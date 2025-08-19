Galaxy S26 Ultra estrenará pantalla con privacidad IA

Galaxy S26 Ultra. Solo el nombre ya nos lleva a un nuevo salto generacional con el que Samsung, una vez más, apuntará a lo más alto, con un dispositivo que, ya seas de iOS o de Android, es innegable que contribuye sustancialmente a formular la receta de lo que es un tope de gama absoluto, y con el que cada día podemos hacer más cosas. Claro, que eso también tiene un punto negativo (lo de poder hacer de todo, quiero decir) y estoy pensando en multitud de ocasiones en las que he usado mi teléfono en un tren, en una cafetería o en un avión, y he sentido cómo miradas curiosas se colaban en mis mensajes o en mis documentos. Esa falta de intimidad siempre ha sido una grieta en la experiencia móvil. Samsung parece haberlo comprendido y, con su próximo buque insignia, quiere dar un paso decidido hacia una pantalla que no solo muestre, sino que también proteja.

El Galaxy S26 Ultra se perfila como el estandarte de la próxima generación de smartphones de la marca, con un lanzamiento previsto para principios de 2026. Samsung reorganizará la serie en tres variantes —Pro, Edge y Ultra—, situando a este último como la opción más avanzada. Más allá de las habituales mejoras en procesador o cámaras, la verdadera innovación de este modelo se centra en la pantalla, un área donde la compañía ha decidido experimentar con una tecnología inédita en el mercado: Flex Magic Pixel.

Flex Magic Pixel es la respuesta de Samsung a una necesidad que llevaba tiempo desatendida: la privacidad visual. Presentada de forma preliminar en el MWC de 2024, esta tecnología debuta en producción masiva con el Galaxy S26 Ultra. Su objetivo es reducir los ángulos de visión de la pantalla, de manera que el contenido solo sea visible de forma clara para el usuario directo. En lugar de recurrir a láminas físicas o filtros externos, la compañía ha optado por un enfoque mucho más elegante: la integración de inteligencia artificial en la gestión de los píxeles OLED.

El funcionamiento es tan simple en concepto como sofisticado en ejecución. La IA analiza en tiempo real el contenido mostrado y ajusta la luminancia y orientación de los subpíxeles para crear un efecto de privacidad. Para el usuario frontal, la imagen se percibe con nitidez y brillo; para cualquiera situado en un ángulo lateral, lo que aparece es un mosaico distorsionado y sin valor. Este enfoque evita la pérdida de calidad habitual en los protectores de privacidad tradicionales, y lo hace sin sacrificar eficiencia energética ni fidelidad cromática, dos aspectos que suelen resentirse con soluciones convencionales.

La innovación no llega sola. Samsung complementa Flex Magic Pixel con la tecnología CoE (Color Filter on Encapsulation), una técnica de fabricación que mejora el paso de la luz y compensa la reducción de brillo que generan los filtros de privacidad. Con ello, el Galaxy S26 Ultra promete mantener una visibilidad excelente en exteriores y, al mismo tiempo, una eficiencia superior. Este equilibrio entre seguridad y rendimiento convierte a la pantalla en el verdadero centro de la propuesta del dispositivo, por encima incluso de otras especificaciones que aún no se han confirmado oficialmente.

La apuesta por esta privacidad embebida no es un mero detalle de marketing. En un mercado donde cada flagship busca diferenciarse con cámaras de cientos de megapíxeles o cargas ultrarrápidas, introducir un concepto tan tangible como la intimidad de uso marca un nuevo ángulo competitivo. Ningún otro fabricante ha ofrecido hasta ahora una tecnología similar integrada en el propio panel. Según las filtraciones, esta innovación será exclusiva del modelo Ultra, mientras que los Galaxy S26 Pro y Edge mantendrán configuraciones más tradicionales, con otras mejoras centradas en eficiencia energética y autonomía.

Las expectativas son altas, y los rumores apuntan a que el S26 Ultra no cambiará la capacidad de batería respecto a su antecesor, pero sí podría mejorar la gestión energética gracias a estos avances en pantalla. En cualquier caso, la gran novedad es que la privacidad, hasta ahora un accesorio dependiente de films y trucos externos, se convierte en un elemento de diseño estructural. Samsung no solo busca ofrecer un smartphone más potente, sino también más íntimo, consciente de que lo personal ya no es solo lo que guardamos dentro del dispositivo, sino también cómo y dónde lo usamos.

No puedo evitar pensar en todas esas ocasiones en las que el brillo de mi móvil era, sin quererlo, una ventana abierta hacia mi vida. La promesa de que esa ventana se convierta en un espacio reservado me resulta tan práctica como simbólica. El Galaxy S26 Ultra parece recordarnos que la tecnología no solo debe impresionar con cifras y velocidad, sino también acompañarnos en algo tan básico como la necesidad de sentirnos a salvo de ojos ajenos. Quizá ahí radique su mayor revolución: en devolvernos la intimidad digital que nunca deberíamos haber perdido.

