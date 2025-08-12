Conecta con nosotros

Noticias

GTA V Enhanced Edition recibe DLSS 4 y multigeneración de fotogramas

Publicado

el

12 agosto, 2025

NVIDIA ha lanzado el driver GeForce Game Ready 580.97, y ha confirmado la llegada de DLSS 4 y multigeneración de fotogramas a GTA V Enhanced Edition. Aunque se trata de un juego que fue desarrollado para la generación anterior de consolas puede ser muy exigente cuando activamos el trazado de rayos, así que estos dos añadidos son bien recibidos.

Según los datos de rendimiento que ha compartido NVIDIA, GTA V Enhanced Edition funciona a 177 FPS en 4K con una GeForce RTX 5060 Ti utilizando la configuración de calidad gráfica máxima, con trazado de rayos activado y DLSS 4 y multigeneración de fotogramas en modo x4. Con esa misma configuración, la GeForce RTX 5070 consigue 240 FPS, y la GeForce RTX 5090 logra 485 FPS.

rendimiento de GTA V Enhanced Edition con DLSS 4

Si jugamos en 1080p podremos conseguir 329 FPS de media con una modesta GeForce RTX 5060, una tarjeta gráfica que cuesta poco más de 300 euros.

El juego estaba también configurado con calidad máxima y trazado de rayos activado, gracias a DLSS 4 y generación múltiple de fotogramas en modo x4. Con esta configuración a partir de una GeForce RTX 5070 Ti ya llegamos al máximo de 500 fotogramas por segundo, y la GeForce RTX 5070 logra 482 FPS.

Esas tasas de fotogramas tan altas nos permitirían aprovechar monitores con una elevada tasa de refresco.

rendimiento de GTA V Enhanced Edition con DLSS 4

Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced también ha recibido DLSS 4 con multigeneración de fotogramas. Este juego utiliza el motor gráfico Unreal Engine 5, y es uno de los más exigentes de la generación actual, así que esas dos tecnologías permitirán mejorar muchísimo el rendimiento y la fluidez

Originalmente el juego soportaba DLSS 3 (modelo CNN) y generación de fotogramas (modo x2), así que el salto es importante, ya que ahora podremos utilizar DLSS 4 (modelo de transformación) y multigeneración de fotogramas en modo x4.

Supraworld es otro de los juegos que recibe soporte de DLSS 4 y multigeneración de fotogramas esta semana. Llegará el 15 de agosto en fase de acceso anticipado, y contará con soporte de ambas tecnologías desde el primer día.

Por último tenemos Titan Quest II, que llegó no hace mucho en fase de acceso anticipado y ya se ha convertido en todo un éxito. Este título es compatible con todo el ecosistema de tecnologías integradas en DLSS 4: súper resolución, generación múltiple de fotogramas y DLAA.

Categorías relacionadas:

Editor de la publicación on-line líder en audiencia dentro de la información tecnológica para profesionales. Al día de todas las tecnologías que pueden marcar tendencia en la industria.

Click para comentar

Lo más leído