Usar el soporte extendido de Windows 10 (ESU) es otra de las maneras de ampliar la vida útil de los millones de equipos que no pueden actualizar a Windows 11. Pero tiene sus compromisos y uno de ellos se ha revelado recientemente: las ID de Microsoft serán obligatorias y no se podrán usar cuentas locales ni siquiera pagando.

Octubre de 2025 se acerca rápidamente y consumidores y empresas tendrán que decidir qué hacer con sus computadoras personales que aún funcionando perfectamente con Windows 10 quedarán en un limbo ante la decisión de Microsoft de suspender su soporte técnico y aumentar los requisitos de hardware para migrar a Windows 11. Alternativas no faltan y Linux se impone como sistema moderno, libre y gratuito. Otras opciones pasan por saltar a macOS o ChromeOS, pero requieren la compra de equipos nuevos.

Cuentas Microsoft obligatorias en el soporte extendido de Windows 10

Ya sabes que Microsoft lanzó el programa de extensión de soporte para empresas ampliando el uso de Windows 10 en dispositivos más allá de la fecha de finalización del soporte técnico. El programa es habitual en empresas y la compañía lo pone en marcha en cada cambio de sistema. Ante los decenas de millones de PCs que se quedarán sin soporte, unos meses después estrenó un equivalente para consumidores, ambos de pago. Recientemente, anunció un programa gratuito que utiliza la aplicación de copia de seguridad de Windows y la vincula a una cuenta Microsoft online como ‘precio’ a pagar.

Lo que no se sabía es que el uso de cuentas Microsoft sería obligatorio, también para los programas de pago. Como señalan en Windows Central, esta advertencia se ha detectado en un documento de soporte y es algo que no quedó claro en ninguna de las comunicaciones anteriores de Microsoft sobre el soporte extendido de Windows 10:

«Todas las opciones de inscripción ofrecen actualizaciones de seguridad extendidas hasta el 13 de octubre de 2026. Para inscribirse en ESU, deberá iniciar sesión en su cuenta de Microsoft. Podrá elegir entre estas opciones al inscribirse en el programa ESU. Podrá usar su licencia de ESU actual en hasta 10 dispositivos».

Puede parecer un requisito menor, pero son multitud los usuarios que se sienten más cómodos usando Windows 10 con una cuenta local, algo que Microsoft ha venido limitando de todas las maneras posibles (incluyendo ‘patrones oscuros’ que no respetaban la decisión de sus clientes). A nadie escapa que la obligatoriedad de uso de las Microsoft ID está motivada por razones comerciales: los de Redmond quieren que contrates sus propios servicios y aplicaciones y no los de la competencia. Ni siquiera pagando tendrás opción de usar cuentas locales. Al menos oficialmente, porque quien hizo la ley hizo la trampa…