táctil.

Los bordes de pantalla son muy pequeños, es algo que salta a la vista nada más mirar la zona de la pantalla. Esto ha permitido a ASUS conseguir una relación pantalla-cuerpo del 90%, un detalle importante, porque esto permite reducir el tamaño del equipo manteniendo el panel de 16 pulgadas, lo que se traduce en más espacio de trabajo sin aumentar el tamaño del portátil.

En el marco superior tenemos la cámara frontal con resolución 1080p e infrarrojos, que nos permite utilizar reconocimiento facial a través de Windows Hello, y contamos también con micrófonos integrados para poder realizar videollamadas de calidad sin tener que añadir ningún tipo de periférico.

No hay cambios en la disposición del teclado, que vuelve a estar integrado a doble altura para generar una sensación de uniformidad, ni en la almohadilla táctil frente al modelo de 2024, que vuelve a estar en posición central. El teclado es de tipo isla con un recorrido por tecla de 1,7 mm e iluminación LED RGB personalizable, y la vida útil garantizada de este teclado es de 20 millones de pulsaciones.

El teclado del ASUS ROG Zephyrus G16 2025 está diseñado para facilitar la entrada de aire al interior del equipo, lo que significa que contribuye en las tareas de refrigeración. Esto es muy importante, porque estamos ante un equipo muy compacto que también es muy delgado, ya que tiene un grosor de apenas 1,49 cm en su punto más fino.

Esto significa que el espacio interno es muy limitado, y que el sistema de refrigeración tiene que estar perfectamente afinado si queremos montar componentes de alto rendimiento, como en este caso. Y hablando del espacio interno, a pesar de las limitaciones ASUS ha sido capaz de integrar un sistema de sonido de alta calidad, compuesto por 6 altavoces (dos tweeters y cuatro woofers).

El sistema de sonido es compatible con Dolby Atmos, y puede generar sonido 5.1.2 virtual. La matriz de micrófonos 3D cuenta con cancelación de ruido por IA, y nos permite utilizar diferentes modos de sonido que podemos personalizar a través de la interfaz de software dedicada que viene preinstalada en el equipo.

El sistema de refrigeración que monta el ASUS ROG Zephyrus G16 2025 parte tres grandes claves: cámara de vapor, metal líquido como material de contacto y tres ventiladores Arc Flow de segunda generación. Es capaz de mantener el equipo bajo control con un nivel de ruido cero en cargas de trabajo por intensas, y tiene filtro de polvo para mantener la suciedad lejos del interior.

Los puertos y la conectividad cableada se reparten a ambos lados del equipo. En total tenemos una salida HDMI 2.1, dos puertos USB 3.2 Gen2 Type-A, un puerto USB 3.2 Gen2 Type-C con función de DisplayPort y de alimentación, un puerto Thunderbolt 4 con función de salida de imagen y alimentación y una ranura para tarjetas SD Express 7.0.

Experiencia de uso en Windows y con tareas básicas

El primero contacto con el ASUS ROG Zephyrus G16 2025 es muy positivo. Es un equipo que transmite buenas sensaciones al tacto, con una solidez estructural sobresaliente incluso en las zonas más complicadas, como la tapa y la zona media entre el teclado y la almohadilla táctil. No presenta zonas frágiles, está bien terminado y cumple con esa idea de perfil claramente premium.

La pantalla deja claro desde que encendemos el equipo que estamos ante un portátil de gama alta. El ASUS ROG Zephyrus G16 2025 monta un panel OLED (ROG Nebula Display) de 16 pulgadas con formato 16:10 y resolución de 2.560 x 1.600 píxeles. Tenemos una alta densidad de píxeles por pulgada, lo que se traduce en una imagen limpia y bien definida.

Los ángulos de visión son perfectos en 178 grados, como podemos ver en la galería adjunta, y tanto los niveles de brillo como de contraste son excelentes. El ASUS ROG Zephyrus G16 2025 produce unos negros puros, gracias a su panel OLED, y la calidad y la calibración del color son sobresalientes. Sin duda una de las mejores pantallas dentro de su gama.

