Nueva entrega de ofertas Red Friday, hoy, especial ‘Vuelta al Cole’
Nos vamos de compras como cada viernes para aprovechar las mejores ofertas Red Friday, una selección de producto electrónico donde te ofrecemos los mejores descuentos disponibles y que hoy enfocamos a la campaña de Vuelta al Cole que ha puesto en marcha PcComponentes.
Ordenadores personales
- Portátil Apple Macbook Air Apple M4 10 Núcleos/16 GB/512GB SSD/GPU 10 Núcleos/13.6″, por 1219 euros.
- Portátil ASUS Vivobook 15 F1504VA-NJ1382W Intel Core i7-1355U/16GB/1TB SSD/15.6″, por 709 euros.
- Portátil Acer Gaming Nitro V 16 ANV16-41 AMD Ryzen 7 8845HS/32GB/1TB SSD/RTX 4060/16″, por 929 euros.
- Portátil MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-097XES Intel Core Ultra 7 255HX 32GB 1TB SSD RTX 5070 Ti 16″, por 1999 euros.
- Portátil Samsung Galaxy Book3 360 Intel Evo Core i5-1340P/16GB/512GB SSD/13.3″ Táctil a la mitad de precio: 779 euros.
- Portátil ASUS TUF Gaming FX608JMR-RV003 Intel Core i7-14650HX/32GB/1TB SSD/RTX 5060/16″, por 1399 euros.
- Portátil Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Intel Core i5-13420H/16GB/512GB SSD/15.6″, por solo 439 euros con el 34% de descuento.
- Portátil HP 15-fd1013ns Intel Core Ultra 7 155H/32GB/1TB SSD/15.6″ + WIN 11 por 899 euros.
- Portátil Acer Aspire Go 15.6″ AMD Ryzen 7 5825U 16GB 512GB SSD FHD Wi-Fi 6 Plata por 399 euros.
- Portátil MSI Modern 15 B7M-243XES AMD Ryzen 7 7730U/16GB/512GB SSD/15.6″, por 549 euros.
- Portátil HP OMEN 16-ap0007ns AMD Ryzen AI 7 350 32GB 1TB SSD RTX 5070 8GB 16″, por 1399 euros.
- Sobremesa PcCom Work Intel Core i5-12400 / 32GB / 1TB SSD, por 429 euros.
- Portátil Acer Chromebook Plus 514 CB514-3H-R81B AMD Ryzen 3 7320C/8GB/256GB SSD/14″, por 299 euros.
- Sobremesa HP Slim Desktop S01-pF2044ns Intel Core i3-12100/8GB/256GB SSD, por 329 euros.
- Sobremesa Acer Aspire XC-1780 Intel Core i5-13400/16GB/512GB SSD, por 479 euros.
- Sobremesa PcCom Lite AMD Ryzen 5 5500 / 16GB / 1TBSSD / RX 6600, por 629 euros.
Móviles, tablets y wearables
- Apple iPhone 16 Pro 128GB Titanio Negro Libre, por 1099 euros.
- Samsung Galaxy S25 Ultra con IA Almacenamiento 512GB Batería 5.000mAh Titanio Negro, por 1259 euros.
- Móvil Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 8/256GB Negro Medianoche Libre, por 299 euros.
- Samsung Galaxy A05s 4/128GB Negro Libre por solo 114 euros.
- Motorola Moto G05 6.67″ 4/64GB 5200mAh 50MP Android 15 Rojo Libre, por 90 euros.
- Apple iPhone 16 128GB Blanco, por 809 euros.
- OnePlus Nord 3 5G 8/128GB Misty Green Libre, por 250 euros.
- Samsung Galaxy Z Flip7 12GB/512GB Azul Intenso Plegable con Galaxy AI, por 1329 euros.
- Samsung Galaxy S24 8/256GB Negro Onyx Libre, por 629 euros.
