Samsung lanza el Odyssey OLED G6, el primero de 500 Hz

13 agosto, 2025
Samsung Odyssey OLED G6

El Samsung Odyssey OLED G6 es el modelo más interesante de los nuevos monitores para juegos anunciados por la firma surcoreana y se promociona como ‘el primero’ con frecuencia de actualización de 500 Hz y panel OLED.

En años anteriores si buscabas un monitor para juegos competitivos, tenías que elegir entre paneles VA, IPS e incluso TN cuando buscabas la máxima velocidad. Era la apuesta por el rendimiento frente a la mejor calidad de imagen, contraste y representación de color que proporciona OLED. Sin embargo, en los últimos tiempos los fabricantes han mejorado apartados como la tasa de refresco o el tiempo de respuesta acercando esta tecnología de panel a las más rápidas.

Samsung Odyssey OLED G6, calidad y rendimiento

El monitor se vende en un solo tamaño de pantalla de 27 pulgadas de diagonal y con resolución nativa QHD para 2560 x 1440 píxeles. Cuenta con un revestimiento antirreflejos mate y la tecnología Glare Free de Samsung para minimizar la fatiga visual. Soporta la norma VESA DisplayHDR True Black 500, alcanza un brillo máximo de 1000 nits en modo HDR y ofrece los valores de colores vibrantes y negros profundos típicos de este tipo de panel.

Samsung Odyssey OLED G6

Con el objetivo de aumentar el rendimiento sin sacrificar la calidad de imagen, la frecuencia de actualización se eleva a unos estratosféricos 500 Hz que hasta hace poco solo se alcanzaban con otro tipo de panel. Su tiempo de respuesta de 0,03 ms (GTG) también es excelente y es compatible con las principales tecnologías de sincronización de imágenes: AMD FreeSync Premium Pro y NVIDIA G-Sync.

El monitor también puede cubrir las exigencias de cualquier tarea informática, incluso las de edición con la certificación Pantone Validated y soporte para el 99% del espectro de color DCI-P3. Cuenta con una base ajustable en altura, inclinación o giro e incluye la conectividad habitual, Display Port, HDMI y USB.

El Samsung Odyssey OLED G6 está protegido con el programa Samsung OLED Safeguard+, que ayuda a prevenir el quemado incluso durante un uso prolongado. Tiene una garantía de tres años y su precio oficial es de 999 dólares.

Odyssey G7

Samsung también ha anunciado el lanzamiento de otros dos monitores de la serie G7.  El primero ofrece un panel VA curvo de 37 pulgadas y resolución 4K, en un formato 16:9, un brillo típico de 350 nits y una frecuencia de actualización de 165 Hz. Tiene un precio de 899 dólares.

El segundo modelo tiene 40 pulgadas de diagonal y apuesta por el formato ultrapanorámico. Dispone de una curvatura 1000R y una resolución WUHD (5120 x 2160 píxeles) en relación de aspecto 21:9. Su precio oficial es de 1.199 dólares.