La calidad de la pantalla muy importante, porque el ASUS ROG Zephyrus G16 2025 se presenta como un portátil profesional. Es compatible con el ecosistema NVIDIA Studio y viene con una GeForce RTX 5070 Laptop, lo que significa que tendremos acceso a todo el conjunto de aplicaciones y tecnologías de NVIDIA que marcan la diferencia.

La pantalla es, por su calidad y especificaciones, perfecta para cualquier tipo de tarea, incluyendo trabajos de edición, creación de contenidos, modelado, renderizado y diseño, pero también está preparada para ofrecer una experiencia propia de un monitor de gama alta en gaming, ya que es compatible con G-SYNC, tiene una tasa de refresco de 240 Hz y un tiempo de respuesta de 0,2 milisegundos.

Esto significa que el ASUS ROG Zephyrus G16 2025 es un portátil perfecto para unificar trabajo y ocio en un único equipo. Con él podremos disfrutar de nuestros juegos favoritos sin problemas de ruptura ni de tartamudeo de la imagen, y gracias a su bajo tiempo de respuesta también nos libraremos para siempre del ghosting.

¿Impresionado? Pues espera, que todavía hay más. La pantalla utiliza un conmutador MUX que elimina la intervención de la GPU integrada, lo que permite conseguir un extra de rendimiento de la GPU dedicada. Por si esto fuera poco contamos con Advanced Optimus, que hace una gestión inteligente del uso de ambas GPUs en función del uso del equipo, y tenemos soporte de HDR para mejorar la calidad de imagen de nuestros juegos y contenidos multimedia favoritos.

El teclado tiene una iluminación LED RGB de alta calidad que podemos personalizar fácilmente a través de la herramienta Armoury Crate, que viene preinstalada. La ergonomía del teclado es buena, y la almohadilla táctil colocada en la parte central no es casualidad, ya que esto facilita la posición de las muñecas y la escritura.

Con un recorrido por tecla de 1,7 mm tenemos el «feedback» que necesitamos para percibir correctamente cada pulsación, incluso cuando escribimos con rapidez, y esto no solo mejora la experiencia de escritura, sino que además reduce los errores y minimiza las pulsaciones involuntarias. Un recorrido muy bajo por pulsación puede ser negativo, porque no tendremos la sensación de haber pulsado correctamente cada tecla.

La almohadilla táctil tiene un tacto muy suave, permite un buen deslizamiento de los dedos y reconoce perfectamente los clics. Mención especial merece lo bien que reconoce los clics que se realizan de forma directa sobre ella dando toques, es decir, sin recurrir al clic izquierdo situado en la parte inferior de la misma.

El rendimiento de Windows 11 sobre el ASUS ROG Zephyrus G16 2025 es perfecto. No cabía esperar otra cosa, el equipo funciona con una fluidez total y las acciones son instantáneas, sin ningún tipo de retraso. Con una carga de trabajo moderada el equipo es muy silencioso, todo el chasis se mantiene dentro de unos valores de temperatura muy bajos.

La calidad del sistema de sonido destaca en este equipo. El ASUS ROG Zephyrus G16 2025 viene con un conjunto de seis altavoces que son capaces de crear un sonido rico y limpio. De lo mejor que podemos encontrar en un portátil a día de hoy, tanto que no necesitaremos auriculares para disfrutar de una buena experiencia con juegos y contenidos multimedia.

La cámara frontal cumple y los micrófonos no desentonan, lo que crea un conjunto a la altura de las circunstancias y nos deja un equipo bien equilibrado en todos los sentidos, donde ningún componente desmerece frente al resto, algo que pocos fabricantes de portátiles han sido capaces de lograr.

Incluso la conectividad inalámbrica, que puede ser uno de los puntos problemáticos en un portátil, ha cumplido con mis expectativas. En la imagen podéis ver los valores de rendimiento del ASUS ROG Zephyrus G16 2025 descargando, mediante Wi-Fi 7 en la banda de 6 GHz, dos juegos al mismo tiempo, uno en Steam y otro en Epic Games Store.

