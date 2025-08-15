Conecta con nosotros

Nueva entrega de ofertas Red Friday, hoy, especial ‘Vuelta al Cole’

Publicado

el

15 agosto, 2025
vuelta al cole

Nos vamos de compras como cada viernes para aprovechar las mejores ofertas Red Friday, una selección de producto electrónico donde te ofrecemos los mejores descuentos disponibles y que hoy enfocamos a la campaña de Vuelta al Cole que ha puesto en marcha PcComponentes.

Ordenadores personales

Móviles, tablets y wearables

vuelta al cole

Componentes

Periféricos y accesorios

Monitores y televisores

Puedes encontrar estas ofertas y muchísimas más en nuestro minorista de cabecera:

Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.

