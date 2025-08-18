NVIDIA en Gamescom 2025: GeForce Now sube de nivel con GeForce RTX 5080

GeForce Now ha sido el gran protagonista de NVIDIA en la Gamescom 2025. El conocido servicio de juego en la nube del gigante verde ha recibido una importante actualización a nivel de hardware, y también ha mejorado con nuevas tecnologías que marcan la diferencia, y que refuerzan su posición como el mejor servicio de juego en la nube disponible actualmente.

Empecemos hablando de hardware, ya que es uno de los temas que más nos apasiona. El plan «ultimate» de GeForce Now nos daba acceso a un servidor con una tarjeta gráfica que, en rendimiento y prestaciones, era el equivalente a una GeForce RTX 4080. Gracias a esta actualización, ese mismo plan nos permite acceder ahora toda la potencia, y las tecnologías, de una GeForce RTX 5080.

Es importante que tengáis claro que no estamos hablando de montar sin más una GeForce RTX 5080 en un servidor para darnos acceso a ella. No es así como funciona GeForce Now. Este servicio utiliza una versión especial de dicha tarjeta gráfica que están integradas de una manera específica para ofrecer la mejor experiencia posible, y para cubrir las necesidades concretas del juego en la nube, así que sus especificaciones no son un calco de la GeForce RTX 5080 que todos conocemos.

Qué mejoras trae la llegada de la GeForce RTX 5080 a GeForce Now

DLSS 4 y multigeneración de fotogramas.

Trazado de rayos completo y renderizado neural.

Mega Geometría.

Juegos con resolución hasta 5K y 60 FPS, 4K y 120 FPS, 1440p y 240 FPS o 1080p y 360 FPS.

48 GB de memoria gráfica y hasta el doble de potencia en núcleos tensor.

Rendimiento de próxima generación: triplica los TFLOPs de PS5 Pro.

Como podemos ver en la gráfica adjunta, la mejora de rendimiento que ofrece GeForce Now con ese cambio a la GeForce RTX 5080 frente a la GeForce RTX 4080 es enorme. En uno de mis juegos favoritos, DOOM The Dark Ages, pasamos de tener entre 60 y 70 FPS a conseguir más de 170 FPS.

En Indiana Jones y el Gran Círculo la mejora también es de más de 100 fotogramas por segundo, y en el resto de títulos la mejora es tan grande que transforma la experiencia por completo. Un salto generacional importante, y no solo a nivel de hardware, también a nivel de tecnologías y de IA aplicada a gaming.

El rendimiento no es lo único que importa: CQS acerca la calidad de imagen al juego en local

El rendimiento es muy importante en cualquier servicio de juego en la nube, y en este sentido NVIDIA ha hecho los deberes. Tampoco se queda atrás en calidad de imagen, ya que como os conté en mi análisis de GeForce Now con GeForce RTX 4080 la calidad de imagen rayaba a un nivel sobresaliente, aunque es cierto que no llega al nivel que tenemos al jugar en local.

NVIDIA era consciente de que tenía que mejorar esto, y ha aprovechado esta actualización a nivel de hardware para presentar CQS, siglas de «Cinematic Quality Streaming», un conjunto de mejoras que llegan a GeForce Now, y que harán que la calidad de imagen se acerque más que nunca a la que tendríamos jugando en local. CQS integra:

YUV 4:4:4 Chroma, que mejora la precisión del color y permite conseguir textos más definidos sin efectos de «sangrado».

HDR10 para mejorar el contraste entre zonas oscuras y zonas iluminadas.

SDR10 para mejorar la riqueza del color, el contraste y la gradación del color.

AV1 + RPR, que suaviza los cambios que se producen en la resolución para conseguir un streaming más estable.

Filtrado de vídeo por IA, que consigue un movimiento más limpio, reduce el ruido y los artefactos.

DPI Awareness, que mejora la nitidez visual en portátiles con pantallas de alta resolución.

Streming de 100 Mbps para conseguir una calidad mucho más elevada.

Una interfaz más definida y limpia, que mejorará la experiencia de juego.

En la imagen adjunta podemos ver que gracias a CQS la nitidez y la calidad de la imagen mejoran enormemente. Fijaos en la zona ampliada, con CQS podemos apreciar perfectamente las texturas del tronco del árbol, se diferencia la vegetación que lo rodea y también se ven perfectamente nítidas las texturas de la piedra. Sin CQS todo tiene un aspecto sucio y deslucido.

GeForce Now tiene menos latencia que una PS5 Pro en modo 120 Hz

Hemos cubierto el tema del rendimiento y la calidad gráfica, ¿pero qué hay de la jugabilidad y de la latencia? LLS (Low Latency Streaming) es la apuesta del gigante verde para conseguir que GeForce Now ofrezca una respuesta cada vez más precisa y cercana a la que tendríamos al jugar en local.

Dentro de LLS podemos identificar tres grandes fases: la etapa del servidor, donde entran en juego tecnologías como NVIDIA Reflex, la fase de transmisión a través de la red, donde se ha incorporado el protocolo L4S, que se caracteriza por su baja latencia, su baja tasa de pérdida de paquetes y su rendimiento escalable, y la etapa final en la que GeForce Now llega al dispositivo, donde tenemos streaming con hasta 360 FPS y G-SYNC Cloud.

Ese conjunto de tecnologías y de avances hacen que GeForce Now, en su modalidad «ultimate» con GeForce RTX 5080, sea capaz de funcionar con una latencia total de solo 30 ms funcionando con el modo de 360 Hz. Para que podáis comparar, jugando en local con una PS5 Pro bajo el modo de 120 Hz tenemos una latencia total de 49 ms. Impresionante, sin duda.

Integración en Discord, «instala par jugar» y más cosas que debes saber

Uno de los mayores problemas que podíamos tener a la hora de disfrutar de GeForce Now era encontrar a gente con la que poder jugar. Este tema se ha mejorado con una mayor integración del servicio en Discord, algo que sin duda gustará a los amantes de los títulos multijugador.

La cantidad de juegos compatibles con GeForce Now también sigue creciendo, y dentro de poco sumará títulos tan importantes como Call of Duty Black Ops 7, Borderlands 4, The Outer Worlds 2 y Dying Light The Beast.

Otra de las novedades más interesantes que se han confirmado es «instala para jugar». Cuando utilizamos GeForce Now los juegos no se instalan en nuestro PC, están instalados en un servidor, así que no tenemos que preocuparnos por quedarnos sin espacio en nuestro PC.

Sé lo que estás pensando, ¿entonces para qué quiero esta función? Según NVIDIA, con «instala para jugar» tendremos la posibilidad de descargar más de 2.200 juegos de Steam a nuestro almacenamiento en la nube, lo que nos dará acceso a una red NVMe con un rendimiento tan alto que parecerá que estamos jugando en local.

Ese almacenamiento persistente tiene también otra ventaja muy interesante, y es que mantiene los juegos instalados entre sesiones, lo que nos permite conservar nuestras partidas guardadas para juegos que no tienen soporte de Steam Cloud.

Los usuarios con suscripciones de pago en GeForce Now tendrán 100 GB de almacenamiento gratis, y podrán ampliar a otros 200 GB adicionales por 2,99 euros al mes. Si queremos más espacio podremos optar por 500 GB por 4,99 euros, y 1 TB por 7,99 euros.

GeForce Now mejora en todos los sentidos, pero no sube de precio. NVIDIA ha confirmado que el precio de la modalidad «ultimate» con GeForce RTX 5080 será el mismo que el del modelo actual con GeForce RTX 4080, y estará disponible a partir del mes de septiembre.