A pesar de la distancia al router, y de que la banda de 6 GHz no destaca por tener el mejor alcance, la velocidad media sostenida se acercaba a los 800 Mbps, dividida entre ambas descargas. Mi conexión a Internet es de 900 Mbps simétricos, así que estaba muy cerca del pico de velocidad máxima, un resultado muy positivo.

Nos vamos ahora a la parte trasera para echar un ojo a la Slash Lightning, y vemos que tampoco ha cambiado nada frente al modelo de 2024. Esta funciona de la misma manera, y muestra efectos de iluminación LED en color blanco que quedan muy bien con el acabado espejo de la misma, y que contrastan de forma elegante con el acabado blanco platino del chasis.

El ASUS ROG Zephyrus G16 2025 viene con el software Armoury Crate preinstalado, un viejo conocido que tiene una interfaz limpia y fácil de utilizar. Con él podemos visualizar el estado del equipo y de sus componentes más importantes, y también podemos realizar diferentes ajustes, como por ejemplo cambiar los perfiles de rendimiento, desactivar la GPU integrada, apagar o encender la iluminación LED y muchas cosas más.

Podéis ampliar la galería que encontraréis justo encima de estas líneas haciendo clic en ella.

Rendimiento del ASUS ROG Zephyrus G16 2025 en aplicaciones y benchmarks

Como estamos ante un portátil pensado para trabajar, los datos de rendimiento que vamos a ver en este apartado son muy importantes. Estas pruebas se centran en valorar el potencial que ofrecen los diferentes componentes del ASUS ROG Zephyrus G16 2025 en tareas diversas, como renderizado por CPU y GPU, y también en otro tipo de cargas muy exigentes, como la IA avanzada.

CPU-Z

Esta prueba mide el rendimiento en bruto del procesador. El ASUS ROG Zephyrus G16 2025 tiene un Intel Core Ultra 9 285H, un procesador que supera claramente al Intel Core Ultra 9 185H del modelo de 2024. El primero consigue 850 y 9.709 puntos en monohilo y multihilo, y el segundo obtuvo 796 y 9.154 puntos, respectivamente.

Cinebench R23

Una prueba de renderizado por CPU que mide el rendimiento monohilo y multihilo. El Core Ultra 9 285H consigue 2.146 puntos en monohilo y 22.069 puntos en multihilo, superando los 1.876 puntos y 20.064 puntos del Core Ultra 9 185H. Hay un salto generacional bastante claro a nivel de CPU en el ASUS ROG Zephyrus G16 2025, eso está claro.

Cinebench 24

Otra prueba de renderizado CPU que es todavía más exigente que la anterior. El Intel Core Ultra 9 285H consigue 126 y 1.170 puntos en monohilo y multihilo, y el Core Ultra 9 185H queda en 108 y 1.096 puntos, respectivamente.

3DMark CPU

Esta prueba mide el rendimiento del procesador con diferentes cargas de trabajo. El mínimo es un hilo activo, y a partir de ahí escala hasta saturar el máximo número de hilos del procesador. En la primera imagen tenemos las puntuaciones del Core Ultra 9 285H, y en la segunda las del Core Ultra 9 185H. Hay una diferencia notable.

El Core Ultra 9 285H gana en todas las pruebas al Core Ultra 9 185H, y la diferencia entre ambos se va acentuando conforme aumenta la cantidad de núcleos e hilos activos. Destaca especialmente la diferencia con ocho hilos activos, un escenario bastante realista en juegos y aplicaciones profesionales, donde el primero le saca 2.000 puntos.

Con esta prueba también podemos ver cómo se comporta el procesador con cada una de esas cargas de trabajo, tanto en escalado de frecuencia como de temperatura. Más frecuencia es mejor, y menos temperatura es mejor.

