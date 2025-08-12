ASUS ha anunciado el lanzamiento del NUC 15 Performance, un nuevo PC compacto que llega para motorizar cualquier tipo de escritorio informático, profesional o de consumo, y en configuraciones completamente equipadas o en formato barebone para aumentar la flexibilidad de uso.

El grupo de los Mini-PCs siguen creciendo y son los que más se venden en el mercado de los sobremesas. Ventajas no le faltan, al ofrecer un alto grado de rendimiento y conectividad, pero en un tamaño compacto que ocupa un mínimo de espacio. El modelo que nos ocupa es una buena muestra de compacto moderno, equipando chips de última generación de Intel y NVIDIA.

ASUS NUC 15 Performance, características

ASUS está cumpliendo sobradamente con la misión de mantener en el mercado la marca ‘NUC’ una vez que Intel descontinuó su línea de fabricación propia. El último modelo lanzado es una variante del ROG NUC 2025 (impresionante versión para juegos PC), pero dirigida al canal informático general.

Incluye un soporte que permite colocar el equipo tanto en horizontal como en vertical para ocupar aún menos espacio, con dimensiones de 282,4 x 187,7 x 56,5 milímetros, un volumen de tan solo 3 litros y durabilidad tipo militar. El fabricante ha rediseñado el sistema de refrigeración para mantener a raya las temperaturas, con tres ventiladores y un diseño de cámara de vapor doble para mejorar el flujo del aire y la ventilación.

El NUC 15 Performance usa procesadores Intel Core Ultra Series 2, con la opción de equipar varios modelos, el Core Ultra 7 255HX o el Core Ultra 9 275HX, una CPU con 24 núcleos, a una velocidad de reloj de hasta 5,4 GHz, 76 MB de caché y una potencia turbo máxima de hasta 160W.

Además de la gráfica integrada del procesador, ASUS ofrece la posibilidad de montar gráficas dedicadas, las GeForce RTX 5070 o 5060 en su versión para portátiles, con opciones de instalar controladores de consumo o para creación, según el caso de uso. Puede equipar hasta 96 Gbytes de memoria DDR5 en dos slots y para almacenamiento dispone de doble conector M.2 para SSDs.

La conectividad es de alto nivel para su tamaño y comienza con un chip de red que soporta Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4. También dispone de un LAN Ethernet de 2.5G y una variedad de puertos, Thunderbolt 4 y USB, y los correspondientes Display Port y HDMI para alimentar de contenido simultáneamente hasta cinco monitores con resolución 4K.

El ASUS NUC 15 Performance ya está disponible en el canal internacional, incluyendo en formato barebone que añade flexibilidad para que el cliente use el sistema operativo, memoria RAM y almacenamiento que necesite.