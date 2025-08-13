Esta es la consola portátil más potente del mundo

La consola portátil más potente del mundo no tiene nombre, y tampoco ha sido fabricada o diseñada por una gran marca. Se trata de un dispositivo que ha sido creado por un modder combinando componentes de Intel y de NVIDIA fabricados para ordenadores portátiles.

El resultado final es espectacular. Esta consola portátil es la más potente del mundo porque es la única que viene con una GPU GeForce RTX 4090 Laptop, configurada con 9.728 shaders, 304 unidades de texturizado, 112 unidades de rasterizado, 76 núcleos de tercera generación para trazado de rayos y 304 núcleos tensor.

Esta portátil tiene, además, una gran ventaja frente a otros modelos que han llegado al mercado, y es que su GPU dedicada cuenta con 16 GB de memoria GDDR6 con los que comunica a través de un bus de 256 bits. Esto le permite alcanzar un ancho de banda de 576 GB/s, una cifra muy superior a los poco más de 100 GB/s que es posible alcanzar con GPUs integradas que utilizan la RAM del sistema como VRAM.

El procesador que se ha utilizado en esta portátil es un Intel Core i9-14900HX, un chip que tiene 8 núcleos P, 16 núcleos E y tecnología HyperThreading en sus núcleos P. En total suma 24 núcleos y 32 hilos hilos, y tiene un IPC muy alto, lo que significa que es capaz de ofrecer un rendimiento muy bueno en juegos.

Para montar esos componentes se necesita bastante espacio interno. Por esta razón la consola tiene una pantalla nada habitual en este tipo de dispositivos, ya que monta un panel IPS con resolución 4K que tiene un tamaño de 12,5 pulgadas. Ese formato, y esa resolución, permiten disfrutar de cualquier juego a otro nivel, y la potencia que tiene la GeForce RTX 4090 Laptop garantiza una buena fluidez en 4K.

El resto de sus especificaciones se completan con 64 GB de DDR5 a 5.600 MT/s y un SSD de 2 TB de capacidad. Básicamente es un portátil gaming de gama alta reconvertido en una consola portátil de gran tamaño. El sistema de control tiene todo lo que podemos esperar de un dispositivo de este tipo, y hasta cuenta con una batería integrada de 50 Wh.

Si pensáis que las temperaturas de trabajo serán un problema ya os adelanto que no es así. Esta consola portátil viene con dos ventiladores de tipo turbina y aperturas en la parte superior para facilitar la salida del aire caliente, y se ha mantenido el sistema de refrigeración original del sistema, así que no tenemos ningún problema de temperatura.

La GeForce RTX 4090 Laptop funciona a una media de 72 grados de temperatura en juegos como God of War y Horizon Forbidden West, un valor óptimo y totalmente seguro que confirma la eficacia del sistema de refrigeración. Podéis verla en funcionamiento siguiendo este enlace.

Este proyecto es muy interesante porque nos muestra lo que se podría conseguir si Intel y NVIDIA decidieran aliarse para lanzar una consola portátil. Un dispositivo de este tipo con un procesador Intel de consumo ultrabajo y una GeForce RTX 4060 Laptop personalizada con un TGP muy bajo podría ofrecer un excelente rendimiento, y nos daría todas las ventajas del ecosistema DLSS 4 con un TGP configurable de 35 vatios.