Con un hilo activo la velocidad de trabajo alcanza los 5.371 MHz, cifra muy cercana a los 5,4 GHz de máximo teórico, y la temperatura tiene un pico de 75 grados C.

la velocidad de trabajo alcanza los 5.371 MHz, cifra muy cercana a los 5,4 GHz de máximo teórico, y la temperatura tiene un pico de 75 grados C. Con dos hilos activos vemos que la velocidad baja a una media de 5,1 GHz, pero tenemos algún pico puntual de 5,33 GHz. La temperatura supera los 80 grados C de máximo.

vemos que la velocidad baja a una media de 5,1 GHz, pero tenemos algún pico puntual de 5,33 GHz. La temperatura supera los 80 grados C de máximo. Con cuatro hilos activos la velocidad se estabiliza en 5,08 GHz, y la temperatura fluctúa mucho, con máximos que superan los 90 grados, aunque se mantiene en una media de 85 grados C.

la velocidad se estabiliza en 5,08 GHz, y la temperatura fluctúa mucho, con máximos que superan los 90 grados, aunque se mantiene en una media de 85 grados C. Con ocho hilos activos se producen oscilaciones en la frecuencia de trabajo, que baja de los 5 GHz en más de una ocasión. La temperatura media ronda los 85 grados C.

se producen oscilaciones en la frecuencia de trabajo, que baja de los 5 GHz en más de una ocasión. La temperatura media ronda los 85 grados C. Con 16 hilos activos la duración de la prueba es muy baja, por eso la temperatura no llega a superar los 81,97 grados C. La velocidad de trabajo media es de unos 4,78 GHz.

la duración de la prueba es muy baja, por eso la temperatura no llega a superar los 81,97 grados C. La velocidad de trabajo media es de unos 4,78 GHz. Con todos los hilos activos tenemos la misma cantidad de hilos activos que antes, así que el resultado es muy parecido, tenemos una velocidad media de 4,97 GHz y una temperatura máxima de 81,52 grados C.

Podéis ampliar las gráficas adjuntas haciendo clic en ellas. Esto os permitirá ver con más detalle los resultados en cada subprueba.

V-Ray CPU

En esta prueba podemos medir el rendimiento de un procesador renderizando una escena exigente. El Core Ultra 9 285H consigue 19.565 vsamples, superando los 18.000 vsamples que logra de media el Core Ultra 9 185H.

Corona

Otra prueba de renderizado por CPU. Esta mide el rendimiento en rayos por segundo, así que más es mejor. El Core Ultra 9 285H que trae el ASUS ROG Zephyrus G16 2025 consigue 6.152.944 rayos por segundo, superando con ello los 5.056.476 rayos por segundo del Core Ultra 9 185H.

V-Ray GPU

Con esta prueba medimos el rendimiento de una tarjeta gráfica renderizando una escena exigente. El modo CUDA nos deja un resultado de 2.811 vpaths, y el modo RTX, que utiliza aceleración por hardware, sube a 4.404 vpaths. La GeForce RTX 4070 Laptop obtiene, en esas mismas pruebas, 2.008 vpaths y 3.072 vpaths, así que hay un salto generacional notable.

3DMark Time Spy

Esta prueba nos deja una estimación del rendimiento de un equipo en juegos, y muestra dos puntuaciones diferentes, la de la CPU y la de la GPU. Se divide en dos versiones, la normal, que se ejecuta en 1440p, y la «Extreme», que funciona en 4K, siendo esta última la más exigente.

Las puntuaciones obtenidas confirman que la GeForce RTX 5070 Laptop se desenvuelve mejor en 1440p, ya que es en esta prueba donde obtiene el mejor resultado. El ASUS ROG Zephyrus G16 2025 tiene un panel con resolución de 2.560 x 1.600 píxeles, así que tenemos potencia gráfica suficiente para jugar con garantías.

3DMark DLSS

Con esta prueba podemos ver el rendimiento del equipo en una escena muy exigente que se asemeja a un juego actual. Se renderiza en 4K, y como podemos ver la GeForce RTX 5070 Laptop solo consigue 13 FPS.

Sin embargo, si activamos DLSS 4 en modo rendimiento y generación múltiple de fotogramas en x4 subimos a 129 FPS. La diferencia es tan enorme que prácticamente hemos multiplicado por 10 la tasa de fotogramas por segundo.

Blender

Esta prueba de renderizado utiliza la GPU y mide el rendimiento en muestras por minuto. Más es mejor, y la GeForce RTX 5070 Laptop consigue 1.933 muestras por minuto en «Monster», 1.020 muestras por minuto en «Junkshop» y 1.032 muestras por minuto en «Classroom».