- Tablet Samsung Galaxy Tab A9+ WiFi 11″ 8/128GB Gris con el 33% de descuento por 203 euros.
- Tablet Lenovo TAB M11 11″ 8/128GB Gris Funda Pen Stylus por 199 euros.
- Tablet Xiaomi Redmi Pad SE 11″ 8/256GB Gris Grafito, por 179 euros.
Componentes
- Tarjeta Gráfica MSI GeForce RTX 5070 Ti VENTUS 3X OC 16GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4, por 799 euros.
- Tarjeta Gráfica ASUS PRIME AMD Radeon RX 9070 XT OC 16GB GDDR6 FSR 4, por 729 euros.
- Tarjeta Gráfica Gigabyte GeForce RTX 5070 EAGLE OC SFF 12GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4, por 659 euros.
- Tarjeta Gráfica Zotac GAMING GeForce RTX 5070 Twin Edge 12 GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4, por 549 euros.
- Tarjeta Gráfica ASUS Dual GeForce RTX 5070 OC 12GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4 por 599 euros.
- SSD Samsung 990 Pro 2TB Disco SSD 7450MB/S NVMe PCIe 4.0 M.2 Gen4, por 159 euros.
- SSD WD Black SN770 2TB – 5150MB/S NVMe PCIe 4.0 M.2 Gen4 16GT/s, por 124 euros.
- SSD Crucial BX500 1tb SATA3 540MB/S por 59 euros.
- Memoria RAM Corsair Vengeance DDR5 6000MHz 32GB 2x16GB CL30 Memoria Dual AMD EXPO e Intel XMP, por 124 euros.
- Disco Duro Toshiba Canvio Basics 2TB Externo Portátil USB 3.2 Negro por 69 euros.
- Disco Duro Kioxia Exceria Plus G2 SSD Portátil 1050 MB/s USB 3.2 Gen2 1TB, por 68 euros.
Periféricos y accesorios
- Corsair Gaming Bundle Corsair K55 CORE RGB Corsair Harpoon RGB Pro Corsair MM100 Corsair HS35, por 109 euros.
- Ratón Logitech G203 Lightsync 2nd Gen Gaming 8000DPI RGB Negro a la mitad de precio: 21 euros.
- Ratón Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed Gaming 6400 DPI Negro a la mitad de precio: 47 euros.
- Auriculares Apple AirPods 3ª Generación con Estuche de Carga Lightning, por 107 euros.
- Silla Tempest Conquer Fabric Gaming Tela Transpirable Negra por 129 euros.
- Silla Owlotech Berkeley Escritorio Ergonómica Negra por solo 79 euros.
- Mesa Owlotech Executive 140x60cm Negra, por 99 euros.
- Impresora HP Envy 6520e Multifunción Color WiFi Dúplex Fax +3 Meses Gratis Instant Ink HP+, por 79 euros.
- Patinete Xiaomi Electric Elite 400W 10″ 25km/h 45km autonomía Negro, por 299 euros.
Monitores y televisores
- Monitor Samsung Odyssey G3 G30D 24″ LED FullHD 180Hz FreeSync, por solo 94 euros.
- Monitor LG UltraGear 27GS60QC-B 27″ LED VA QHD 180Hz FreeSync Curva, por 149 euros.
- Monitor ASUS ProArt PA278QV 27″ LED IPS QHD por 239 euros.
- Monitor MSI PRO MP341CQW 34″ LED UWQHD 100Hz Curva, por 219 euros.
- Monitor AOC U27B3AF 27″ LED IPS UltraHD 4K, Altavoces, Altura Ajustable, por 179 euros.
- Monitor Acer NITRO VG240YGbmipx 23.8″ LED IPS FullHD 120Hz Altavoces Adaptive Sync, por 78 euros.
- Alurin CoreVision 100 IPSLite 27″ FHD 100Hz, por solo 89 euros.
Puedes encontrar estas ofertas y muchísimas más en nuestro minorista de cabecera:
Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.
