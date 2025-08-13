Microsoft ha recordado que el ciclo de vida de Windows 11 23H2 finalizará en noviembre de 2025, por lo que recomienda actualizar equipos a la mayor brevedad para no quedarse sin soporte técnico y sin parches de seguridad que protejan el sistema operativo.

Con toda la atención puesta en Windows 10 y el final de su vida útil el 14 de octubre de 2025, algunos podrían olvidar que Microsoft tiene otras soluciones que muy pronto se quedarán sin soporte. La compañía ha emitido un recordatorio para la versión 23H2, su final se acerca ya que será descontinuada en tan solo tres meses.

Adiós a Windows 11 23H2

Muchos usuarios de Windows seguimos usando versiones anteriores en la búsqueda de una mayor estabilidad, frente a novedades en características que -de manera general- han aportado pocas funciones interesantes (algunas terribles como Recall), pero sí inestabilidad por los cuantiosos errores que llegan con cada nueva actualización. Pero todo llega a su fin y al igual que sucede con Windows 10, Microsoft tiene otro software en la rampa de salida.

La compañía mantiene una página actualizada con los productos afectados y es el caso de Windows 11 23H2 en sus ediciones Home y Pro. Conviene recordar que las ediciones de consumo de Windows 11 tienen un ciclo de vida de solo 24 meses, mientras que las ediciones comerciales duran 36 meses.

Cómo actualizar

La idea (si no te planteas cambiar de plataforma) es migrar los equipos a Windows 11 24H2, la última versión mayor disponible. Las maneras de actualizar son las conocidas:

Windows Update . Ve a Configuración > Windows Update y busca las actualizaciones disponibles. Ahí verás la actualización acumulativa para cambiar de versión. El proceso está automatizado y respeta los archivos, aplicaciones y datos del usuario.

. Ve a Configuración > Windows Update y busca las actualizaciones disponibles. Ahí verás la actualización acumulativa para cambiar de versión. El proceso está automatizado y respeta los archivos, aplicaciones y datos del usuario. Asistente de instalación. Ve a la página web de Windows 11 y pulsa sobre ‘Descargar ahora’ en el Asistente de Instalación. El programa instalará la última versión disponible, ofreciendo conservar los datos instalados.

Instalación limpia. Si quieres dejar el sistema limpio por completo, la opción recomendada es una instalación desde cero. Puedes usar los ‘Medios de instalación de Windows 11’ para descargar la herramienta de creación de medios y crear una unidad USB o un DVD de arranque. También descargar la imagen ISO y crear el medio por tu cuenta con programas como Rufus.

Si tienes pensado seguir en Windows, no lo dejes para más tarde. Windows 11 23H2 tiene las semanas contadas y en este escenario cuanto antes mejor.