Esos resultados superan claramente a la GeForce RTX 4070 Laptop, que consigue en esas mismas pruebas 1.601, 813 y 856 muestras por minuto.

PassMark

Una prueba muy útil para medir el rendimiento completo de un equipo. El ASUS ROG Zephyrus G16 2025 logra buenos resultados en todas las pruebas, aunque destaca sobre todo en CPU, 3D y almacenamiento. De media consigue 11.969 puntos, superando los 9.206 puntos del modelo de 2024 con GeForce RTX 4070 Laptop.

CrystalDisk Mark

Con esta prueba medimos el rendimiento de la unidad SSD. Los resultados son muy buenos, ya que tenemos 6,9 GB/s en lectura secuencial y 5,7 GB/s en escritura secuencial. Supera los 5 GB/s y 3,6 GB/s del modelo de 2024.

Procyon IA

Vamos ahora a centrarnos en medir el potencial que tiene la GeForce RTX 5070 Laptop en inteligencia artificial a nivel profesional, y para ello vamos a pasar tres pruebas muy concretas: inferencia bajo MobileNet V3, otra de generación de imágenes y una última de generación de texto.

En la prueba de inferencia tenemos unos resultados muy buenos que reflejan un salto generacional claro frente a la GeForce RTX 4070 Laptop:

1.028 puntos bajo FP32 (830 puntos con la GeForce RTX 4070 Laptop).

2.301 puntos bajo FP16 (1.520 puntos con la GeForce RTX 4070 Laptop).

2.722 puntos bajo INT8 (1.879 puntos con la GeForce RTX 4070 Laptop).

En la prueba de generación de imágenes la GeForce RTX 5070 Laptop consigue 1.613 puntos en FP16 y 19.907 puntos en INT8. La GeForce RTX 4070 Laptop solo llega a 1.269 puntos en FP16, y también queda por debajo en INT8.

Por último tenemos la prueba de generación de texto, donde podemos pasar tres de las cuatro subpruebas disponibles, porque la cuarta requiere más de 8 GB de memoria gráfica. Las puntuaciones entran dentro de lo esperado, ya que tenemos 2.500 puntos en PHI 3.5, 2.354 puntos en Mistral 7B y 1.817 puntos en Llama 3.1

Para que podáis comparar, una GeForce RTX 5060 Laptop consigue en esas mismas pruebas 2.155 puntos, 2.025 puntos y 1.517 puntos.

Rendimiento del ASUS ROG Zephyrus G16 2025 en juegos

Vamos ahora con el rendimiento en juegos. El ASUS ROG Zephyrus G16 2025 tiene un panel con resolución 1600p, y la GeForce RTX 5070 Laptop solo tiene 8 GB de memoria gráfica, pero como veremos esto no le impide ofrecer un buen rendimiento en juegos actuales, y gracias al apoyo de DLSS 4 y MFG (generación múltiple de fotogramas) es capaz de alcanzar tasas de FPS muy elevadas.

Resident Evil 4 Remake

Tenemos 60 FPS estables en nativo con calidad máxima, y la experiencia es buena. No vale la pena utilizar FSR, porque perdemos mucha nitidez. El trazado de rayos aumenta mucho el consumo de memoria gráfica y como vemos hunde el rendimiento, así que tampoco merece la pena activarlo, porque no supone una mejora gráfica relevante en este juego.

Cyberpunk 2077

Un juego muy exigente, pero no es un problema para el ASUS ROG Zephyrus G16 2025. Tenemos 46 FPS en nativo con calidad ultra, pero podemos llegar a 176 FPS con DLSS 4 en modo calidad y MFG en modo x4.

El trazado de rayos es viable con esa misma configuración, ya que pasamos de 21 FPS a 102 FPS con ambas tecnologías activadas, e incluso podemos jugar con trazado de trayectorias si activamos DLSS 4 en modo rendimiento y MFG en modo x4.

La GeForce RTX 4070 Laptop consigue 39 FPS en nativo con calidad ultra, y 75 FPS con DLSS en modo calidad y generación de fotogramas en modo x2. Con trazado de rayos activado solo llega a 19 FPS en nativo, y a 51 FPS con DLSS en modo calidad y generación de fotogramas en modo x2.

Alan Wake 2

Uno de los juegos más exigentes que existen ahora mismo en PC. En nativo tenemos 26 FPS, impresionante teniendo en cuenta la resolución y que se ha configurado en calidad máxima, pero si activamos DLSS 4 en modo calidad y MFG en x4 subimos a 120 FPS.

Con trazado de rayos tenemos solo 12 FPS, pero activando DLSS 4 en modo rendimiento y MFG en x4 podemos llegar a los 66 FPS.

La GeForce RTX 4070 Laptop consigue 22 FPS en nativo, y con DLSS en modo calidad y generación de fotogramas en x2 puede llegar a los 48 FPS.

DOOM The Dark Ages

El nuevo título de id Software utiliza trazado de rayos de forma nativa, y esto lo convierte en un juego muy exigente, y con un alto consumo de memoria VRAM. Si configuramos la reserva para texturas en 1,5 GB podemos jugarlo a 24 FPS con la GeForce RTX 5070 Laptop y calidad ultra pesadilla.

Con esa configuración el juego no va fluido, pero con DLSS 4 en modo calidad y MFG en x4 podemos subir de 24 a 93 FPS.

A Plague Tale Requiem

La GeForce RTX 5070 Laptop consigue unos dignos 34 FPS en nativo con calidad máxima, y podemos llegar a 72 FPS con DLSS en modo calidad y generación de fotogramas. El trazado de rayos es perfectamente viable con DLSS en modo calidad y generación de fotogramas.

Black Myth Wukong

Otro juego que necesita de una GPU muy potente. Este es el componente que más impacto tiene en el rendimiento de Black Myth Wukong, y la GeForce RTX 5070 logra 26 FPS en nativo y 108 FPS con DLSS 4 en modo calidad y MFG en x4.

El trazado de rayos tiene un gran impacto en el rendimiento, pero con DLSS 4 en modo rendimiento y MFG en modo x4 podemos pasar de 6 FPS a 99 FPS.

La GeForce RTX 4070 Laptop consigue 22 FPS en nativo, y 49 FPS con DLSS en modo calidad y generación de fotogramas en x2. Con trazado de rayos activo apenas llega a 29 FPS con DLSS en modo calidad y generación de fotogramas en x2, y a 47 FPS con DLSS en modo rendimiento y generación de fotogramas en x2.

Dying Light 2

Uno de los mejores juegos de zombis de tipo sandbox, y como vemos funciona de maravilla en la GeForce RTX 5070 Laptop. Para que podáis comparar, una GeForce RTX 4070 Laptop consigue 47 FPS en nativo y 23 FPS con trazado de rayos, y por tanto escala peor con DLSS y generación de fotogramas.

Red Dead Redemption 2

El clásico de Rockstar es tan exigente configurado con calidad máxima que necesitamos aplicar DLSS en modo calidad para superar los 50 FPS. Como la resolución base es 1600p podríamos llegar a utilizar DLSS en modo equilibrado para acercarnos más a los 60 FPS.

Gears 5

El gran abanderado del Unreal Engine 4 se mueve a 65 FPS con todo al máximo, incluyendo la iluminación global (32 rayos). Esa sería la configuración ideal para jugarlo en este ASUS ROG Zephyrus G16 2025.

Tenemos, en general, un buen rendimiento en juegos, aunque en los más actuales necesitaremos sí o sí recurrir al ecosistema de tecnologías que integra NVIDIA DLSS para conseguir una fluidez óptima si queremos mantener la calidad gráfica al máximo.

Los 8 GB de memoria gráfica que tiene la GeForce RTX 5070 Laptop nos obligarán, en algunos casos, a ajustar la calidad gráfica para mantener un buen rendimiento.

Temperaturas y consumo

La GeForce RTX 5070 Laptop que monta este portátil tiene un TGP de 90 vatios, pero puede escalar hasta los 105 vatios gracias al turbo dinámico de 15 vatios adicionales. En la mayoría de los casos, esta gráfica se mantiene cerca de los 100 vatios, es decir, 10 vatios por encima del valor base.

Los valores medios de temperatura están dentro de lo esperado, con medias ligeramente por encima de los 80 grados C y un pico máximo de 85 grados C. La GPU va ajustando las frecuencias en función de la temperatura, así que no hay nada de lo que preocuparse, porque ese pico fue algo momentáneo.

Son valores seguros, ya que se mantienen por debajo del límite de 90 grados C establecido por NVIDIA.

El Intel Core Ultra 9 285H es un procesador de alto rendimiento, y tiene un consumo variable en función de la carga de trabajo que afronta. En juegos, puede llegar a consumir más de 50 vatios, según la dependencia que cada juego tenga de la CPU, y su pico máximo fue de 76 vatios.

Los valores de temperatura del Intel Core Ultra 9 285H no sorprenden. Es un procesador diseñado para apurar al máximo frecuencias y consumo, y por tanto se mueve en temperaturas elevadas. Esa media de 85 grados C en Cyberpunk 2077 es totalmente segura, y el pico de 94 grados C se mantiene por debajo del límite establecido por Intel.

Escalado de frecuencias, latencia y autonomía

La GeForce RTX 5070 Laptop tiene un buen escalado de frecuencias. Los valores mínimos y medios son muy estables, y lo normal es que esta gráfica se mueva alrededor de los 2.400 MHz, lo que le permite ofrecer un rendimiento consistente. Su pico máximo fue de 2.715 MHz, algo ocasional.

La tasa de fotogramas en juegos es importante, pero la latencia también, porque esta determina la rapidez con la que se reflejarán nuestras acciones en los juegos. Menos latencia siempre es mejor, y como vemos en esta gráfica con las tecnologías que integra NVIDIA DLSS 4 podemos reducirla de forma notable.

En Cyberpunk 2077, con calidad ultra y trazado de rayos en demencial, podemos reducir la latencia de 102 ms a 61 ms utilizando DLSS 4 en modo rendimiento y MFG x4. Con trazado de trayectorias es directamente injugable, y tenemos una latencia de 1.778 ms, pero con DLSS 4 en modo rendimiento y MFG x4 podemos reducirla a 73 ms.

Con respecto a la autonomía, podemos conseguir entre 9 y 10 horas de uso continuado por carga de batería en función de lo que estemos haciendo con el equipo. Si subimos el brillo del panel, y si utilizamos la iluminación LED RGB del teclado, esos valores de autonomía bajarán notablemente.

Valoración final

El ASUS ROG Zephyrus G16 2025 es un portátil equilibrado y bien planteado, lo que lo convierte en una opción muy recomendable si buscas un equipo compacto, que pese menos de dos kilogramos y que sea capaz de ofrecer, a pesar de todo, un buen nivel de rendimiento tanto en aplicaciones profesionales como en juegos exigentes.

Su diseño es atemporal, elegante y queda bien en cualquier lugar. Los detalles distintivos que ha añadido ASUS, como la Slash Lightning, le dan un toque único, y su chasis de aluminio y la perfecta integración del teclado y de la almohadilla táctil se traducen en una alta calidad de construcción.

La experiencia de uso sigue siendo igual de satisfactoria que en el modelo de 2024, y a esto contribuyen una pantalla de primer nivel, un teclado con una buena disposición y un generoso recorrido por tecla, y un sistema de sonido que sorprende para bien, y que no es nada habitual en portátiles, ya que suele ser el principal sacrificado cuando hay que reducir costes.

A nivel de rendimiento este modelo ha cumplido con mis expectativas. Es una mejora clara frente al modelo de 2024, y en todos los sentidos. Su CPU es más potente, la GeForce RTX 5070 Laptop rinde mejor y cuenta con soporte de tecnologías avanzadas que marcan la diferencia, y hasta la unidad SSD que monta ofrece un rendimiento superior.

Si buscas un portátil premium a la última que no desentone en nada, y que ofrezca un alto rendimiento sin sacrificios a nivel de autonomía, de tamaño y de temperatura tenlo claro, el ASUS ROG Zephyrus G16 2025 es una de las mejores opciones disponibles en el mercado ahora mismo. Su precio es elevado, pero lo compensa ofreciendo una experiencia de gama alta en todos los sentidos.